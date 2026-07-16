Se disparan los rumores entre los fans: Zelda Ocarina of Time tiene preparada una sorpresa para septiembre de 2026

Publicado el: 16 de julio de 2026 a las 08:02

Nintendo confirmó en el Nintendo Direct del 9 de junio que The Legend of Zelda Ocarina of Time regresará en 2026 como exclusiva de Nintendo Switch 2. El anuncio fue muy breve y dejó fuera lo que más querían ver muchos jugadores, imágenes reales de la jugabilidad y una fecha concreta de lanzamiento.

La espera podría acortarse en septiembre. Un rumor vincula el remake con el Tokyo Game Show 2026 y plantea que los asistentes tendrían la oportunidad de probar una demo, aunque Nintendo no ha confirmado ni la muestra jugable ni una presentación dedicada al título.

Qué dice el rumor

El origen de la información es Nash Weedle, un usuario conocido por difundir filtraciones relacionadas con Nintendo. En una publicación del 5 de julio afirmó que, pese a que el Tokyo Game Show no suele ser prioritario para la compañía, este año Nintendo “debería estar” allí con Zelda Ocarina of Time.

La versión más extendida del rumor añade que el juego sería jugable durante la feria. Una demo es una parte corta preparada para que el público pruebe controles, combate y exploración antes del estreno, pero esa posibilidad sigue sin respaldo oficial.

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El Tokyo Game Show se celebrará en Makuhari Messe, en Chiba, del 17 al 21 de septiembre. Los dos primeros días estarán destinados a profesionales y los tres últimos abrirán al público, un detalle importante si Nintendo decide permitir que los visitantes cojan el mando.

Lo que Nintendo confirma

Nintendo presenta este regreso como una nueva versión del clásico de Nintendo 64 para una generación actual. Su ficha oficial solo fija el lanzamiento en 2026, confirma que será exclusivo de Switch 2 y todavía no ofrece un día, un mes o un precio.

Hay otro dato que hace el rumor algo más creíble, pero no lo demuestra. La lista oficial de expositores del Tokyo Game Show, actualizada el 8 de julio, incluye a Nintendo en el área de reuniones empresariales, no en la zona general de exposición.

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En la práctica, eso confirma alguna presencia corporativa en la feria, pero no un puesto público con Zelda ni una demo. Es una diferencia pequeña sobre el papel y enorme para quienes ya imaginan una cola de jugadores recorriendo Hyrule.

Por qué septiembre encaja

El calendario tiene sentido. Si Nintendo mantiene el estreno dentro de 2026, septiembre sería una ventana razonable para enseñar la jugabilidad, explicar los cambios y arrancar la parte fuerte de la campaña antes de los últimos meses del año.

También será una edición especial del Tokyo Game Show. La asociación japonesa CESA, organizadora del salón, ha preparado la primera edición de cinco días para celebrar el 30 aniversario del evento.

¿Significa eso que el rumor es cierto? No. Solo indica que las fechas, la presencia de Nintendo y la ventana de lanzamiento permiten construir una hipótesis coherente, algo muy distinto de una confirmación.

Un clásico que vuelve

Ocarina of Time apareció originalmente para Nintendo 64 en noviembre de 1998 y fue el primer Zelda desarrollado en tres dimensiones. La aventura sigue a Link durante su infancia y su etapa adulta mientras intenta detener a Ganondorf y proteger Hyrule.

No será la primera vez que Nintendo moderniza este juego. Ocarina of Time 3D llegó a Nintendo 3DS en junio de 2011 con gráficos renovados, una interfaz más cómoda y controles adaptados a la consola portátil.

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Un remake, dicho de forma sencilla, reconstruye un juego antiguo con tecnología más reciente. Sin embargo, Nintendo todavía no ha explicado cuánto cambiará esta edición, quién dirige el proyecto o si conservará casi intactos los escenarios, los puzles y el ritmo del original.

Las preguntas siguen abiertas

La primera gran incógnita es la jugabilidad. Un vídeo con combate, movimiento por Hyrule y alguna mazmorra permitiría comprobar si el remake busca reproducir el clásico paso a paso o si introduce cambios más profundos.

También circula una supuesta cifra de 60 dólares para Nintendo Switch 2. Por ahora es otra filtración, ya que la tienda oficial de Nintendo mantiene la ficha del juego sin un precio público y solo señala que llegará durante 2026.

Hasta que llegue un anuncio, conviene separar la parte oficial de las filtraciones.

El anuncio oficial del juego se ha publicado en la web de Nintendo.



