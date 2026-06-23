Después de recuperar joyas como Ssystem Shock 2, Nightdive Studios vuelve con el mítico juego de 1998 con una versión mejorada en un movimiento inaudito

El padre del sigilo en primera persona vuelve a moverse entre sombras. Nightdive Studios ha anunciado Thief: The Dark Project Remastered, una versión actualizada del clásico creado por Looking Glass Studios en 1998 y presentado ahora como un regreso pensado para jugadores veteranos y para quienes nunca han probado la saga.

La clave no está solo en subir la resolución o suavizar los modelos. La remasterización quiere conservar esa idea tan simple y tan difícil de imitar: esconderse, escuchar, calcular cada paso y robar sin convertir cada esquina en un tiroteo. Nightdive Studios, Eidos-Montréal y Atari comunicaron el anuncio el 7 de junio, con una ventana de lanzamiento prevista para este invierno.

Un clásico del sigilo

Thief: The Dark Project no fue un juego de acción más con guardias despistados. Su truco era hacer que la luz y el sonido importasen de verdad, como cuando entras tarde en casa y sabes que cualquier crujido del suelo puede delatarte. Atari describe el original como uno de los primeros juegos de sigilo en PC que usó esos elementos como mecánicas centrales.

Eso significa que el sigilo no era solo pulsar un botón para agacharse. Era moverse por zonas oscuras, evitar superficies ruidosas y decidir cuándo apagar una antorcha o esperar a que un guardia se alejase. Parece lento sobre el papel, pero en partida crea tensión con muy poco.

Garrett, el protagonista, vuelve como maestro ladrón en una ciudad oscura, corrupta y llena de secretos. No es un héroe tradicional. Su trabajo consiste en entrar donde no debe, llevarse lo que busca y salir antes de que alguien entienda qué ha pasado.

Qué trae la remasterización

Nightdive Studios ha usado su motor KEX Engine para adaptar el juego a equipos y consolas modernas. La ficha oficial habla de gráficos de hasta 4K y 120 imágenes por segundo, además de mejoras en texturas, modelos, animaciones y otros elementos visuales.

En la práctica, eso significa menos choque visual para quien llegue desde juegos actuales. Pero el objetivo no parece convertir Thief en otra cosa, sino limpiar el polvo de 1998 sin borrar las huellas.

También se añaden mejoras de calidad de vida. Habrá selector de misiones, rueda de armas y objetos, logros y soporte para mandos modernos con vibración y controles por movimiento. Son cambios pequeños, pero para un juego de sigilo pueden marcar mucho.

Thief Gold también cuenta

La remasterización no se queda solo con la campaña original. Nightdive confirma que incluirá el contenido, las misiones adicionales y las actualizaciones de Thief Gold, la versión ampliada que llegó en 1999.

Eso importa porque Thief siempre ha vivido de sus niveles grandes, laberínticos y abiertos a distintas rutas. No hay una única manera correcta de entrar en una mansión o cruzar una fortaleza. A veces el mejor plan es el más feo, el que improvisas cuando todo sale mal.

Cada misión tendrá tres modos de dificultad con objetivos diferentes. Los guardias pueden escuchar, hablar entre ellos y activar alarmas si el jugador se mueve mal. Dicho de otra forma, el juego no solo mira si te ve, también escucha cómo juegas.

La comunidad tendrá espacio

Uno de los detalles más interesantes es el soporte para campañas personalizadas. La página oficial de Steam indica que el juego incluirá herramientas para acceder a contenido creado por la comunidad, lo que puede alargar mucho la vida de la remasterización.

Esto encaja bien con Thief, una saga que ha sobrevivido durante años gracias a jugadores que siguieron creando misiones, parches y formas de mantener vivo el juego. No es solo nostalgia. También es una forma de abrir la puerta a nuevas historias sin esperar una secuela completa.

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Para quienes nunca lo hayan probado, puede ser una entrada más cómoda. Para los veteranos, la pregunta será otra. ¿Se sentirá igual cuando el juego se vea más limpio y responda mejor a mandos actuales?

Plataformas y fecha

Thief: The Dark Project Remastered llegará a PC y consolas durante el invierno, aunque la fecha exacta todavía no está cerrada en la ficha de Steam. El lanzamiento está previsto para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y ordenador, según la información comunicada del proyecto.

La presencia en varias plataformas es importante porque el Thief original nació muy ligado al PC. Llevarlo con controles modernos a consolas puede acercarlo a un público que conoce el sigilo por juegos posteriores, pero no por su raíz más incómoda, lenta y exigente.

Al final del día, lo que intenta hacer esta remasterización es sencillo de explicar. Quiere que un clásico de 1998 siga dando miedo cuando una bota suena detrás de una puerta.

La ficha oficial de Thief: The Dark Project Remastered se ha publicado en Steam.

El comunicado oficial ha sido publicado en Nightdive Studios.



