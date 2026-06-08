Los electricistas coinciden: nunca pongas una regleta en esta parte de la casa porque una sola chispa podría acabar en un incendio

Nunca hay suficientes enchufes en casa. Entre el cargador del móvil, el portátil, la lámpara, el router y algún que otro aparato que aparece de la nada, la regleta se ha convertido en ese salvavidas pequeño que todos usamos sin pensarlo demasiado.

Pero hay un lugar donde no conviene dejarla jamás, junto a una ventana. Si entra agua por lluvia, humedad o una ventana mal cerrada, una regleta puede pasar de ser una solución cómoda a convertirse en un riesgo real de cortocircuito, chispas o incendio.

La ventana no es inocente

Una regleta eléctrica no debería estar cerca de zonas húmedas. AESSIA recomienda no emplear regletas en exteriores ni en ambientes húmedos salvo que estén preparadas para ello, y también pide revisar su estado, evitar el polvo y no conectarlas en serie.

El problema de la ventana es fácil de imaginar. Sales con prisa, queda una hoja entreabierta, llueve de lado y el agua acaba llegando al suelo o al mueble donde está la regleta. Parece poca cosa, pero no lo es.

Un cortocircuito ocurre cuando la corriente toma un camino que no debería. En palabras sencillas, la electricidad deja de circular de forma ordenada y puede generar calor, chispas y daños en los cables.

El peligro no es solo el agua

También importa lo que hay alrededor. Cortinas, alfombras, mantas, sofás o papeles pueden arder si una chispa cae donde no debe. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que las regletas deben mantenerse alejadas de materiales fácilmente inflamables, como visillos o cortinas.

En la práctica, eso significa que una regleta no debería quedar escondida bajo una alfombra ni apretada detrás de un mueble sin ventilación. Puede parecer más ordenado, sí, pero también impide ver si el cable se calienta, se dobla o empieza a deteriorarse.

La electricidad no avisa con un cartel luminoso. A veces la pista es un olor raro, un enchufe caliente o un plástico que cambia de color. Si aparece cualquiera de esas señales, la regleta debería dejar de usarse.

Las cifras invitan a tomárselo en serio

En España, el Estudio de Víctimas de Incendios en España de Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos señaló que en 2024 murieron 234 personas en incendios y explosiones. De ellas, 172 fallecieron en viviendas, y la causa eléctrica estuvo vinculada a algo más de cuatro de cada diez muertes en incendios de vivienda.

Francia ofrece otra fotografía útil del mismo problema. El Observatorio de la Seguridad Eléctrica en Francia calcula que entre una de cada cinco y algo más de una de cada tres incendios de vivienda tienen origen eléctrico, y registró 34 muertes accidentales por electrocución en 2022.

Eso no significa que todas las regletas sean peligrosas. Significa algo más cotidiano y más incómodo, que un mal uso repetido durante años puede acabar pasando factura. Y muchas veces el error está a la vista.

Qué aparatos no deberían ir ahí

La regla básica es clara. Los aparatos que consumen mucha electricidad deberían conectarse directamente a una toma de pared, no a una regleta. La OCU cita lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, microondas, secadoras, calefactores eléctricos, aires acondicionados portátiles, tostadoras, secadores y planchas de pelo.

¿Qué tienen en común? Muchos calientan, arrancan motores o trabajan durante bastante tiempo. Eso exige más potencia y puede sobrecargar la base múltiple, sobre todo si varios funcionan a la vez.

Promotelec, entidad francesa especializada en seguridad eléctrica, también advierte contra los calefactores, grandes electrodomésticos, herramientas eléctricas y cargas de alta demanda. Además, recomienda comprobar siempre la potencia máxima de la regleta y evitar enchufar una regleta a otra.

Cómo usarla sin sustos

Una regleta puede ser útil para aparatos de bajo consumo, como una lámpara, un cargador de móvil o pequeños dispositivos electrónicos. Aun así, conviene mirar la etiqueta, comprobar que tiene marcado CE y no superar la potencia máxima indicada por el fabricante.

También es buena idea apagar el interruptor cuando no se use y desenchufarla si va a estar mucho tiempo sin ningún aparato conectado. No hace falta convertir la casa en un laboratorio, solo aplicar un poco de sentido común.

Si necesitas varias regletas en la misma habitación todos los días, quizá el problema no sea la regleta. Puede que la instalación se haya quedado corta para los hábitos actuales, llenos de pantallas, cargadores y pequeños equipos funcionando a la vez.

La regla fácil

La regleta no es una segunda instalación eléctrica. Es un apoyo puntual. Como una mesa auxiliar, sirve para ordenar un rato, no para cargar con toda la casa encima.

Por eso, lejos de ventanas, fregaderos, lavabos, duchas, cortinas y alfombras. También lejos de radiadores, calefactores y electrodomésticos grandes. Suena básico, pero es justo ahí donde suelen empezar los despistes.

Al final del día, la mejor medida es simple. Coloca la regleta en un lugar seco, visible y ventilado, conecta solo aparatos adecuados y no la encadenes con otra. Menos lío, menos calor y menos riesgo.

La información principal se ha publicado en el Estudio de Víctimas de Incendios en España de Fundación MAPFRE.



