Ha salido a la luz el móvil que utiliza Bill Gates, cofundador de Microsoft: es una señal de que le gusta tenerlo todo bajo control

La confirmación pública más reciente localizada no apunta a un iPhone ni a un móvil de Microsoft. En agosto de 2025, Bill Gates afirmó en la televisión surcoreana que usaba un Samsung Fold regalado por Lee Jae-yong, presidente ejecutivo de Samsung Electronics. No identificó la generación concreta del dispositivo.

Ese matiz importa. El último modelo que Gates nombró con precisión fue el Galaxy Z Fold4 en enero de 2023, mientras que las aplicaciones que él mismo ha destacado son Outlook y el navegador. Las declaraciones consultadas no permiten afirmar que siga con ese Fold4, que haya cambiado a una generación más nueva o que su navegador sea Microsoft Edge.

El móvil confirmado de Bill Gates

Durante una sesión de preguntas en Reddit, el cofundador de Microsoft explicó que llevaba un Galaxy Z Fold3 con Android y que probaba distintos teléfonos. La pantalla grande le permitía viajar con el móvil y un buen ordenador portátil, sin añadir más aparatos.

En enero de 2023 llegó la actualización. Gates contó que Lee Jae-yong le había regalado un Galaxy Z Fold4 durante un encuentro en Corea del Sur. También dijo que utilizaba Outlook y bastante software de Microsoft en el dispositivo.

La declaración de 2025 mantuvo la marca y el formato, pero no el número de modelo, pues Gates se limitó a decir que usaba un Samsung Fold y que era “un modelo muy bueno”. ¿Sigue siendo el Fold4 o recibió otro más nuevo? Con la información pública disponible, no se puede asegurar.

Por qué prefiere Android

Android es el sistema operativo móvil de Google que utilizan fabricantes como Samsung, Motorola y Xiaomi. A diferencia de iOS, que funciona en los iPhone, permite a cada marca modificar más partes de la experiencia y conectar servicios propios o de terceros.

Gates explicó en una conversación de Clubhouse de 2021 que suele probar iPhone, pero que el móvil que lleva encima es Android. Su razón fue práctica. Según dijo, algunos fabricantes incluyen software de Microsoft y ofrecen más flexibilidad para unir las aplicaciones con el sistema operativo.

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Esa integración no es solo una idea abstracta. Microsoft mantiene la función Enlace a Windows preinstalada en determinados móviles Samsung, lo que permite conectar el teléfono con un ordenador y acceder a mensajes, fotos y algunas aplicaciones. Para alguien que trabaja principalmente con Windows, el encaje resulta bastante natural.

Una pantalla que evita la tableta

Los Galaxy Z Fold se abren como un libro. Cerrados funcionan como un móvil convencional y, al desplegarlos, muestran una pantalla interior cercana al tamaño de una tableta pequeña. Ahí está la clave de la elección de Gates.

El Fold4 que confirmó en 2023 tenía una pantalla interior de 7,6 pulgadas y podía mostrar varias aplicaciones a la vez. Samsung lo diseñó con una barra de tareas y ventanas divididas para leer correos, consultar documentos o navegar sin saltar constantemente de una app a otra.

En la práctica, Gates redujo su equipo diario a dos piezas. “No uso una tableta”, explicó, porque le bastaban el plegable y un ordenador portátil con Windows. Más que buscar el aparato más llamativo, parece una forma bastante sencilla de llevar menos cosas.

Las aplicaciones que más usa

Outlook es la aplicación que aparece con más claridad en sus declaraciones. En el AMA de 2023 afirmó que la utilizaba junto con “mucho software de Microsoft”, aunque no ofreció una lista completa. Atribuirle Teams, OneDrive u otra herramienta como uso diario sería, por tanto, una suposición.

La pista más directa llegó en el pódcast Unconfuse Me, durante una conversación con Sam Altman publicada en enero de 2024. Cuando hablaron de la aplicación que más utilizaban, Gates respondió que era Outlook. Después añadió el navegador, porque buena parte de las noticias que lee le llegan por esa vía.

No especificó qué navegador usa. Microsoft Edge sería una opción lógica por su relación con la compañía, pero lógica no significa confirmada. La respuesta rigurosa es más sencilla, Gates ha señalado Outlook y un navegador sin dar el nombre de este último.

Lo que revela su elección

El caso de Gates refleja cómo Microsoft pasó de intentar controlar su propio sistema móvil a colocar sus servicios en Android. El hardware ya no tiene que llevar el logotipo de la empresa para que Outlook, OneDrive o Windows formen parte de la experiencia.

También explica el atractivo de los plegables de tipo libro. No sustituyen por completo a un ordenador, pero ofrecen más espacio para leer, escribir y trabajar cuando abrir el portátil resulta incómodo. En un aeropuerto, un coche o una sala de espera, esa diferencia se nota.

Lo comprobado hasta ahora es que Gates continúa dentro del ecosistema Android, prefiere un Samsung plegable y recurre sobre todo al correo y al navegador. El modelo exacto que utiliza en julio de 2026 no aparece identificado en las fuentes públicas revisadas. Ese es el dato que falta, y conviene no rellenarlo con una conjetura.

Las declaraciones principales se han publicado en Gates Notes.



