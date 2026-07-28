Aston Martin crea un SUV blindado con motor V12 y compartimento para armas: nunca llegará a la calle porque solo existe dentro de Call of Duty: Modern Warfare 4

Por Kevin Montien
Publicado el: 28 de julio de 2026 a las 08:02
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Aston Martin Dreadnought, el SUV blindado creado para Call of Duty Modern Warfare 4 con diseño militar y motor V12 virtual.

Aston Martin presentó el 16 de julio de 2026 el Dreadnought, un todoterreno táctico creado exclusivamente para Call of Duty Modern Warfare 4. El vehículo combina blindaje militar, tracción total, un motor V12 virtual y compartimentos para armas con un interior cubierto de cuero y detalles dorados.

La clave está en esa palabra, virtual. El Dreadnought será un vehículo jugable y no un coche de producción, aunque Aston Martin también ha construido una interpretación física a tamaño real para mostrarla al público. Llegará al juego el 23 de octubre de 2026.

Un Aston Martin sin límites

El proyecto nació de la colaboración entre el equipo de diseño de Aston Martin, el estudio Infinity Ward y la editora Activision. Al no estar destinado a la producción, los diseñadores pudieron trabajar sin las restricciones de peso, costes o fabricación que condicionan cualquier coche real.

Marek Reichman, vicepresidente ejecutivo y director creativo de Aston Martin, dirigió la propuesta desde el lado de la marca. Según explicó, el reto consistía en redefinir el coche cuando «el único límite es la imaginación», pero sin perder una silueta reconocible como Aston Martin.

Blindaje fuera, lujo dentro

El Dreadnought mezcla rasgos de un vehículo militar con acabados propios de un coche de gran lujo. Su carrocería luce fibra de carbono con trama en espiga, pintura Chiltern Green y placas de blindaje de grado militar, además de depósitos de combustible de reserva y espacios hechos a medida para guardar armas.

Dentro cambia el tono. El salpicadero y los paneles de las puertas llevan cuero Oxford Tan, mientras que la palanca de cambios tiene un acabado metálico dorado y las bisagras usan Satin Gold anodizado. Es casi un búnker vestido de gala.

Un V12 solo para la pantalla

Aston Martin asegura que el vehículo ofrece prestaciones de superdeportivo dentro del juego y acompaña cada aceleración con el sonido de un motor V12. Este tipo de motor tiene doce cilindros, pero la marca no ha publicado potencia, velocidad máxima ni cifras de consumo porque no existe una mecánica real destinada a la carretera.

Infinity Ward trabajó con los diseñadores desde los primeros bocetos hasta la geometría, las animaciones y la física del vehículo. Jack O’Hara, codirector del estudio, lo presenta como «el vehículo de tracción total más agresivo» de Modern Warfare 4.

Hecho para DMZ y Warzone

Los jugadores podrán encontrar el Aston Martin Dreadnought en varios puntos de interés de DMZ y Call of Duty Warzone. DMZ es un modo de extracción en el que cada equipo entra en una zona peligrosa, reúne recursos, completa objetivos y decide cuándo salir antes de perder lo conseguido.

En la práctica, el blindaje ayudará a resistir disparos y la tracción total dará agarre para atravesar zonas disputadas, escapar o embestir. Un sistema 4×4 envía fuerza a las cuatro ruedas, algo útil cuando el suelo cambia o la ruta se complica. Aun así, varios de sus sistemas y acabados son principalmente elementos visuales del videojuego.

Un nombre tomado de un acorazado

Dreadnought puede traducirse como alguien o algo que no teme a nada. Aston Martin eligió el nombre como referencia al HMS Dreadnought, el acorazado británico que entró en servicio a comienzos del siglo XX y cambió la forma de diseñar grandes buques de guerra.

El Royal Museums Greenwich explica que, cuando se completó en 1906, aquel barco era el acorazado mejor armado y más rápido del mundo. Su combinación de grandes cañones y turbinas de vapor dejó anticuados a muchos navíos anteriores. El guiño militar, por tanto, no es casual.

De la pantalla al mundo real

El coche jugable sigue siendo una creación digital, pero hubo una sorpresa fuera de la pantalla. Un modelo físico a tamaño real debutó en Fanatics Fest de Nueva York para que los asistentes pudieran ver el diseño antes de conducirlo en el videojuego.

Eso no significa que vaya a llegar a los concesionarios. Aston Martin lo presenta como un vehículo digital, no como un futuro modelo de calle, y no ha anunciado producción ni precio. Por ahora, su garaje será el de Call of Duty.

Cuándo se podrá conducir

El anuncio oficial de Modern Warfare 4 fija el lanzamiento mundial para el viernes 23 de octubre de 2026. Estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, PC y Nintendo Switch 2.

Stefano Saporetti, director de diversificación de marca de Aston Martin, explicó que la colaboración busca acercar la firma a una audiencia más joven. Es una operación de marca, sí, pero también un experimento poco habitual sobre cómo se diseña un coche cuando la física deja de mandar.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Aston Martin.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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