CATL cambia las normas de los coches eléctricos con la batería LFP con tiempos de carga imposibles: sólo necesita 6 minutos para una carga completa

Durante años, las baterías de sodio han sonado a “futuro interesante” para coches pequeños y para guardar energía en la red. Ahora CATL, el gigante chino de las baterías, está intentando convertir esa idea en un producto real.

La propuesta engancha por dos lados. El sodio es muy abundante y, en teoría, ayuda a abaratar y a asegurar suministros, pero la pregunta es otra, ¿qué pasa cuando llega el frío? Ahí el sodio promete que el frío extremo deje de ser el villano de la autonomía, aunque todavía queda un problema importante por resolver.

Qué cambia con el sodio

Una batería de sodio hace lo mismo que una de litio. Guarda energía cuando cargas y la devuelve cuando conduces. La diferencia es el “ion”, la partícula que se mueve dentro de la batería para transportar esa energía, que aquí es sodio.

En la práctica, esta química interesa porque reduce la dependencia del litio y abre otra vía para fabricar baterías a gran escala. Cuando hablamos de millones de coches, cualquier vía extra cuenta.

Naxtra, la apuesta de CATL

CATL presentó su marca Naxtra el 21 de abril de 2025 en Pekín y la colocó como su batería de sodio para automoción. En su anuncio, la empresa habló de una densidad energética de hasta unos 175 vatios hora por kilo y de un rendimiento en frío que mantiene alrededor del 90% de la potencia utilizable a 40 grados bajo cero, con un rango de funcionamiento que llega hasta 70 grados.

La “densidad energética” es cuánta energía cabe en un peso. Cuanto más alta, más autonomía sin añadir kilos. Por eso decide si una batería encaja en un urbano o en un coche familiar.

CATL también vende Naxtra como una batería pensada para durar muchos ciclos y mejorar la seguridad. Lo que marca la diferencia es cómo se comporta después de años de uso real.

Por qué el frío importa

Si has visto a alguien sufrir con un móvil que se descarga más rápido en invierno, ya tienes medio concepto. En un coche eléctrico, el frío reduce la energía disponible y también ralentiza la carga. No es raro que en climas muy fríos la autonomía caiga justo cuando más la necesitas.

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Las baterías de sodio entran en la conversación precisamente por eso. En lugar de prometer solo más kilómetros en condiciones perfectas, prometen menos “sustos” cuando la temperatura se desploma. No es poca cosa.

El límite de la autonomía

El gran “pero” es que el sodio todavía va por detrás de las mejores baterías de litio en energía por peso. La Agencia Internacional de la Energía señala que las celdas de sodio más avanzadas rondan esos 175 vatios hora por kilo, mientras que algunas LFP, un tipo de litio muy popular, pueden subir más, y otras químicas de litio aún más.

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Eso empuja a la tecnología a un terreno muy concreto. Coches urbanos, flotas, vehículos donde manda el coste y donde el frío es un factor diario. También tiene sentido en sistemas híbridos, combinando químicas para que cada una cubra lo que mejor se le da.

Los primeros modelos y el calendario

La confirmación más clara de que esto va en serio es un coche en producción, no un prototipo. CATL y Changan Automobile anunciaron el 5 de febrero de 2026 un turismo de producción en serie con baterías de sodio, con llegada prevista a mediados de 2026, y en el comunicado Gao Huan, director de tecnología de CATL para turismos en China, lo describió como el inicio de una “era de doble química” en la que sodio y litio se complementan.

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En paralelo, CATL, GAC y JD.com lanzaron el Aion UT Super, un urbano ligado a su red de cambio rápido de batería Choco-Swap. La compañía comunicó un precio de 49.900 yuan en la modalidad de alquiler de batería, una autonomía declarada de 500 kilómetros y un cambio de batería que puede hacerse en 99 segundos, y situó 2026 como el primer año de uso de Naxtra en ese ecosistema.

La otra pieza es la fábrica. En su Super Technology Day de abril de 2026, CATL dijo que había resuelto cuellos de botella de producción y apuntó a la producción a gran escala para finales de 2026. Allí, el científico jefe Wu Kai, académico de la Academia China de Ingeniería, defendió un enfoque de “varias químicas”.

Qué significa para el precio del eléctrico

El debate del precio es el que más interesa al conductor, pero conviene leer la letra pequeña. La Agencia Internacional de la Energía estima que, en condiciones favorables, las baterías de sodio podrían llegar a costar en torno a un 30% menos de producir que las LFP, aunque también prevé que su cuota en coches siga siendo minoritaria hasta 2030.

La promesa más realista no es “adiós al litio”, sino “más opciones”. Si el sodio se queda con el coche urbano y con el frío extremo, ya sería un cambio grande.

El anuncio oficial se ha publicado en CATL.