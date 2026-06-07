Los fabricantes llevan años esperando las baterías de sodio para jubilar a las de litio de toda la vida, ahora China ha dado un golpe sobre la mesa y tiene buenas noticias

Las baterías de sodio llevan años sonando como esa alternativa prometedora que siempre parecía estar «a punto» de llegar. Ahora Gotion High-Tech, una compañía china de baterías respaldada por Volkswagen, asegura que su nueva familia «Gnascent» ya cuenta con líneas preparadas para fabricar a escala en Tangshan y Hefei, en China.

La noticia no significa que el litio vaya a desaparecer mañana. Pero sí marca un paso importante. El sodio es mucho más abundante y puede ayudar a reducir la dependencia de cadenas de suministro tensas, justo cuando los coches eléctricos y el almacenamiento de energía necesitan cada vez más baterías.

Gnascent ya tiene fábrica

Gotion presentó «Gnascent» durante su 15ª Conferencia Global de Tecnología. No es una sola batería para todo, sino tres versiones pensadas para usos concretos, desde vehículos ligeros hasta redes eléctricas y equipos que trabajan en frío extremo.

La clave está en la escala. Muchas tecnologías de batería funcionan bien en laboratorio, pero tropiezan cuando hay que fabricarlas por millones. Gotion afirma que sus líneas de producción ya están montadas a escala de gigavatios hora, una forma sencilla de decir que no habla solo de prototipos.

Qué cambia con el sodio

Una batería de ion sodio funciona de forma parecida a una de ion litio. Durante la carga y la descarga, pequeñas partículas se mueven entre dos partes internas de la batería para almacenar y liberar energía.

La diferencia está en el material principal. El sodio es común y fácil de encontrar, mientras que el litio depende más de países y cadenas de suministro concretas. La Agencia Internacional de la Energía señala que estas baterías pueden diversificar el mercado, aunque todavía tienen retos de densidad energética y fabricación fuera de China.

Tres versiones distintas

La versión de alta energía alcanza 261 vatios hora por kilo, una cifra elevada para una batería de sodio. Gotion la orienta a vehículos eléctricos ligeros y drones comerciales, donde cada kilo cuenta casi como en una mochila demasiado cargada.

La segunda versión está pensada para potencia y frío. Tiene menos densidad energética, pero puede descargarse a 50 grados bajo cero, algo útil para camiones, equipos exteriores y zonas donde una batería convencional pierde rendimiento con rapidez.

La tercera se dirige al almacenamiento energético. Cada célula tiene 180 amperios hora y supera los 20.000 ciclos de vida útil, según los datos difundidos sobre la presentación. También conserva el 88 por ciento de su capacidad a 40 grados bajo cero y ha superado pruebas de seguridad con perforación y calentamiento sin ignición.

La tecnología por dentro

Gotion explica que la plataforma se apoya en más de 90 patentes sobre materiales del cátodo, ánodos de carbono duro y aditivos del electrolito. Traducido, la empresa ha trabajado en las piezas internas que controlan cuánta energía cabe, cuánto dura la batería y cómo se comporta bajo estrés.

También menciona un diseño «sin ánodo». El ánodo es una de las dos partes principales de una batería, y reducirlo o cambiar su papel puede ahorrar materiales y mejorar la densidad energética. Suena pequeño, pero en una fábrica de baterías cada gramo cuenta.

Volkswagen está detrás

Gotion fue fundada en 2006 y tiene sede en Hefei. En su propio perfil corporativo se presenta como una empresa integrada verticalmente, con actividad desde materiales hasta fabricación, uso y reciclaje de baterías.

Volkswagen también pesa en esta historia. El grupo alemán anunció en 2020 una inversión para convertirse en el mayor accionista de Gotion, con el objetivo de reforzar su suministro de baterías en China. Para una tecnología nueva, tener detrás a un gran fabricante de coches no garantiza el éxito, pero sí ayuda a pasar del escaparate a la industria.

China acelera la carrera

Gotion no corre sola. CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, presentó su propia línea de sodio «Naxtra», con una densidad de 175 vatios hora por kilo y capacidad para trabajar en temperaturas extremas.

Esa comparación importa porque muestra hacia dónde se mueve el sector. Las baterías de sodio no tienen por qué sustituir al litio en todos los coches eléctricos, sobre todo en los de gran autonomía. Pero pueden tener mucho sentido en almacenamiento de red, vehículos urbanos, flotas comerciales y regiones frías.

Lo que falta por comprobar

El anuncio de Gotion es fuerte, pero todavía queda la parte más aburrida y más decisiva. Hay que ver costes reales, entregas a clientes, vida útil en campo y comportamiento tras años de uso, no solo en pruebas controladas.

También habrá que comprobar si la producción masiva mantiene la calidad prometida. Al final del día, una batería no gana por una cifra llamativa, sino por funcionar bien, ser segura y salir a un precio que convenza a fabricantes y operadores eléctricos.

La información principal sobre el lanzamiento de Gnascent se ha publicado en CarNewsChina.



