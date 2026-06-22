Los amantes del PES original están de enhorabuena: acaba de llegar el juego que recuerda a los clásicos y es como volver a los 2000

Konami ha lanzado eFootball Kick-Off!, un juego de fútbol exclusivo en formato digital para Nintendo Switch 2 que mira sin disimulo al pasado de Pro Evolution Soccer. La compañía lo sitúa dentro de la familia eFootball, heredera directa de PES, y lo vende en Europa por 19,99 euros, una cifra poco habitual para un estreno deportivo de una saga conocida.

La clave no está solo en el precio. Según el análisis facilitado, este nuevo eFootball Kick-Off! recupera parte de esa sensación rápida, directa y casi de recreo que muchos jugadores asocian con los PES clásicos, con Castolo y la vieja Liga Master rondando en la memoria. No es nostalgia vacía. Es una forma concreta de jugar al fútbol.

Un fútbol más directo

eFootball Kick-Off! no se presenta como un arcade disparatado. La idea es más sencilla. Mantiene una base de simulador, con balón y futbolistas creíbles, pero acelera el ritmo para que los partidos tengan más llegadas, más rupturas y menos pausa táctica.

En la práctica, eso significa que regatear parece menos áspero y que los espacios aparecen con más frecuencia. No te regala los goles, pero sí te invita a buscarlos antes. Ese detalle cambia bastante el tono de cada partido, sobre todo contra la CPU.

Konami lo describe como una experiencia accesible, pensada para que los recién llegados puedan entrar rápido sin dejar fuera a quienes quieren competir mejor. Es justo ahí donde el juego se separa del eFootball principal y busca una personalidad propia en Nintendo Switch 2.

Castolo vuelve al campo

La Gira mundial es uno de los modos centrales. Permite crear un club propio, disputar torneos y fichar jugadores al avanzar, una estructura que recuerda de lejos a esas tardes de Liga Master en las que un delantero ficticio podía acabar siendo casi de la familia. Castolo, Miranda y otros nombres clásicos vuelven como guiño claro al fan veterano.

No es una copia exacta de aquellos PES. Tampoco intenta serlo. Más bien toma esa idea de equipo humilde que crece poco a poco y la adapta a partidas más rápidas, más portátiles y más fáciles de compartir.

La presencia de jugadores reales ayuda a que el conjunto no parezca una liga inventada sin anclaje. La web oficial de Konami recoge autorizaciones vinculadas a FIFPRO para nombres, imágenes y semejanzas de futbolistas, aunque eso no significa que todas las licencias de clubes estén completas.

Modos para jugar rápido

Además de la Gira mundial, el juego incluye partidos rápidos, fútbol de seis contra seis y minijuegos como Wall Ball y carreras de obstáculos. Nintendo también destaca la Copa Internacional, que se ofrecerá mediante una actualización posterior al lanzamiento sin coste adicional.

La filosofía es bastante evidente. eFootball Kick-Off! quiere que una partida empiece sin demasiadas vueltas. Enciendes la consola, eliges equipo y juegas, algo que encaja bien con una máquina híbrida como Nintendo Switch 2.

También hay opciones de control pensadas para principiantes. La página de Nintendo menciona consejos durante el partido, controles simples y ayudas en momentos de remate. Para alguien que no toca un juego de fútbol desde hace años, o para un niño que solo quiere marcar un gol, ese tipo de ayudas puede marcar la diferencia.

Luces y sombras técnicas

Las impresiones del análisis apuntan a un rendimiento muy sólido, con 60 fotogramas por segundo estables y sin bajones apreciables durante la partida. Eso importa más de lo que parece. En un juego de fútbol, una décima de segundo puede separar un pase limpio de una pérdida absurda.

El apartado visual, por otro lado, no parece igual de llamativo. Las texturas y la definición general quedan por debajo de lo que se espera en otras plataformas, aunque el conjunto no se ve mal. Es el típico equilibrio portátil, ganas comodidad y fluidez, pero pierdes algo de músculo gráfico.

También aparecen problemas jugables que conviene señalar. La inteligencia artificial no siempre responde con precisión y los porteros pueden cometer errores demasiado visibles. Cuando eso ocurre en un partido ajustado, se nota. Mucho.

El encanto está en el precio

El precio de 19,99 euros coloca a eFootball Kick-Off! en una zona interesante. No compite como gran superproducción anual, sino como una propuesta más contenida, con menos modos que otros juegos de fútbol, pero con una idea clara y fácil de entender.

¿Es suficiente para todos? Probablemente no. Quien busque una experiencia enorme, con licencias completas, carrera profunda y mil capas de gestión, puede quedarse con ganas de más. Quien quiera partidos rápidos, juego local, multijugador y un sabor muy PES, tiene aquí algo bastante concreto.

Al final del día, eFootball Kick-Off! parece funcionar mejor cuando se acepta por lo que es. Un juego de fútbol rápido, directo, con aroma clásico y pensado para la portátil de Nintendo. No reinventa el género, pero devuelve al césped una energía que muchos echaban de menos.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Konami Digital Entertainment B.V.



