Nvidia lleva 30 años revolucionando el sector gaming pero ahora ha encontrado un nuevo filón y está decidida a explotarlo

El calendario de Nvidia para jugadores podría quedarse casi congelado en 2026. Tras la llegada de las GeForce RTX 50 en enero de 2025, varios informes apuntan a que la renovación RTX 50 SUPER no saldrá este año y a que la siguiente familia RTX 60 podría irse hasta 2028. Nvidia no ha presentado esa hoja de ruta como anuncio oficial, pero sí reconoce que la memoria es escasa y que la demanda de GeForce sigue siendo alta.

La razón no es que el PC gaming haya dejado de importar de la noche a la mañana. Es que la IA paga mejor y pide más chips. Para Nvidia, vender aceleradores a centros de datos se ha convertido en el gran motor del negocio, mientras el jugador de casa queda esperando, mando en mano, a que haya hueco.

La IA manda en Nvidia

El cambio se ve en la caja. El 20 de mayo de 2026, Nvidia anunció ingresos de 81.615 millones de dólares en su primer trimestre fiscal de 2027, con 75.200 millones procedentes de centros de datos. También comunicó un margen bruto cercano a tres cuartas partes, una pista clara de por qué esta parte del negocio pesa tanto.

Un centro de datos es, dicho fácil, una nave llena de ordenadores que entrenan o ejecutan modelos de IA. Ahí no se compran una o dos GPU como en casa, sino miles de unidades para que servicios como chatbots, buscadores o herramientas de vídeo funcionen sin parar. Por eso la pelea por cada chip se ha vuelto tan dura.

Qué es una GPU

Una GPU es el chip que se encarga de mover gráficos, luces, sombras y texturas en un videojuego. Su truco es trabajar en muchas tareas pequeñas a la vez, como una clase entera resolviendo ejercicios distintos al mismo tiempo. Esa misma habilidad sirve para la IA, porque entrenar y usar modelos exige muchísimas operaciones repetidas.

Nvidia creció durante décadas muy pegada a ese mundo gamer. Su primera tarjeta gráfica, la NV1, apareció en 1995, mucho antes de que la empresa se convirtiera en el nombre clave de los servidores de IA. El giro no borra esa historia, pero sí cambia el orden de prioridades cuando hay escasez de memoria y capacidad de fabricación.

Las RTX quedan en pausa

La última gran renovación para jugadores fue la serie GeForce RTX 50, presentada oficialmente el 6 de enero de 2025 en el entorno del CES. Nvidia la vendió como una generación para gamers, creadores y desarrolladores, basada en Blackwell y apoyada en funciones de IA como DLSS 4. Era, sobre el papel, una forma de llevar parte del empuje de la IA al escritorio doméstico.

Para 2026 se esperaba una tanda RTX 50 SUPER, con más memoria y ajustes de potencia en varios modelos. Los informes publicados en febrero señalan que esa actualización se ha retrasado por la falta de memoria y porque Nvidia estaría priorizando chips de IA. La propia compañía resumió la tensión con una frase sencilla, «la demanda de GPU GeForce RTX es fuerte y el suministro de memoria está limitado».

Los jugadores pueden esperar

La encuesta de hardware de Steam de abril de 2026 ayuda a entender por qué la pausa no paraliza el mercado. Entre las tarjetas más visibles siguen apareciendo modelos anteriores, como RTX 3060 y RTX 4060, mientras varias RTX 50 avanzan poco a poco, con la RTX 5070, la RTX 5060 y la RTX 5060 Ti entre las entradas destacadas. No parece una migración masiva de un día para otro.

¿Hace falta más potencia todos los años? Depende mucho del jugador. Quien busca trazado de rayos al máximo y monitores de alta tasa de refresco sí mira cada generación con lupa, pero muchos títulos populares siguen funcionando bien en equipos modestos o en tarjetas de hace varios años.

Pocas alternativas reales

El otro problema para los gamers es que no hay una salida evidente si se busca la gama alta. AMD sigue compitiendo y tiene opciones interesantes, e Intel ha intentado hacerse sitio con sus Arc, pero Nvidia conserva una posición muy fuerte en la percepción de rendimiento, software y compatibilidad. En la práctica, muchos compradores esperan a Nvidia incluso cuando se quejan de sus precios.

Eso reduce la presión para mover ficha rápido. Cuando una empresa domina la parte más aspiracional del mercado, puede permitirse alargar ciclos si el dinero grande está en otra parte. Para el usuario, el resultado es menos emoción en el escaparate y, posiblemente, menos ofertas agresivas.

Lo que viene ahora

La siguiente gran pregunta es qué pasará con las RTX 60. Los informes hablan de una producción que podría no arrancar hasta finales de 2027 o incluso 2028, pero esa fecha no es definitiva. Si mejora el suministro de memoria o cambia la presión competitiva, Nvidia podría acelerar el plan.

Tampoco significa que Nvidia abandone el gaming. En su nuevo marco financiero, la empresa agrupa PC, consolas, estaciones de trabajo, robótica y automóvil dentro de Edge Computing, una categoría que también creció en el primer trimestre fiscal de 2027. Lo que cambia es la escala, porque los centros de datos de IA pesan ahora como un camión frente a una bicicleta.

La nota oficial de resultados se ha publicado en la sala de prensa de Nvidia.



