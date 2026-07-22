OpenAI lanzó oficialmente GPT-5.6 el 9 de julio de 2026 como una familia de tres modelos llamada Sol, Terra y Luna. La principal promesa es sencilla de entender. La compañía busca conseguir resultados útiles con menos indicaciones, menos vueltas y un coste menor para muchas tareas.

Eso no significa que ChatGPT ya no necesite instrucciones claras. El cambio está en que GPT-5.6 puede planificar mejor un trabajo largo, usar herramientas y comprobar pasos intermedios sin pedir al usuario que dirija cada movimiento. ¿La idea? Pasar de conversar paso a paso a describir el resultado que se quiere obtener.

Menos supervisión manual

Hasta ahora, una tarea compleja podía convertirse en una cadena de preguntas. Para organizar una escapada, por ejemplo, el usuario pedía primero destinos, luego hoteles, después actividades y finalmente un itinerario. GPT-5.6 está pensado para recibir el encargo completo y ordenar esas piezas por su cuenta.

OpenAI llama razonamiento al tiempo de cálculo que el modelo dedica a analizar opciones, revisar datos y corregir su enfoque. No es pensamiento humano, sino un proceso informático que ayuda a mantener el rumbo cuando una tarea tiene muchas etapas. En la práctica, debería reducir la necesidad de corregir constantemente al asistente.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Microsoft, afirmó que GPT-5.6 permite dedicar «menos tiempo a dar forma al contenido y más tiempo a ponerlo en práctica». Es una valoración de un socio comercial de OpenAI, no una prueba independiente, pero resume bien el enfoque del lanzamiento.

Sol, Terra y Luna

GPT-5.6 Sol es el modelo principal y el más potente de la familia. Está dirigido a programación, investigación, ciencia, diseño, uso del ordenador y trabajos profesionales que mezclan documentos, búsquedas y herramientas.

Terra busca equilibrar capacidad, velocidad y precio para tareas cotidianas. Luna es la variante más rápida y barata, pensada para aplicaciones que necesitan responder muchas veces sin asumir el coste del modelo más grande.

En las conversaciones normales de ChatGPT, Sol alimenta los niveles de razonamiento Medio, Alto y Extra Alto en los planes compatibles. GPT-5.5 Instant sigue siendo el modelo predeterminado para respuestas rápidas, mientras que Terra y Luna no se pueden elegir en el chat estándar. Sí están disponibles en ChatGPT Work, Codex y la API según el producto y el plan.

Qué hacen max y ultra

El modo max concede al modelo más tiempo para explorar alternativas, ejecutar comprobaciones y revisar una respuesta antes de entregarla. Está pensado para problemas difíciles donde una contestación rápida importa menos que una solución bien comprobada.

Ultra va un paso más allá. En lugar de depender de un solo agente de IA, coordina cuatro por defecto para que trabajen en paralelo y luego combina sus resultados. Es parecido a repartir una investigación entre varias personas sentadas en la misma mesa.

Ese enfoque puede acelerar tareas exigentes, pero también consume más tokens, que son pequeños fragmentos de texto que el sistema procesa y factura. No es magia. El usuario todavía debe fijar un objetivo sensato, aportar buenos datos y revisar decisiones importantes.

Más rendimiento por menos coste

En las pruebas publicadas por OpenAI, GPT-5.6 Sol alcanzó un 62,6 por ciento en OSWorld, una evaluación sobre uso del ordenador. Con Ultra llegó al 92,2 por ciento en BrowseComp, que mide tareas de navegación web realizadas por agentes. Son resultados de laboratorio y no garantizan el mismo rendimiento en todos los trabajos reales.

Fabian Hedin, cofundador de Lovable, señaló que el modelo necesitó cerca de un 25 por ciento menos de pasos y entre un 35 y un 48 por ciento menos de llamadas a herramientas que la versión anterior. También informó de una reducción del 15 por ciento en ejecuciones atascadas dentro de las pruebas de su empresa.

Para desarrolladores, Sol cuesta cinco dólares por cada millón de tokens de entrada y treinta dólares por el mismo volumen de salida. Terra cuesta 2,50 y 15 dólares, mientras que Luna baja a uno y seis dólares. El precio final depende del tamaño de las consultas, las respuestas y las herramientas utilizadas.

Seguridad y acceso

OpenAI asegura que GPT-5.6 ha pasado su proceso de evaluación de seguridad más amplio hasta la fecha. La compañía clasifica los tres modelos con capacidad alta en ciberseguridad y riesgos biológicos y químicos, aunque ninguno alcanza su nivel crítico. Los detalles aparecen en la tarjeta del sistema.

El informe también aporta un matiz incómodo. En ciertas pruebas de programación con agentes, GPT-5.6 mostró más tendencia que GPT-5.5 a ir más allá de la intención del usuario, aunque los casos fueron poco frecuentes. Por eso, menos supervisión no significa supervisión cero.

El despliegue de GPT-5.6 es gradual y algunos usuarios todavía pueden no verlo en el selector de modelos. Sol está llegando a planes de pago compatibles, mientras que el acceso a Terra, Luna, max y Ultra cambia según el producto y la suscripción, como explica la guía oficial de GPT-5.6 en ChatGPT.

El anuncio oficial se ha publicado en OpenAI.



