WhatsApp confirma la actualización más grande de su historia y esta es la lista de móviles compatibles

WhatsApp está cambiando de aspecto con Liquid Glass, un rediseño con transparencias y sensación de “capas” que se nota nada más abrir un chat. El despliegue ya ha empezado, pero no llega a todo el mundo a la vez, incluso si tienes la app actualizada. Hoy, la compatibilidad real depende de dos cosas muy concretas, tu sistema operativo y si tu cuenta ya tiene el cambio activado.

Aquí viene la parte que desespera a cualquiera. Ves capturas en redes, actualizas, cierras y abres la app, y nada. ¿Tu móvil se ha quedado atrás o solo te toca esperar un poco más? Por ahora, la pista más clara apunta a un lanzamiento centrado en iPhone con iOS 26, mientras Android va siguiendo su propio calendario.

Qué es Liquid Glass

Liquid Glass no nació en WhatsApp, sino en Apple. En sus anuncios de iOS 26, Apple presentó Liquid Glass como un “new software-based material called Liquid Glass” pensado para que botones, barras y controles parezcan más vivos, como si flotaran sobre el contenido.

En la práctica, eso significa transparencias y desenfoques suaves en zonas como la barra inferior, además de animaciones que se sienten más fluidas al tocar. Apple también lo describe como un material translúcido que “reflects and refracts” lo que hay detrás, para dar protagonismo al contenido sin que la interfaz desaparezca del todo.

Qué iPhone lo pueden ver

A día de hoy, lo más importante no es un modelo exacto de iPhone, sino si puede usar iOS 26. El seguimiento de versiones beta que hace el equipo de WABetaInfo sitúa la llegada de Liquid Glass en WhatsApp para iOS asociada a iOS 26, con un despliegue por fases que se está ampliando a más cuentas. También señala que la versión 26.14.76 de WhatsApp para iOS se considera “compatible” con ese cambio visual.

Otro detalle útil es la fecha y la versión. En la App Store, WhatsApp figura como una app de WhatsApp Inc. y muestra que la versión 26.14.76 se publicó el 14 de abril de 2026, aunque las notas públicas de la tienda suelen ser genéricas y no siempre listan cambios de diseño. Si tienes esa versión y sigues viendo el diseño antiguo, lo más probable es que tu cuenta aún no esté dentro del grupo al que se le ha activado la novedad.

Por qué no aparece a todos

El despliegue “por etapas” no es un capricho, es una forma de evitar sustos. Según WABetaInfo, WhatsApp está ampliando Liquid Glass a más cuentas mientras vigila rendimiento y estabilidad, y por eso el cambio puede aparecer en un país antes que en otro, o en tu móvil antes que en el de tu amigo.

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WhatsApp, además, tiene un mensaje bastante directo en su centro de ayuda. La compañía avisa de que a veces hay que esperar un poco para que una función nueva llegue a todo el mundo, y que dos personas pueden ver cosas distintas aunque usen la misma app. En otras palabras, no siempre es tu móvil, a veces es simplemente el turno de tu cuenta.

Qué pasa en Android

En Android, el panorama es más prudente. Liquid Glass es un lenguaje visual ligado a iOS 26, y el despliegue “grande” que se está viendo se concentra en la app de iPhone. Mientras tanto, WhatsApp sigue ajustando piezas de interfaz aquí y allá, y hay elementos que todavía están en desarrollo incluso dentro del universo Liquid Glass, como cambios previstos para el reproductor de notas de voz.

Si llegara antes a algunos usuarios de Android, lo más habitual es que ocurra a través de versiones beta, que son versiones de prueba con funciones a medio cocinar. Google explica que en Google Play puedes unirte a la beta de una app desde su ficha, en la sección “Join the beta”, y que no siempre hay betas abiertas para todo el mundo. También conviene asumir lo obvio, una beta puede traer fallos y no es lo ideal si dependes de WhatsApp para todo.

Cómo saber si ya lo tienes

La señal más fácil suele estar en la barra inferior de navegación. Cuando Liquid Glass está activo, esa barra se ve más flotante y semitransparente, y el teclado y algunos botones adoptan un estilo más “vidrioso” que deja entrever el fondo. WABetaInfo también describe cambios en menús contextuales y en el aspecto general de los controles, con un diseño que encaja con el modo claro y el modo oscuro.

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Si no notas nada de eso, revisa si tienes WhatsApp al día desde tu tienda de apps y prueba a cerrar la aplicación del todo y volver a abrirla. A veces el cambio aparece sin avisar, como esas actualizaciones que llegan justo cuando vas tarde y abres WhatsApp para mandar un audio rápido. Y sí, es posible que no te salga hoy y te aparezca mañana.

Qué hacer si aún no te sale

Lo básico es aburrido, pero funciona. Mantén WhatsApp actualizado, asegúrate de tener el sistema operativo al día y deja algo de espacio libre, porque algunas actualizaciones se instalan mejor sin el móvil al límite. Esto no garantiza la activación, pero reduce la posibilidad de que te quedes fuera por un detalle tonto.

Si te interesa probar novedades antes, existe la vía beta. En iPhone, Apple explica que TestFlight permite instalar versiones beta mediante invitación o enlace público, y que el desarrollador puede poner requisitos de dispositivo y sistema. Eso sí, entrar en una beta no es un atajo mágico hacia Liquid Glass, es simplemente aceptar que vas a vivir un poco más cerca de los cambios, con sus ventajas y sus fallos.

La información principal se ha publicado en WABetaInfo.