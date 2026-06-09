Lidl se pasa el juego y vende sistemas de energía solar: colas por la batería de 2,24 kWh y potencia de salida de 800 W con pantalla led y manejable desde el móvil

Lidl ha llevado a Alemania un producto poco habitual para el pasillo de un supermercado, una batería solar Tronic de 2,24 kilovatios hora por 299 euros para usuarios de Lidl Plus. La oferta en tienda arrancó el 21 de mayo de 2026 y se concentró en tres días, mientras que la promoción online estaba prevista hasta el 27 de mayo.

La idea es sencilla. Guardar parte de la electricidad que produce un balcón solar durante las horas de sol y usarla después, cuando ya no da tanto el sol o cuando la casa sigue consumiendo. No es un kit completo, y ese detalle importa bastante.

Un precio muy agresivo

El precio promocional de 299 euros depende de Lidl Plus y supone un descuento de 100 euros frente al precio indicado para la oferta. Traducido a números simples, sale a unos 133 euros por kilovatio hora de capacidad, una cifra llamativa para una batería de este tipo.

También aparece una versión controlable por aplicación que cuesta 100 euros más. La ficha oficial de Lidl Alemania identifica el producto como un «Solarstromspeicher» de la marca Tronic y muestra el artículo como controlable por app, con precio de 399 euros en la página consultada.

La rebaja, eso sí, no convierte el producto en una solución solar completa. Lidl no incluye paneles solares ni inversor, así que está pensado sobre todo para quien ya tiene una instalación de balcón o quiere montarla con los componentes adecuados.

Qué hace realmente

Una batería solar de balcón no crea electricidad. Funciona como un pequeño almacén, algo parecido a guardar comida para la noche, pero con energía. Los 2,24 kilovatios hora indican cuánta electricidad puede guardar, no la velocidad a la que trabaja.

El sistema Tronic admite una entrada de 1.000 vatios y una salida de 800 vatios. Según Lidl, es compatible con el 99 por ciento de los microinversores y sistemas fotovoltaicos de balcón, una cifra que busca reducir el miedo más común del comprador, el de llevarse a casa una caja que no encaja con nada.

El equipo mide 310 por 170 por 350 milímetros y pesa unos 19,8 kilos. También incorpora una pantalla LED para ver el estado de carga y se entrega con un cable de extensión para paneles solares. En combinación con un inversor adecuado, puede conectarse mediante enchufes Schuko estándar.

Por qué encaja en balcones solares

Los balcones solares son pequeñas instalaciones fotovoltaicas enchufables. Suelen usar uno o varios paneles y un microinversor, que adapta la electricidad para que pueda entrar en la red doméstica. En Alemania se han popularizado porque permiten a muchos pisos producir una parte pequeña de su consumo diario.

La Agencia Federal de Redes alemana limita estas instalaciones a 2.000 vatios de potencia instalada en módulos y 800 voltamperios de potencia total en el inversor. Ese contexto ayuda a entender por qué la salida de la batería de Lidl se queda en 800 vatios.

En la práctica, la batería intenta resolver un problema cotidiano. Un balcón solar puede producir más cuando no hay nadie en casa y menos cuando se encienden luces, cocina o portátil por la tarde. Guardar el excedente permite aprovechar mejor esa electricidad, aunque el ahorro real dependerá de orientación, sombra, hábitos y precio de la luz.

El rastro de Marstek

La parte más interesante no está solo en el precio. ESS News informó de que el dispositivo sería una batería de marca blanca fabricada por la compañía china Marstek, con especificaciones similares a las del modelo Marstek B2500. Un portavoz de Marstek confirmó al medio la existencia de un «acuerdo comercial» con Lidl, sin dar más detalles.

Marca blanca significa que un fabricante produce el equipo y otra empresa lo vende con su propia marca. Es algo muy común en electrónica de consumo, también en herramientas, pequeños electrodomésticos y productos para el hogar. Para el comprador, la pregunta práctica es clara. ¿Qué soporte, garantía y recambios tendrá bajo la marca Tronic?

La página oficial de Marstek para el Saturn B2500-D describe un sistema de almacenamiento de 2,24 kilovatios hora, con salida máxima de 800 vatios y compatibilidad declarada con módulos solares y microinversores. Aun así, conviene no trasladar automáticamente todas las condiciones del producto Marstek a la versión vendida por Lidl si no aparecen en la ficha concreta de Tronic.

Lo que conviene revisar

El gancho de los 299 euros es fuerte, pero no debería tapar las preguntas básicas. Hace falta comprobar el microinversor, los conectores, la forma de instalación y si el sistema encaja con la vivienda. Comprar primero y mirar después puede salir caro, incluso con una oferta barata.

También hay que recordar que esta noticia habla de Alemania. Para compradores de otros países, entran en juego las normas locales, la garantía, la disponibilidad real y los costes de envío. Al final del día, una batería así tiene sentido si aumenta el autoconsumo sin complicar la instalación.

El producto figura en Lidl Alemania con OWIM GmbH & Co. KG como responsable en la Unión Europea, con sede en Neckarsulm.

La ficha oficial del producto se ha publicado en Lidl Alemania.



