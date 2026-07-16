Capcom confirma las plataformas de ‘Resident Evil: Veronica’: el remake llegará en 2027 y con perspectiva en tercera persona 

Capcom ha confirmado que Resident Evil Veronica se lanzará en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch 2 y PC. La compañía todavía no ha comunicado el día ni el mes, así que el calendario sigue abierto dentro de ese año.

La otra gran duda ya tiene respuesta. Aunque el primer tráiler juega con escenas en primera persona, el remake se controlará en tercera persona, con una cámara situada detrás del personaje y en la línea de Resident Evil 2 y Resident Evil 4.

Lanzamiento y plataformas

El comunicado oficial de Capcom identifica el proyecto como una nueva versión de Resident Evil Code Veronica, publicado originalmente en 2000. También confirma el uso del RE Engine, la tecnología propia con la que la empresa crea los gráficos, la iluminación, las animaciones y los escenarios de sus juegos recientes.

Las fichas ya están activas en Steam, PlayStation Store y Nintendo eShop. Permiten añadir el juego a la lista de deseos, pero no muestran un precio final, ediciones especiales ni una fecha más concreta que 2027.

Tampoco hay requisitos de PC publicados. En Steam, los apartados de procesador, memoria y tarjeta gráfica siguen pendientes, por lo que cualquier recomendación de hardware que circule ahora debe considerarse una estimación. Lo mismo ocurre con los precios publicados por tiendas externas.

Cámara sobre el hombro

Yoshiaki Hirabayashi, productor de Resident Evil Veronica, confirmó en una entrevista con VGC que será un juego en tercera persona. En la práctica, eso significa que la cámara mostrará a Claire Redfield desde atrás y ligeramente por encima del hombro, una posición que facilita apuntar sin perder de vista el entorno.

¿Por qué aparecía entonces una secuencia en primera persona en el tráiler? Hirabayashi explicó durante el encuentro con medios que Capcom buscaba crear misterio y sorprender al público, no anunciar un modo de cámara alternativo.

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Por ahora, la empresa no ha detallado el sistema de combate. Los rumores sobre esquivas rápidas, paradas con cuchillo o habilidades nuevas de Claire no figuran en la información oficial publicada, así que conviene dejarlos en cuarentena.

Un remake más ambicioso

El juego original respondía a otro momento del diseño, con encuadres guiados por el escenario y un control más rígido. El remake adopta una presentación cercana y directa, aunque Capcom asegura que conservará la esencia de la aventura de 2000.

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La compañía promete una jugabilidad modernizada, gráficos mucho más detallados y una historia reinventada. Eso no significa necesariamente que vaya a cambiarlo todo, pero sí deja espacio para reorganizar escenas, ampliar personajes y ajustar momentos que hoy podrían sentirse anticuados.

El nombre también cambia. Hirabayashi explicó que el equipo considera Code Veronica «tan importante como una entrega numerada», por lo que eliminó la palabra Code y dejó Veronica como el concepto central del título.

La historia de Claire

La aventura comienza tres meses después del desastre biológico de Raccoon City. Claire Redfield viaja a Francia para buscar a su hermano Chris, pero una unidad de Umbrella la captura y la traslada a la remota isla Rockfort.

Allí estalla otro desastre biológico y la prisión se convierte en una trampa llena de criaturas. El survival horror suele combinar exploración, recursos limitados y combates en los que gastar una bala puede ser una decisión importante. Capcom todavía no ha mostrado qué puzles o restricciones conservará el remake.

Este punto de la cronología importa porque continúa directamente la historia de Claire después de Resident Evil 2. También vuelve a colocar a Chris y a Umbrella en el centro, de modo que la nueva versión puede conectar mejor varias piezas de la saga para quienes no jugaron al original.

Qué ofrece Switch 2

La ficha oficial de Nintendo confirma un juego para una sola persona y compatibilidad con los modos televisor, sobremesa y portátil. También incluye salida HDR, una tecnología que mejora el contraste y permite mostrar luces más intensas y zonas oscuras con mayor detalle en pantallas compatibles.

A 11 de julio de 2026, Nintendo no indica la resolución, la velocidad de imágenes por segundo ni el tamaño de la descarga. La ficha pública tampoco menciona compatibilidad con amiibo, pese a que esa característica ha aparecido en algunas informaciones no oficiales.

En PS5, la tienda de Sony señala mejoras para PS5 Pro, vibración y efectos de los gatillos del mando DualSense. Son detalles útiles, pero Capcom aún no ha explicado qué cambios gráficos o de rendimiento habrá en cada consola.

Lo que falta por saber

Capcom guarda todavía varias cartas. Faltan el precio, las ediciones, la duración aproximada, las posibles diferencias de contenido, el rendimiento técnico y una demostración extensa del combate real.

También queda por confirmar si todas las versiones llegarán exactamente el mismo día. El anuncio sitúa las cuatro plataformas en 2027, pero no establece un calendario individual para cada una.

El anuncio oficial de Resident Evil Veronica se ha publicado en el portal de relaciones con inversores de Capcom.



