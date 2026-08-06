Con un solo misil bajo el ala, el dron ruso Orion ya puede atacar bases y radares a 500 kilómetros sin poner en riesgo a un piloto

Rusia ha mostrado en un medio estatal un dron Orion, también conocido como Inokhodets, con un misil S8000 Banderol fijado bajo el fuselaje. Vesti difundió las imágenes el 12 de julio de 2026 y las presentó como el primer vídeo de uso de combate de esta combinación.

Hay un matiz importante. La grabación enseña el arma montada y el despegue del aparato, pero no ofrece una secuencia completa de lanzamiento e impacto que pueda verificarse de forma independiente.

Un Orion convertido en portamisiles

El Orion es un dron de altitud media y gran autonomía, una categoría pensada para permanecer muchas horas en el aire y cubrir largas distancias. Kronstadt, su fabricante, lo presenta para tareas de reconocimiento, patrulla y localización de objetivos, aunque la versión vista en julio parece adaptada a una misión más concreta.

Las imágenes muestran una proa agrandada que varios analistas relacionan con un sistema de comunicaciones por satélite. En la práctica, eso permitiría controlar el dron más allá de la línea directa de radio con su estación terrestre, siempre que el enlace funcione y esté protegido.

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Tampoco se aprecia con claridad una gran torre de puntería. Eso no demuestra que el Orion carezca de sensores, pero sí encaja con la idea de un portamisiles que recibe coordenadas de otras plataformas y actúa como lanzador aéreo.

Qué es el S8000 Banderol

El Banderol no es simplemente un dron de ataque de un solo uso con motor a reacción. Es un misil de crucero compacto, es decir, un arma que vuela con su propio motor siguiendo una ruta programada hasta unas coordenadas. La Inteligencia de Defensa de Ucrania atribuye su desarrollo a Kronstadt y señala al Orion como su principal plataforma de lanzamiento.

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Las primeras fichas ucranianas estimaron unos cinco metros de longitud, una velocidad de crucero de entre 500 y 560 kilómetros por hora y un alcance máximo de 500 kilómetros. Un análisis de los restos describió una cabeza explosiva de algo más de 100 kilos, con alrededor de 50 kilos de explosivo.

Pero las cifras públicas no son del todo uniformes. En una rueda de prensa del 29 de julio de 2026, especialistas ucranianos hablaron de entre 350 y 400 kilómetros de alcance y de unos 550 a 600 kilómetros por hora, así que conviene tratar todos esos números como estimaciones y no como datos certificados por el fabricante.

Por qué importa el lanzamiento aéreo

¿Qué gana Rusia al colocar el misil bajo un dron? Sobre todo, puede mover el punto de lanzamiento sin arriesgar a una tripulación y aproximarlo desde distintos sectores antes de soltar el arma a distancia.

Eso no convierte al Orion en invisible ni invulnerable. Sigue siendo un aparato relativamente lento que podría quedar expuesto si entra en el alcance de cazas o defensas antiaéreas de medio y largo alcance. Tampoco hay pruebas públicas de que el Banderol tenga un diseño furtivo comparable al de misiles creados específicamente para reducir su detección.

En el vídeo solo se distingue un Banderol bajo el fuselaje. Puede deberse al peso, la resistencia al aire o el equilibrio del dron, pero la grabación por sí sola no permite afirmar que el Orion sea incapaz de llevar una segunda munición.

Más presión sobre la defensa aérea

El valor más serio de esta combinación podría aparecer en ataques mixtos. Un Banderol añadido a oleadas con misiles más grandes, señuelos y drones de ataque introduce otra velocidad y otra trayectoria, obligando a la defensa aérea a clasificar más amenazas a la vez.

Ucrania ya menciona el Banderol con mayor frecuencia en sus comunicados sobre ataques aéreos. El 16 de julio informó de cinco unidades dentro de una ofensiva con misiles y 146 drones, una señal de que su uso ya no parece aislado.

Un militar ruso afirmó ante Solovyov que “no hubo interceptación ni derribo ni una sola vez”. La frase dejó de ser válida como descripción general cuando la Fuerza Aérea ucraniana publicó el 28 de julio un vídeo de la destrucción de un Banderol en la región de Mykolaiv.

Producción y piezas extranjeras

El 29 de julio, un representante de la inteligencia militar ucraniana afirmó que el Banderol “ha pasado a la producción en serie”, aunque su diseño continúa cambiando. La declaración no aporta una cifra verificable de fabricación, pero sugiere que Rusia intenta convertirlo en un arma de uso recurrente y no en un experimento limitado.

Los restos analizados contienen un motor comercial chino y componentes electrónicos vinculados a fabricantes de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Suiza, Australia y China. Eso no implica que esas empresas suministren material directamente al ejército ruso, pero sí muestra cómo piezas de doble uso pueden acabar en cadenas militares pese a las sanciones.

Siguen abiertas preguntas clave sobre el precio por unidad, la precisión real, el volumen de producción y la supervivencia del Orion en un espacio aéreo bien defendido. Por ahora, las imágenes prueban la integración física y un papel operativo aparente, no todas las capacidades que Moscú atribuye al sistema.

La ficha oficial del S8000 Banderol se ha publicado en el portal War&Sanctions de la Inteligencia de Defensa de Ucrania.



