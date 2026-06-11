EEUU acaba sacar a flote el SSNN-801 y se prepara para dar un salto militar con el submarino militar Virginia Block IV, capaz de disparar 40 misiles Tomahawk

El futuro USS Utah SSN-801 ha tocado el agua por primera vez en el astillero de General Dynamics Electric Boat, en Groton, Connecticut. La puesta a flote se produjo el 17 de mayo de 2026, cuando el submarino salió del entorno seco de construcción y entró en una fase más cercana a sus pruebas reales.

El dato importante no es solo que un nuevo submarino haya flotado. El Utah es el número 28 de la clase Virginia y cierra el Block IV, una serie pensada para exprimir mejor el tiempo de servicio de cada unidad antes del salto a los Block V.

Qué significa la puesta a flote

Poner a flote un submarino no equivale a entregarlo a la Armada. Es más bien ese momento en el que una obra deja de parecer un bloque de metal rodeado de andamios y empieza a parecer un buque.

A partir de aquí llegan comprobaciones, ajustes y pruebas más exigentes. En la práctica, el astillero y la Armada tienen que demostrar que todos los sistemas funcionan de forma segura antes de que el futuro USS Utah pueda incorporarse a la flota.

El submarino ya había sido bautizado el 25 de octubre de 2025, también en Groton. Ese acto forma parte de la tradición naval estadounidense, pero la puesta a flote cambia la película porque el casco ve el agua por primera vez.

Qué es un Virginia

Un submarino nuclear de ataque no es lo mismo que un submarino estratégico cargado con misiles nucleares. En este caso, la palabra «nuclear» se refiere sobre todo a la propulsión, ya que el buque usa un reactor para moverse durante largos periodos sin depender del repostaje convencional.

La clase Virginia está diseñada para cazar otros submarinos, vigilar zonas marítimas, apoyar operaciones especiales y lanzar misiles Tomahawk contra objetivos en tierra. También está pensada para trabajar cerca de la costa, donde el tráfico marítimo, el ruido y las aguas poco profundas complican mucho las cosas.

La Armada de Estados Unidos la presenta como el relevo natural de muchos submarinos Los Angeles, que llevan décadas siendo la columna vertebral de su fuerza de ataque bajo el mar. Dicho de forma sencilla, los Virginia son una navaja suiza sumergible. Pequeña no es, pero la idea se entiende.

El cierre del Block IV

Un «Block» es un lote de diseño. No significa que todos los submarinos sean completamente distintos, sino que cada bloque incorpora cambios concretos para construirlos, mantenerlos o usarlos mejor.

En el Block IV, la prioridad estuvo en reducir mantenimiento de gran calado y bajar costes durante la vida útil de cada casco. Un informe oficial del programa SSN-774 señala que los esfuerzos de diseño redujeron el mantenimiento en dique y los costes de ciclo de vida por unidad.

Eso importa porque un submarino que pasa menos tiempo parado puede estar más días disponible para misiones. El programa Virginia trabaja con una vida de diseño de unos 33 años, así que pequeños cambios en mantenimiento pueden pesar mucho con el paso del tiempo. No es glamuroso, pero decide flotas.

La mirada pasa al Block V

Con el Utah cerrando la etapa Block IV, la atención industrial se desplaza hacia los Virginia Block V. El 30 de abril de 2025, Naval Sea Systems Command adjudicó una modificación contractual para construir dos submarinos del año fiscal 2024, dentro de un acuerdo que mantiene el reparto de trabajo entre General Dynamics Electric Boat y Huntington Ingalls Industries.

Los registros oficiales de contratos identifican esas unidades como SSN-812 y SSN-813, con un valor acumulado que podría superar los 18.400 millones de dólares si se ejercen todas las opciones. Esos números no son solo precio de compra, porque también incluyen inversión industrial, apoyo a la mano de obra y mejora de productividad en los astilleros.

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La gran diferencia del Block V es el Virginia Payload Module, una sección añadida al casco. Esa pieza incorpora cuatro tubos grandes adicionales, cada uno capaz de llevar siete misiles Tomahawk, y eleva la capacidad de ataque de 12 a 40 misiles por submarino en las unidades equipadas con ese módulo.

La presión industrial

El hito del USS Utah llega en un momento incómodo para la construcción naval estadounidense. El contralmirante Jonathan E. Rucker dijo ante legisladores que la producción anual de submarinos Virginia en 2024 fue de 1,13 unidades, frente a una necesidad de 2,0, y citó problemas de mano de obra, materiales, proveedores e infraestructuras como causas de retrasos y aumentos de costes.

Al mismo tiempo, la Armada quiere construir submarinos estratégicos Columbia, que son su principal prioridad de adquisición. Es como pedirle a la misma cocina que prepare dos menús enormes a la vez, con menos cocineros de los que harían falta.

Por eso el Utah es más que una buena foto de astillero. Si la industria no acelera, cada nuevo casco entregado tarde puede afectar a los planes de presencia submarina durante años.

Por qué importa

Los submarinos de ataque son piezas difíciles de ver, pero muy influyentes. Su valor está precisamente en que pueden operar lejos, recoger información, proteger grupos navales y obligar a otros países a pensar dos veces antes de mover sus propias fuerzas.

El cierre del Block IV marca un final ordenado, pero también abre una etapa más exigente. Los Block V, y después los futuros Block VI y VII, tendrán que demostrar que la Armada puede aumentar capacidad sin romper el equilibrio entre coste, calendario y mano de obra.

El anuncio oficial principal se ha publicado en los canales de General Dynamics Electric Boat.



