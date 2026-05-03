Las regletas de siempre tienen los días contados: su sustituto es un invento chino que ocupa menos espacio, es más práctico y cómodo

¿Cuántas veces has buscado un enchufe a ciegas bajo la mesa, entre polvo y cables enredados? La regleta suele acabar en el suelo y solo nos acordamos de ella cuando estorba, se desconecta algo o necesitamos un cargador «ya».

Un equipo de diseñadores de ChangZhou University, con el proyecto firmado por Xu Zhou, propone cambiar esa rutina con Edge, una regleta pensada para sujetarse al borde del escritorio. La idea es simple y muy de la vida diaria, tener la energía a mano sin sacrificar la superficie de trabajo, con ocho tomas repartidas arriba y abajo de la mesa y una fijación diseñada para aguantar el enchufar y desenchufar constante.

Una regleta que quiere estar a la vista

Edge parte de un gesto cotidiano, conectar y desconectar cosas durante el día sin tener que agacharse cada vez. En un escritorio con portátil, móvil, auriculares y una lámpara, ese ir y venir de cargadores es casi parte del horario.

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El problema es que subir la regleta a la mesa suele traer otro lío, se come espacio útil. Los diseñadores plantean una alternativa, aprovechar el borde como «carril» y dejar libre la zona donde apoyas cuadernos, teclado o el bocadillo de media tarde.

El borde de la mesa como soporte

La forma de Edge recuerda a una abrazadera, de las que se usan para fijar una lámpara o un brazo de monitor. En vez de reposar encima, se agarra al canto del tablero y queda estable usando tanto la parte superior como la inferior del escritorio.

Esa colocación a dos caras es la clave del concepto. También explica por qué la estructura no es un bloque rígido, el chasis se divide en segmentos que reparten mejor el esfuerzo cuando tiras de un enchufe y ayudan a adaptarse a perfiles de mesa distintos, casi como una espalda con pequeñas articulaciones.

Ocho tomas repartidas en dos zonas

La cara superior incluye cuatro tomas pensadas para conexiones «en caliente», las que van y vienen. Ahí encajan cargadores de portátil y de móvil, una lámpara de escritorio o periféricos que se conectan solo a ratos, como una tableta gráfica o un ventilador pequeño.

Debajo, otras cuatro tomas quedan bajo el nivel del tablero para lo que suele quedarse fijo. Es el sitio natural para un PC, un monitor, el router o cargadores voluminosos, con los cables escondidos y menos ruido visual en el área de trabajo.

Un bloqueo para que no se suelte con el uso

Muchas abrazaderas de tornillo acaban aflojándose con el tiempo, sobre todo si hay vibraciones y mucha mano metida, enchufa, desenchufa, vuelve a enchufar. Edge apuesta por un sistema de bloqueo que pasa por un «punto neutro» de tensión y queda cerrado de forma firme.

En la práctica, eso significa que la fuerza de tirar del enchufe no tiende a abrir el cierre, sino a mantenerlo en su sitio. Es un detalle pequeño, pero cualquiera que haya visto una regleta moverse medio centímetro cada vez que desenchufa un cargador sabe que esos milímetros se notan.

Menos desorden y menos golpes tontos

Elevar la regleta y sacarla del suelo puede reducir algunos riesgos comunes del día a día. El concepto busca alejarla de polvo, pisadas accidentales y las ruedas de la silla de oficina, además de evitar parte del arrastre de cables que ocurre cuando la silla se mueve.

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También hay un efecto más inmediato, el escritorio se ve más limpio cuando los cables «de quedarse» van por debajo y los que usas a menudo quedan arriba. ¿Resultado? Menos tiempo desenredando y más fácil localizar qué está conectado, sin tener que seguir un cable hasta el suelo como si fuera una pista.

Premios de diseño y lo que falta para verlo en tiendas

Los creadores de Edge señalan que el proyecto ha sido reconocido en concursos internacionales de diseño como Muse Design Awards.

Aun así, por ahora Edge se presenta como un concepto y no hay fecha confirmada de lanzamiento ni precio. Para que una idea así llegue al mercado suele hacer falta algo más que un buen diseño, pruebas de durabilidad, compatibilidad con distintos enchufes y la parte menos visible, las certificaciones de seguridad eléctrica.

La ficha oficial se ha publicado en French Design Awards.