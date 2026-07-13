China ya produce más cazas furtivos que Estados Unidos y Rusia juntos, y su flota de J-20 podría duplicarse antes de 2030

¿Tiene China ya más de 500 cazas furtivos J-20? La cifra de 504 parte de asumir que 18 brigadas cuentan con 28 aparatos cada una, además de varias decenas para pruebas y entrenamiento. Pero Pekín no publica un inventario completo, así que ese total sigue siendo una estimación, no un dato oficial.

Lo que sí está mejor respaldado es la velocidad de crecimiento. Justin Bronk, investigador del Royal United Services Institute, calcula que la producción pasó de unos 20 J-20 al año en 2020 a cerca de 120 a finales de 2025. Esa tendencia, más que una cifra exacta, es la noticia de fondo.

Una cifra difícil de cerrar

El seguimiento de fuentes abiertas había identificado en junio de 2026 unas 14 brigadas de combate y tres unidades de entrenamiento vinculadas al J-20. Ese recuento situaba la flota cerca de los 500 aparatos, después de que en septiembre de 2025 se localizara un número de serie asociado al avión número 300.

Aun así, fabricar, entregar y mantener operativo un caza son cosas distintas. Un avión visto en una fotografía puede estar en pruebas, asignado a una escuela o pendiente de completar su preparación.

Por eso, afirmar que el J-20 es ya el caza más adquirido por una sola fuerza armada desde la Guerra Fría resulta prematuro. La Fuerza Aérea estadounidense recibió su F-35A número 500 en julio de 2025, mientras que la Marina de Estados Unidos informa de más de 600 Super Hornet en servicio. El supuesto récord no está demostrado.

Qué es el J-20

El J-20 es un caza de quinta generación. En palabras sencillas, combina una forma difícil de detectar por radar, sensores que reúnen información de varias fuentes y sistemas preparados para compartir esos datos. No se trata solo de volar rápido o girar mejor.

Es un avión grande, con dos motores y espacio interno para llevar armamento sin aumentar demasiado su huella en el radar. Su tamaño también apunta a misiones de largo alcance, algo importante en el enorme mapa del Pacífico occidental.

Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos sostiene que el aumento de J-20 y J-16, apoyados por aviones radar KJ-500, puede complicar las operaciones de fuerzas estadounidenses y aliadas. En la práctica, el valor del J-20 depende tanto de esa red como del propio caza. No combate solo.

La fábrica marca la diferencia

El análisis del Royal United Services Institute estimó que China tenía alrededor de 300 J-20 en servicio a mediados de 2025, repartidos entre al menos 13 regimientos. También situó la fabricación de las versiones J-20A y J-20S cerca de 120 unidades anuales al terminar ese año.

Bronk proyecta que unos 1.000 J-20 podrían estar en servicio en 2030. Es una estimación basada en el ritmo industrial observado, no una compra anunciada por el Gobierno chino.

La comparación con el F-35 necesita cuidado. Lockheed Martin entregó 191 F-35 en todo el mundo durante 2025, pero esa producción se reparte entre tres versiones, varios países y distintas ramas militares. China concentra todos los J-20 en su propia fuerza aérea, lo que acelera su acumulación en una sola organización.

Motores y nueva versión

China mostró públicamente el J-20A y el J-20S en el desfile militar de septiembre de 2025. Fuentes oficiales chinas describen el J-20A con motores nacionales más potentes, mientras que imágenes abiertas relacionan algunos prototipos con el WS-15. Sin embargo, no existe un recuento público fiable de cuántos aviones de serie llevan ya ese motor.

¿Por qué importa un motor nuevo? Más empuje puede mejorar el despegue, la aceleración y el alcance, además de dejar margen para futuros sensores. Pero esas ventajas dependen de la fiabilidad, el mantenimiento y la producción a gran escala.

El J-20S añade un segundo tripulante para tareas de mando aéreo y coordinación con drones. «El operador trasero coordina las operaciones de ataque», explicó el investigador aeronáutico Fu Qianshao. El Departamento de Defensa estadounidense advierte que algunas funciones anunciadas podrían seguir en una fase aspiracional.

Por qué importa en Asia

Una flota cercana a los 500 J-20 permitiría repartir más aparatos entre bases, mantener patrullas y sustituir aviones que entren en mantenimiento. También obligaría a Japón, Estados Unidos y otros países de la región a dedicar más recursos a radares, aviones cisterna y cazas propios. La cantidad cambia los cálculos, aunque no decide por sí sola el resultado.

La superioridad aérea depende además de pilotos bien entrenados, armas fiables, enlaces de datos, mantenimiento y experiencia operativa. Las cifras públicas no permiten conocer cuántos J-20 están disponibles cada día, y China todavía dispone de una flota de aviones cisterna relativamente limitada para sostener misiones muy lejanas.

El dato más sólido no es que China haya ganado ya una carrera. Es que ha construido una línea capaz de entregar cazas furtivos a una escala que obliga a sus rivales a recalcular planes, presupuestos y despliegues. Ahí está el verdadero cambio.

El análisis de referencia se ha publicado en el Royal United Services Institute.



