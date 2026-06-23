Samsung revienta a Apple con la novedad más esperada del Galaxy Watch: analiza 5 señales de tu cuerpo cada noche y avisa si algo va mal

Samsung Health deja de ser una app que solo muestra datos y empieza a comportarse más como un asistente que intenta explicar qué significan. La compañía ha anunciado una actualización que usará los datos del Galaxy Watch para dar avisos y recomendaciones más útiles en el día a día, con despliegue previsto desde el 8 de junio de 2026.

El movimiento llega en plena pelea por los wearables de salud. Google presentó en mayo el Fitbit Air, una pulsera sin pantalla pensada para registrar datos durante todo el día y conectarlos con Google Health, mientras que la app de Fitbit empezó a convertirse en Google Health desde el 19 de mayo de 2026.

Samsung Health cambia el enfoque

Samsung Electronics quiere que el Galaxy Watch pase del seguimiento pasivo a una guía más proactiva. En la práctica, eso significa que el reloj no solo contará pasos, sueño o pulsaciones, sino que intentará detectar cuándo esos datos se salen de lo normal.

Hon Pak, vicepresidente sénior y responsable del equipo de Salud Digital del negocio Mobile eXperience de Samsung Electronics, lo resumió así. «Samsung Health está evolucionando para conectar los datos de salud medidos por Galaxy Watch con datos basados en IA», afirmó la compañía en su comunicado oficial.

Vitals mira la noche

La función más llamativa se llama Vitals. Al despertarse, analizará cinco señales registradas durante la noche, como la frecuencia cardiaca, la variabilidad del ritmo cardiaco, la respiración, la temperatura de la piel y el oxígeno en sangre.

Dicho de forma sencilla, Vitals compara cómo ha funcionado tu cuerpo mientras dormías con tu estado habitual de reposo. No pretende bombardearte con avisos cada mañana, sino alertar solo cuando vea cambios importantes que puedan indicar cansancio, mala recuperación o que algo no va fino.

El corazón gana peso

Samsung también ha presentado Heart Health Score, una puntuación centrada en la salud cardiaca a largo plazo. La función parte de Vascular Load, una herramienta que ya medía el estrés vascular, y la combina con datos de sueño, estrés, actividad y composición corporal.

La idea no es decirte en una cifra mágica si estás bien o mal. Es más parecido a mirar el cuadro de mandos de un coche antes de un viaje largo, para ver si tus hábitos están empujando en una buena dirección o si conviene ajustar algo.

Ejercicio sin pasarse

Para quienes entrenan, Daily Cardio Load medirá la carga cardiovascular acumulada. Traducido al lenguaje de gimnasio, intenta calcular cuánto esfuerzo ha soportado tu cuerpo y cuánto margen tienes antes de pasarte de rosca.

Fitness Index va por otro lado, aunque se complementa con esa idea. Analiza datos como la frecuencia cardiaca, el consumo máximo de oxígeno y los pasos diarios, y los compara con usuarios similares para señalar puntos fuertes, debilidades y objetivos personalizados.

Una app menos dispersa

La actualización también rediseña Samsung Health en cinco áreas principales, centradas en sueño, actividad, nutrición, mindfulness y constantes vitales. La pantalla de inicio se convierte en un panel más directo, con consejos diarios y el Energy Score generado con IA.

También aparece Hearing Health, una función pensada para el ruido ambiental. El Galaxy Watch podrá usar esa información para ofrecer análisis personalizados y ayudar a proteger los oídos, algo útil en trayectos ruidosos, entrenamientos con música alta o calles con tráfico intenso.

Lo que no promete

Samsung insiste en un punto importante. Estas funciones están pensadas para bienestar general, no para diagnosticar enfermedades ni sustituir a un médico, así que una alerta del reloj debe entenderse como una pista y no como una sentencia.

También hay letra pequeña. La disponibilidad puede variar según el mercado, el modelo y el calendario de lanzamiento, y será necesario un móvil Android compatible, Samsung Health en versión 7.0 o superior y una cuenta Samsung.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Samsung Newsroom España.



