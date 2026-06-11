Lo que Battlefield no se atreve a hacer, Hell Let Loose Vietnam lo confirma: mapas para 100 jugadores, pantallas hiperrealistas y una identidad inamovible

Hell Let Loose: Vietnam ya no llegará el 18 de junio, la fecha que se manejaba inicialmente en la información previa. Team17, Expression Games y Everplay han movido el lanzamiento al 13 de agosto de 2026, después de la beta abierta y de varias pruebas internas centradas en rendimiento.

La noticia cambia el calendario, pero no la promesa principal. El juego quiere llevar la fórmula de Hell Let Loose a la Guerra de Vietnam con partidas de 100 jugadores, combate táctico, helicópteros, patrulleras y una jungla que no parece pensada para quienes disparan primero y preguntan después. Paciencia, sí. Mucha.

Nueva fecha en agosto

Everplay, el grupo antes conocido como Team17 Group, comunicó el 2 de junio de 2026 que Hell Let Loose: Vietnam se lanzará el jueves 13 de agosto de 2026. La compañía explicó que la beta abierta reunió a más de 352.000 jugadores únicos y que el pico diario superó los 184.000 usuarios.

El motivo del retraso no parece ser un cambio de rumbo, sino pulir el juego. Según la empresa, el contenido recibió comentarios positivos, pero las pruebas señalaron mejoras de rendimiento que el equipo quiere trabajar antes del estreno.

En la práctica, eso significa que quienes esperaban saltar a la jungla en junio tendrán que esperar casi dos meses más. Mejor eso que llegar con servidores inestables, tirones o problemas de equilibrio en partidas tan grandes.

Qué es Hell Let Loose Vietnam

Hell Let Loose: Vietnam es un shooter táctico en primera persona. Dicho en fácil, no va solo de correr por el mapa y acumular bajas, sino de comunicarse, obedecer órdenes, cubrir zonas y avanzar como parte de una escuadra.

La web oficial del juego lo presenta como una experiencia multijugador intensa con batallas de 50 contra 50 jugadores. También habla de seis modos de juego y de escenarios grandes en los que el control del terreno pesa tanto como la puntería.

Ahí está parte de su diferencia frente a otros shooters más rápidos. Puedes ser muy bueno disparando, pero si tu equipo no coloca suministros, no protege una ruta o no escucha al mando, la partida se puede caer como una tienda mal montada.

La jungla cambia la partida

El salto a Vietnam no es solo un cambio de decorado. El juego enfrenta al Ejército de Vietnam del Norte y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en zonas de selva, montañas, ríos y terreno cerrado, con una lectura del mapa más incómoda que en los frentes abiertos de la Segunda Guerra Mundial.

Team17 y Expression Games destacan varias novedades pensadas para ese contexto. Habrá helicópteros estadounidenses para apoyo y transporte, túneles construidos por el bando norvietnamita y patrulleras armadas para controlar redes fluviales.

También se añaden movimientos como nadar, trepar, avanzar rápido cuerpo a tierra y arrastrar a compañeros heridos fuera del fuego. Son detalles pequeños sobre el papel, pero en una partida larga pueden decidir si una escuadra vuelve al frente o desaparece en segundos.

La beta ya dejó pistas

La beta abierta se celebró en Steam entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 2026. El acceso se limitó a PC y permitió jugar en el mapa Thanh Hóa Bridge con los modos Warfare y Offensive, dos formatos centrados en capturar sectores y atacar o defender posiciones.

También dejó claro que el estudio quiere empujar a los jugadores hacia el aprendizaje. Durante la prueba, ciertos roles importantes exigían completar tutoriales antes de poder usarlos, una medida lógica en un juego donde un mal comandante puede arrastrar a decenas de personas.

¿Es una barrera para los novatos? Un poco. Pero también puede evitar ese clásico caos de partida online en el que nadie sabe qué hacer y todo el mundo culpa al mapa.

PC y consolas

El estreno está previsto para PC, PS5 y Xbox Series X y Series S. La ficha de PlayStation marca el 13 de agosto de 2026 para PS5, mientras que la tienda de Xbox lista la misma fecha y señala funciones como multijugador online de hasta 100 jugadores.

En Steam, la página del juego mantiene el enfoque en la guerra de Vietnam con mapas grandes, armas de época, helicópteros, patrulleras y trabajo en equipo. La tienda también resume bien la idea central del proyecto, que no es vender una guerra espectacular sin más, sino obligar a coordinarse para sobrevivir.

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Esto coloca a Hell Let Loose: Vietnam en una zona complicada del mercado. Quiere atraer a quienes buscan escala tipo Battlefield, pero sin renunciar a una dureza más cercana al simulador táctico.

Lo que falta por comprobar

El gran reto será que todo eso funcione cuando miles de jugadores entren a la vez. Las partidas de 100 personas dependen mucho del rendimiento, los servidores, el chat de voz y una interfaz que no convierta cada orden en un trámite pesado.

También habrá que ver si la ambientación se maneja con cuidado. La Guerra de Vietnam no es solo un fondo con helicópteros y selva, sino un conflicto histórico durísimo, y Expression Games promete una representación atmosférica y sensible.

Por ahora, la foto es clara. Hell Let Loose: Vietnam apunta alto, la beta ha dado señales útiles y el retraso sugiere que el equipo prefiere corregir antes que lanzar con prisas.

La actualización oficial sobre la nueva fecha se ha publicado en Everplay Group.



