El Boeing 747 que Qatar regaló a EEUU es tan grande que Turquía necesitó 8 meses para construir una pista especial en un aeropuerto militar para su aterrizaje

Una antigua base militar de Ankara se ha convertido en un aeropuerto para visitas de Estado capaz de recibir algunos de los aviones más grandes del mundo. Turquía alargó la pista hasta 3.000 metros y amplió la zona pavimentada antes de la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio de 2026, cuando aterrizó el Boeing 747-8 utilizado por Donald Trump.

El coste llama la atención, pero conviene afinarlo. Los dos contratos vinculados al campo de vuelo y al edificio de protocolo suman 5.535 millones de liras, unos 118 millones de dólares al cambio oficial del 10 de julio. No fue la pista sola y, con la carretera de acceso, el conjunto de contratos ronda los 203 millones.

No fue para un solo avión

La historia se ha contado como si Turquía hubiera rehecho un aeropuerto únicamente para el jumbo de Trump. Esa lectura recoge el elemento más vistoso, pero simplifica un proyecto destinado a vuelos estatales, diplomáticos y VIP, además de aliviar parte del tráfico del aeropuerto de Esenboğa.

El presidente Recep Tayyip Erdoğan inauguró el nuevo Aeropuerto de Ankara el 15 de junio, tras ocho meses de obras. Dijo que la instalación estaba preparada para «aviones de fuselaje ancho y vuelos oficiales», una descripción que incluye al 747-8, pero también a otros grandes aparatos.

Un jumbo fuera de escala

El Boeing 747-8 mide 76,3 metros de largo y su envergadura alcanza 68,4 metros. Su peso máximo de despegue ronda las 448 toneladas, así que moverlo por tierra exige un espacio enorme. Boeing lo encuadra en el código F de la Organización de Aviación Civil Internacional, reservado a aeronaves con alas especialmente grandes.

El avión entregado por Qatar fue aceptado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como solución temporal mientras llega el futuro VC-25B. La Fuerza Aérea lo denomina «VC-25B Bridge» y recuerda que Air Force One es el indicativo que usa un avión de esa institución cuando el presidente va a bordo, no el nombre fijo de un aparato.

Una pista de tres kilómetros

Etimesgut tenía una pista de 2.450 metros. Tras la reforma, la longitud llegó a 3.000 metros y la ficha de la Dirección General de Aeropuertos Estatales de Turquía fija 45 metros de pista, con arcenes pavimentados de 7,5 metros a cada lado. En la práctica, hay una franja pavimentada de 60 metros que ofrece margen lateral adicional.

¿Por qué hacían falta 550 metros más? El aeropuerto está a unos 809 metros sobre el nivel del mar y su temperatura de referencia en verano es de 32 grados. El aire caliente y menos denso reduce el rendimiento de motores y alas, por lo que un avión pesado necesita más pista para despegar con margen.

Mucho más que asfalto

La obra también renovó calles de rodaje, sistemas de iluminación y ayudas a la navegación. Se construyó una plataforma de 160.000 metros cuadrados con capacidad para 44 aeronaves, dos zonas de giro y una casa de huéspedes de Estado de 4.800 metros cuadrados.

Una nueva carretera de 12,5 kilómetros conecta el recinto con la red urbana y deja un acceso directo de unos tres kilómetros al complejo presidencial. Para una cumbre internacional, eso ayuda a reducir traslados y evita mezclar convoyes oficiales con el tráfico habitual del principal aeropuerto comercial. La infraestructura está pensada para quedarse.

La prueba del avión de Trump

El 747-8 de Trump llegó a Ankara durante la cumbre de la OTAN y se convirtió en la prueba más visible de la nueva capacidad. Era su primer viaje internacional como avión presidencial de transición, pocos días después de su estreno en Estados Unidos.

Frente al VC-25A actual, basado en el Boeing 747-200B, el 747-8 es unos 5,6 metros más largo y casi nueve metros más ancho de ala a ala. La diferencia parece pequeña sobre el papel, pero cambia radios de giro, distancias de seguridad y espacio en plataforma. Ahí está la clave.

Qué deja la inversión

Al final del día, el jumbo de Trump fue el escaparate, no la única razón de la obra. La inversión permite recibir aviones de gran tamaño y concentrar visitas oficiales en un recinto separado del tráfico comercial, aunque su utilidad real dependerá de cuántos vuelos de Estado gestione en los próximos años.

La modernización muestra algo fácil de pasar por alto. Añadir unos metros a un avión puede obligar a ensanchar pavimento, revisar maniobras y rehacer accesos enteros. En aviación, el tamaño se paga también en tierra.

La información oficial sobre la modernización se ha publicado en la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía.



