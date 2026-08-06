Japón tiene un plan para acabar con la escasez de mano de obra en el país y ya prepara 10 millones de robots para el año 2040

Japón ha fijado el objetivo de introducir alrededor de 10 millones de robots antes de 2040. El Gobierno quiere extenderlos a 18 ámbitos, entre ellos la fabricación, la restauración, la producción de alimentos, la sanidad y los cuidados. No se trata de comprar mañana una flota de androides, sino de acelerar su implantación durante los próximos catorce años.

La medida busca responder a una falta de personal agravada por el envejecimiento de la población y también incluye una inteligencia artificial desarrollada en Japón para que distintas máquinas interpreten su entorno y realicen tareas con más autonomía. Hay un detalle importante. Noetra no es el nombre oficial del plan, sino una empresa que lidera buena parte de su desarrollo tecnológico.

Diez millones de robots

El ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, anunció el 30 de junio de 2026 una revisión de la estrategia japonesa de robótica con IA. El objetivo mantiene los 10 millones de unidades para 2040 y añade la restauración, la fabricación de alimentos y la atención médica a las áreas prioritarias.

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Esos robots no tendrán por qué parecerse a una persona. Muchos serán brazos mecánicos, equipos móviles, máquinas de inspección o sistemas de asistencia especializados. El Gobierno también plantea un centro neurálgico para apoyar la adopción, la investigación y la formación profesional, sobre todo en empresas que no pueden desarrollar una tecnología desde cero.

El papel de Noetra

Noetra es una empresa japonesa que desarrolla un modelo de inteligencia artificial multimodal dentro del proyecto público FRONTia, con apoyo de la agencia NEDO y la colaboración del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada. Un modelo multimodal puede trabajar con texto, imágenes, vídeo, sonido y datos procedentes de sensores.

Sony, SoftBank, NEC y Honda figuran como miembros centrales. El comunicado publicado el 16 de julio señala que Noetra ya ha recibido inversiones de 44 empresas y organizaciones. Fujitsu y Rakuten también aparecen en la lista oficial de participantes, junto con fabricantes como Fanuc, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric y Yaskawa.

La compañía quiere crear primero un modelo capaz de razonar, seguir instrucciones y comprender bien el japonés. Después pretende avanzar hacia una IA que combine varios tipos de datos y, para 2030, hacia un sistema preparado para entender espacios, objetos y movimientos reales. Son metas de investigación, no productos terminados.

Qué es la IA física

La llamada IA física es una inteligencia artificial conectada a máquinas que actúan en el mundo. No basta con responder preguntas en una pantalla. El sistema debe percibir lo que ocurre, decidir qué hacer y mover un robot sin golpear a alguien, romper un objeto o bloquear una línea de producción.

Pensemos en una cocina industrial. Una máquina tendría que distinguir ingredientes, agarrarlos y adaptarse si una bandeja aparece fuera de sitio. En un hospital, además, debería moverse entre pacientes y profesionales con normas de seguridad mucho más estrictas. Esa diferencia separa una demostración llamativa de una herramienta realmente útil.

El problema demográfico

Las estadísticas oficiales explican la urgencia. A 1 de octubre de 2024, Japón tenía cerca de 123,8 millones de habitantes y 36,24 millones habían cumplido 65 años. Eso equivale al 29,3 por ciento, casi tres de cada diez personas.

La población de 15 a 64 años era de 73,73 millones, el 59,6 por ciento del total. Menos personas disponibles para trabajar y más ciudadanos que necesitan cuidados forman una combinación difícil. La automatización puede aliviar tareas repetitivas, pesadas o peligrosas, pero no demuestra que cuidar, cocinar o atender a un paciente pueda dejarse por completo en manos de una máquina.

Los datos son la ventaja

Akazawa resumió la apuesta con una frase sencilla. “Creo que aprovechar los datos acumulados es la vía ganadora de Japón”. El ministro citó información reunida en la atención a mayores, la respuesta a desastres, las fábricas y el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi.

¿Por qué importa tanto ese material? Las grabaciones, mediciones y registros de situaciones reales pueden enseñar a los robots a enfrentarse a errores, obstáculos y cambios inesperados. Noetra pretende convertir esa experiencia industrial en una base común para desarrolladores y empresas, porque la meta no es solo fabricar máquinas, sino enseñarles a desenvolverse fuera del laboratorio.

Lo que falta por demostrar

El número de 10 millones es un objetivo político, no una garantía. El programa de NEDO se extiende de 2026 a 2030 y, a partir de 2027, pasará revisiones anuales para decidir si continúa. El despliegue también dependerá del coste, la fiabilidad, la seguridad y la formación de los trabajadores.

Quedan preguntas muy terrenales. ¿Podrá una residencia pequeña pagar y mantener estos sistemas, y quién responderá si una máquina se equivoca? Japón tiene experiencia industrial y una necesidad evidente, pero el éxito se medirá viendo cuántos robots trabajan de forma fiable, asequible y útil junto a las personas.

La estrategia oficial y el proyecto tecnológico se han publicado en el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.



