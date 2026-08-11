Casio anuncia un giro sin precedentes y se pasa de los relojes a la IA con el anillo inteligente que monitoriza la frecuencia cardíaca y el sueño

Publicado el: 11 de agosto de 2026 a las 08:01

¿Hace falta llevar un reloj en la muñeca para consultar la hora y registrar el sueño? Casio cree que no. La compañía japonesa ha puesto a la venta en China el CRW-H001, un diminuto reloj digital para el dedo con pantalla LCD, sensores de salud y Bluetooth.

El modelo registra la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, el sueño y la actividad física. Cuesta 1.990 yuanes, unos 255 euros al cambio del 5 de agosto de 2026, y su módulo inteligente ofrece entre cuatro y seis días de batería. De momento, la venta y el servicio posventa se limitan a China.

Un reloj en el dedo

El CRW-H001 no es un anillo inteligente sin pantalla. En su parte frontal lleva una pequeña LCD con retroiluminación LED blanca que muestra la hora, la fecha, el día de la semana y un segundo huso horario.

También conserva funciones propias de un Casio digital, como cronómetro de centésimas de segundo, calendario y formatos de 12 o 24 horas. Casio lo presenta como una propuesta «tres en uno» que mezcla seguimiento de salud, accesorio y reloj. Todo está concentrado en una pieza de 19 gramos.

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La idea parte del CRW-001, creado para celebrar los 50 años del negocio de relojería de Casio. Aquel modelo reducía el módulo habitual aproximadamente a una décima parte, pero no incluía sensores de actividad.

Qué mide el anillo

El nuevo módulo sigue de forma continua la frecuencia cardíaca y registra la saturación de oxígeno, la temperatura corporal y el sueño. La saturación indica cuánto oxígeno transporta la sangre, aunque una lectura de consumo no equivale por sí sola a un diagnóstico.

El anillo cuenta pasos, estima calorías y ofrece modos para caminar, correr y montar en bicicleta. La aplicación añade registros de entrenamiento, análisis de recuperación, informes de salud y seguimiento del ciclo menstrual.

Eso no lo convierte en un aparato médico. Casio advierte que sus datos solo sirven como apoyo general para la actividad física y el bienestar, y no deben utilizarse para diagnosticar ni tratar enfermedades.

La app y los avisos

Los datos pasan al móvil mediante Bluetooth y la aplicación AIZO Ring. Casio indica compatibilidad desde iOS 13, Android 7 y HarmonyOS 2, aunque reconoce limitaciones con las notificaciones en algunos dispositivos HarmonyOS recientes.

Hay un detalle poco visible, pero relevante. En la App Store china, Apple atribuye AIZO Ring a Shenzhen eIoT Technology Co., Ltd., no a Casio, y señala que el desarrollador puede vincular datos de salud y actividad a la identidad del usuario según una declaración no verificada por Apple.

Un motor de vibración avisa de llamadas, mensajes, alarmas silenciosas, recordatorios y posibles anomalías detectadas por el sistema. Son alertas de bienestar, no conclusiones médicas.

Dos baterías distintas

Casio publica dos autonomías para el mismo anillo. El módulo inteligente dura entre cuatro y seis días con una carga y alcanza hasta 25 días en espera, mientras la parte que muestra la hora utiliza una pila con una duración estimada de dos años.

Al tratarse del modo de espera, esos 25 días no describen el uso habitual con seguimiento continuo. La ficha oficial tampoco detalla cuánto tarda una carga completa, por lo que la experiencia real dependerá de las mediciones y los avisos.

La marca lo clasifica como resistente al agua para la vida diaria, pero no publica una profundidad concreta. La ficha tampoco indica que sea apto para nadar o mantenerlo sumergido.

Tres tallas fijas

El dispositivo se vende en tres tamaños, todos sin ajuste posterior. La talla pequeña tiene un diámetro interior aproximado de 19,3 milímetros, la mediana llega a 20,1 y la grande alcanza 20,9 milímetros.

La versión mediana CRW-H001M-8 mide 25,3 por 19,5 por 6 milímetros. Combina acero inoxidable y cerámica, incorpora cristal mineral y solo aparece en color plata en la tienda china.

Elegir bien la talla importa. A diferencia del CRW-001 anterior, que incluía piezas de ajuste, esta generación obliga a comprar directamente uno de los tres diámetros disponibles.

Precio y llegada a España

Casio vende las tres tallas por 1.990 yuanes, cerca de 255 euros según el cambio de referencia del Banco Central Europeo del 5 de agosto de 2026. El precio corresponde a China y podría variar en otros mercados.

La web europea de Casio muestra el CRW-001 anterior, pero no el nuevo CRW-H001 con sensores. La página china afirma que el producto y su servicio posventa se ofrecen únicamente en China, por lo que no hay un anuncio oficial de lanzamiento en España.

Casio ha convertido una curiosidad de diseño en un dispositivo de seguimiento más completo. Aun así, todavía se desconoce qué precisión alcanzan sus sensores en condiciones reales y cuándo podrá comprarse fuera de China. La ficha oficial no aporta estudios de validación ni márgenes de error para esas mediciones.

La información oficial se ha publicado en la ficha de producto de Casio China.

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