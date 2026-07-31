EE.UU. despliega en Guam sus misiles hipersónicos Dark Eagle: pueden alcanzar objetivos a 3.500 kilómetros y llegar hasta las costas de China

El Ejército de Estados Unidos llevó su misil hipersónico de largo alcance Dark Eagle a Guam durante el ejercicio multinacional Valiant Shield 2026, celebrado en junio y principios de julio en el Pacífico occidental. Las imágenes oficiales muestran al almirante Samuel Paparo observando a los soldados mientras entrenaban con el sistema, aunque no documentan ningún lanzamiento.

¿Por qué importa tanto una batería de misiles aparcada en una isla? Guam es territorio estadounidense y uno de los grandes centros militares de Washington en la región. Desde allí, un responsable del Ejército afirmó en diciembre de 2025 que el Dark Eagle podría alcanzar la China continental, una declaración que convierte el despliegue en una señal estratégica difícil de ignorar.

El Dark Eagle llegó a Guam

Las fotografías fueron tomadas por el sargento Brandon Rickert y publicadas el 20 de julio de 2026, casi tres semanas después de que terminara Valiant Shield. Un portavoz del Comando del Pacífico confirmó posteriormente que el entrenamiento tuvo lugar en Guam, pero no aclaró si el sistema permanecía en la isla.

Los soldados pertenecían a la 7.ª División de Infantería, ahora denominada Comando Multidominio del Pacífico. Esta unidad nació en junio de 2026 tras una reorganización destinada a reunir en un mismo mando fuerzas terrestres, defensa aérea, inteligencia, drones, guerra electrónica y armas de largo alcance. En la práctica, eso significa coordinar muchas piezas distintas como si fueran un solo equipo.

Qué hace diferente al misil

Un arma hipersónica viaja a más de cinco veces la velocidad del sonido. Pero la rapidez no es lo único importante. Según la descripción técnica del Ejército, el Dark Eagle utiliza un cohete para elevar un cuerpo planeador, que después se separa y maniobra hacia su objetivo a gran velocidad y a una altitud menor que la de muchos misiles balísticos tradicionales.

Esa combinación de velocidad, trayectoria variable y vuelo relativamente bajo puede reducir el tiempo de aviso y complicar una interceptación. El sistema se transporta por carretera y puede trasladarse por aire, mientras que una batería completa incluye un centro de operaciones, cuatro lanzadores y hasta ocho misiles. Es una especie de lanzador pesado con ruedas, no un silo enterrado.

Guam cambia las distancias

En diciembre de 2025, el teniente general Francisco Lozano situó el alcance del Dark Eagle en unos 3.500 kilómetros durante una presentación. «Puedo alcanzar la China continental desde Guam», explicó al mostrar el sistema. Esa distancia pondría dentro de su radio algunas zonas costeras chinas.

La cifra debe leerse con cautela. Una publicación anterior del propio Ejército hablaba de al menos 2.775 kilómetros, por lo que los datos divulgados no han sido totalmente estables. Aun así, ambas estimaciones describen un arma concebida para atacar objetivos lejanos y muy defendidos en poco tiempo.

Un ejercicio de alta intensidad

Valiant Shield 2026 se desarrolló del 22 de junio al 1 de julio en Guam, las Islas Marianas del Norte, Japón y las aguas cercanas. El ejercicio reunió fuerzas de Estados Unidos y países aliados para operar de forma coordinada por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.

Las maniobras incluyeron la participación del dron de combate australiano MQ-28 Ghost Bat, el hundimiento del antiguo USS Juneau y una demostración de defensa aérea con fuego real en Guam. Los comunicados oficiales no designaron a China como enemigo del ejercicio, pero el tipo de entrenamiento está pensado para crisis complejas y amenazas militares avanzadas. No era una exhibición de rutina.

De Australia al Pacífico occidental

El Dark Eagle ya había salido del territorio continental estadounidense en julio de 2025. Durante Talisman Sabre 2025, el Ejército lo trasladó al Territorio del Norte de Australia en lo que describió como su primer empleo operativo en el extranjero. Tampoco entonces anunció un disparo real.

El paso por Guam lleva esa experiencia a una posición más cercana al mar de Filipinas y a las rutas militares del Pacífico occidental. También prueba algo menos llamativo que la velocidad del misil, pero igual de importante, la capacidad de transportar lanzadores, personal, comunicaciones y apoyo logístico hasta una isla remota. Sin esa cadena, el arma no sirve de mucho.

Lo que todavía no se sabe

Las imágenes prueban que la unidad entrenó con el Dark Eagle en Guam, pero no demuestran que el sistema haya quedado desplegado de forma permanente. El Ejército tampoco informó de un lanzamiento durante Valiant Shield ni explicó qué tareas concretas practicaron las tripulaciones. Esa diferencia importa.

Por ahora, el movimiento puede interpretarse como entrenamiento, ensayo logístico y mensaje de disuasión. Colocar temporalmente un arma de largo alcance en Guam muestra que Estados Unidos quiere poder moverla por la región, pero no confirma una nueva base fija ni un cambio definitivo de postura. La señal es clara, aunque todavía faltan detalles.

El comunicado oficial se ha publicado en el Ejército de Estados Unidos.



