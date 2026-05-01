Rheinmetall rompe lo establecido y confirma la producción a gran escala de drones Kraken K3, con capacidad para realizar ataques en enjambre con desplazamiento de 2500 kg

Por Techy44
Publicado el: 1 de mayo de 2026 a las 08:04
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Dron naval no tripulado Rheinmetall Kraken K3 Scout navegando a alta velocidad en pruebas marítimas.

Rheinmetall ha puesto en marcha en el astillero Blohm+Voss de Hamburgo la producción en serie del Kraken K3 Scout, una embarcación no tripulada para tareas militares y civiles. La compañía asegura que la línea empieza con unas 200 unidades al año y que puede escalar hasta 1.000 si llegan pedidos. Tim Wagner, consejero delegado de la división Naval Systems, lo resume así, «podemos aumentar la producción hasta 1.000 unidades anuales según la cartera de pedidos».

El primer gran contrato anunciado en público viene del Reino Unido, donde la Royal Navy comprará 20 unidades por 12,3 millones de libras. El plan es usarlas como banco de pruebas dentro del Proyecto Beehive, en una «flota híbrida» que mezcle barcos tripulados y no tripulados. El vicealmirante Paul Beattie lo define como «un hito» en esa transición. 

Hamburgo se convierte en un centro de drones navales

Pasar de prototipos a una cadena industrial cambia el ritmo de cualquier programa. El diseño se estabiliza, la logística se ordena y el producto deja de ser una prueba puntual para convertirse en algo comprable en volumen.

Eso también afecta a la estrategia. Un buque grande se planifica para durar décadas y operar con una tripulación numerosa, así que cada daño pesa mucho. Un dron naval, por lo general, se concibe como una herramienta más prescindible si la misión lo exige.

Qué es un dron naval y qué puede cambiar

Un USV es un vehículo de superficie no tripulado, un barco pequeño que navega sin gente a bordo. Puede ir guiado a distancia o moverse con cierto grado de autonomía, según el software y los sensores que lleve.

El punto sensible es el número. Muchos sistemas pequeños, coordinados, pueden obligar a repartir defensas y atención, algo que no siempre es fácil en el mar. ¿Cómo respondes cuando lo que viene no es un objetivo grande, sino una nube de objetivos pequeños?

Lo que dice la ficha del Kraken K3 Scout

Kraken Technology describe el K3 Scout como una plataforma de 8,4 metros, con un desplazamiento máximo de 2.500 kilos y una carga útil de 600 kilos. Su velocidad punta anunciada es de 55 nudos, algo más de 100 kilómetros por hora, y su alcance ronda las 650 millas náuticas a velocidad de crucero. En misiones largas puede permanecer en el mar hasta 30 días, siempre según el perfil de uso.

En el día a día, lo importante no es solo correr. Este tipo de dron suele montarse con cámaras y otros sensores, y puede cambiar de configuración según la misión.

Proyecto Beehive y la apuesta por una flota híbrida

En su comunicado sobre el contrato británico, Kraken explica que no solo entregará las unidades, también apoyará el entrenamiento y el desarrollo táctico con la Surface Flotilla. La empresa insiste en la «arquitectura abierta», pensada para integrar nuevas cargas útiles y software sin rediseñar el barco desde cero. Mal Crease, fundador y consejero delegado de Kraken, afirmó «estamos encantados de asociarnos con el Ministerio de Defensa para apoyar la transformación hacia una flota híbrida».

Dicho de otra forma, es un diseño pensado para actualizarse. Si cambian las amenazas, se busca poder añadir sensores o herramientas con rapidez, como cuando actualizas una app para que haga algo nuevo.

Ucrania y el salto a lo asimétrico

Parte de la urgencia viene de lo que ya se ha visto en combate. En un análisis del Royal United Services Institute, el investigador H I Sutton explica cómo embarcaciones no tripuladas, pequeñas y relativamente baratas, han servido para presionar a una flota mucho mayor en el mar Negro. En esa experiencia, las comunicaciones por satélite han sido un habilitador clave para operar a larga distancia.

Otro matiz es el coste que impones al rival aunque no hundas nada. En un panel del Center for Strategic and International Studies, varios expertos describen cómo la amenaza de USV obliga a mantener patrullas y defensas en alerta, con un gasto continuo de recursos. Ese desgaste es parte de lo que empuja a muchas armadas a acelerar sus propios programas.

Lo que aún está por ver

Los drones navales también tienen límites muy terrenales. El mar castiga, el mantenimiento importa y las comunicaciones pueden fallar o ser interferidas, sobre todo en un entorno con guerra electrónica.

Por eso, la llegada de plataformas como el K3 Scout no significa que los grandes buques desaparezcan mañana. Lo más probable es una convivencia, con barcos tripulados como base y drones asumiendo tareas de mayor riesgo o vigilancia.

La nota de prensa principal se ha publicado en Rheinmetall.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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