Parecía imposible mejorarlo, pero Xiaomi ha revolucionado el Bluetooth con esta nueva actualización

¿Quién no conecta hoy unos auriculares, un reloj inteligente o el coche al móvil? Una pequeña actualización del módulo Bluetooth ha empezado a aparecer en teléfonos Xiaomi con dos cambios principales, más modelos de auriculares compatibles y una renovación del servicio que gestiona estas conexiones.

La descarga ocupa 13,75 MB y puede instalarse en pocos segundos, aunque el tiempo dependerá de la conexión y del teléfono. La clave está en que el aviso no siempre aparece junto al resto de actualizaciones pendientes, así que muchos usuarios podrían tenerla disponible sin saberlo.

Más auriculares y un marco renovado

El registro de cambios incluye dos novedades concretas. Xiaomi señala que se ha añadido soporte para más modelos de auriculares y que se ha actualizado el «marco de servicios Bluetooth», la parte del sistema que ayuda a coordinar la detección, el emparejamiento y el intercambio de información con otros dispositivos.

Dicho de forma sencilla, ese marco actúa como un encargado de tráfico. Organiza cómo se comunican el móvil y el accesorio mientras escuchas música, recibes una llamada o sincronizas los datos del reloj.

La actualización no convierte por arte de magia un teléfono con Bluetooth 5.2 en uno con Bluetooth 5.4. Tampoco cambia el chip físico, pero sí puede pulir la forma en la que HyperOS trabaja con auriculares y otros accesorios compatibles.

Por qué importa en el día a día

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite intercambiar sonido y datos sin utilizar cables. Está detrás de los auriculares, altavoces, relojes, pulseras, mandos, teclados y sistemas manos libres que muchas personas usan desde que salen de casa.

Una conexión inestable obliga al móvil y al accesorio a buscarse, desconectarse y negociar de nuevo la comunicación. Ese trabajo adicional puede gastar más energía, ya que la propia especificación Bluetooth contempla un equilibrio entre la rapidez para encontrar dispositivos, el tiempo de conexión y el consumo.

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Pero conviene mantener las expectativas bajo control. Xiaomi no ha publicado una cifra que demuestre cuántos minutos de batería se ganan con esta actualización, por lo que cualquier mejora dependerá del móvil, del accesorio y de si antes existían cortes o problemas de compatibilidad.

Puede no aparecer en las actualizaciones

El detalle más llamativo es que la descarga puede estar disponible dentro de los ajustes de Bluetooth aunque no figure en la lista general de actualizaciones pendientes. No hace falta rebuscar demasiado, pero sí entrar en el menú correcto.

Xiaomi advierte de forma general que las funciones y actualizaciones de HyperOS pueden distribuirse gradualmente. La disponibilidad cambia según el modelo, la versión del sistema y la región, por lo que dos móviles aparentemente iguales podrían recibir el botón en fechas distintas.

Si no aparece la opción «Actualizar», no significa necesariamente que el teléfono tenga un problema. Lo más prudente es mantener HyperOS al día y volver a comprobar el apartado más adelante.

Cómo instalar la actualización

Abre «Ajustes», entra en «Bluetooth» y busca el apartado «Versión de Bluetooth». Cuando la descarga esté disponible, aparecerá el botón «Actualizar» y el propio teléfono se encargará de instalarla.

Con 13,75 MB, el archivo es pequeño y normalmente debería descargarse rápido con una conexión estable. Aun así, esos diez segundos que puede tardar en algunos móviles no son una promesa universal, porque influyen la velocidad de la red y el rendimiento del dispositivo.

Después, prueba los auriculares, el reloj o el coche que utilizas con más frecuencia. Aunque no notaras fallos antes, ampliar la compatibilidad puede resultar útil cuando cambies de accesorio o conectes un modelo que HyperOS reconocía de forma irregular.

Qué hacer si Bluetooth sigue fallando

Esta actualización no resolverá todos los cortes. Xiaomi recomienda comprobar si el accesorio funciona con otro teléfono, probar el móvil con otros auriculares y actualizar tanto el sistema como el dispositivo conectado para localizar dónde está el problema.

También ayuda desvincular el accesorio y emparejarlo de nuevo. Si el fallo aparece en una zona concreta, puede existir interferencia, porque Bluetooth y algunas redes Wi-Fi utilizan la banda de 2,4 GHz y pueden molestarse cuando hay muchos equipos cerca.

Como último paso, algunos dispositivos Xiaomi permiten restablecer los ajustes de Wi-Fi y Bluetooth desde las opciones de conectividad. Después habrá que configurar de nuevo varias conexiones, así que tiene sentido reservar esta medida para problemas persistentes.

Una mejora pequeña pero útil

No estamos ante una gran actualización de HyperOS ni ante una función llamativa para enseñar en pantalla. Es mantenimiento de fondo, de ese que casi no se ve, pero que puede marcar la diferencia cuando los auriculares dejan de cortarse o un reloj consigue conectarse a la primera.

También faltan datos importantes, como una lista pública de todos los modelos compatibles o mediciones oficiales sobre estabilidad y autonomía. Por eso, la recomendación razonable es comprobar el menú, instalar la descarga cuando aparezca y valorar el resultado durante el uso diario. El registro oficial de cambios se ha publicado en el apartado «Versión de Bluetooth» de HyperOS.

La información principal sobre esta actualización se ha publicado en Mundo Xiaomi.



