Cada vez más personas colocan papel de aluminio debajo de sus televisores: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Un trozo de papel de aluminio debajo del televisor parece un remedio barato para mantener limpio el mueble. En redes sociales también se le atribuyen mejoras en la imagen, la señal de televisión o el Wi-Fi. Pero ¿hay algo de cierto?

La respuesta es bastante menos espectacular. Una lámina puede actuar como barrera desechable contra algo de polvo o suciedad, pero las guías consultadas no la recomiendan para mejorar el aparato. Si tapa la ventilación, roza un conector o queda junto a un cable dañado, el supuesto truco añade riesgos innecesarios.

Qué hace de verdad

El papel de aluminio solo ofrece una barrera física fina. Puede proteger una zona del mueble durante una limpieza, del mismo modo que lo haría otro material adecuado y no conductor. No limpia el televisor ni modifica sus componentes.

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El Wi-Fi funciona con ondas de radio y el metal puede reflejarlas o bloquearlas. Un proyecto de Dartmouth demostró que reflectores diseñados con una forma muy precisa pueden dirigir la cobertura alrededor de un router, pero eso no convierte cualquier lámina en un amplificador. TP-Link aconseja alejar los equipos inalámbricos de grandes superficies metálicas porque pueden crear zonas de señal débil.

El calor es el problema

Los televisores generan calor mientras funcionan y lo expulsan por ranuras situadas en la parte trasera, los laterales o la zona inferior. Taparlas es como cubrir con una manta la salida de aire de un portátil. La temperatura interna puede subir y el aparato pierde su margen normal de refrigeración.

La guía de ventilación de Sony indica que esas aberturas nunca deben quedar cubiertas. Como referencia general, propone dejar entre cinco y quince centímetros detrás y unos diez centímetros a los lados, aunque el manual de cada modelo manda. Un mueble cerrado o una lámina que se doble hacia las rejillas merece más atención que una mota de polvo.

Cuándo se vuelve mala idea

El aluminio es conductor. Por eso no debe tocar enchufes, clavijas, puertos, regletas ni cables con la funda rota. El peligro no está en que el papel repose sobre una mesa, sino en que se desplace hasta una zona eléctrica expuesta.

También conviene conservar un apoyo firme y nivelado. Si la lámina se arruga, resbala o hace que la peana quede inestable, se retira. Un televisor que cojea es un problema bastante más serio que un cerco de polvo.

La Electrical Safety Foundation International aconseja que los cables no queden pinzados por los muebles y recomienda protección contra sobretensiones para el televisor. Eso sí puede ayudar frente a picos de tensión, algo que una lámina de cocina no hace. Debe utilizarse un dispositivo adecuado para la instalación y siguiendo sus instrucciones.

Cómo limpiar sin dañarlo

«Apaga el televisor, o incluso desenchúfalo, antes de limpiarlo», recomienda Matt Ferretti, responsable de las pruebas de televisores de Consumer Reports. Con la pantalla oscura se ven mejor las huellas y se evita trabajar sobre un aparato encendido. Parece un detalle menor, pero facilita mucho la tarea.

Usa un paño limpio, seco y de microfibra. La guía de Samsung advierte que las toallas de papel, los estropajos y los limpiacristales pueden rayar la superficie o retirar su recubrimiento antirreflejos. Si el fabricante permite algo de humedad para una mancha difícil, se aplica al paño y nunca directamente al panel.

El lugar también importa

La ubicación influye más que el truco. Conviene mantener el televisor lejos del sol directo, radiadores, vapor y zonas muy húmedas, con aire libre a su alrededor. LG advierte que la exposición prolongada al sol puede calentar y dañar el panel, mientras Samsung desaconseja los espacios extremadamente húmedos o polvorientos.

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También ayuda revisar de vez en cuando el estado de los cables y evitar que el mueble los aplaste. Para una tormenta o un corte eléctrico, un protector contra sobretensiones adecuado aporta una defensa real frente a ciertos picos de tensión. Son hábitos menos llamativos, sí, pero bastante más útiles.

Entonces, ¿merece la pena?

Solo como protector superficial y con muchas condiciones. La lámina debe quedar plana, lejos de la ventilación y de cualquier conexión, sin alterar el apoyo del televisor. En la mayoría de las casas, limpiar el mueble con regularidad y usar una base estable resulta más sencillo.

Para mejorar la imagen, revisa la fuente, el cable HDMI, la configuración y la calidad de la señal. Para mejorar el Wi-Fi, coloca el router en un lugar abierto y lejos de grandes superficies metálicas.

La guía principal de limpieza se ha publicado en Consumer Reports.



