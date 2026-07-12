Nadie lo vio venir: China ya vende un robot humanoide que puede parecerse a un familiar o un famoso para ayudar a combatir la soledad

Por Kevin Montien
Publicado el: 12 de julio de 2026 a las 18:46
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Robot humanoide U1 de UBTech presentado en China durante su lanzamiento oficial como asistente de compañía emocional.

China acaba de poner nombre y cara a una idea que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción de salón. UBTech ha presentado U1, un robot humanoide de tamaño real diseñado para conversar, recordar rutinas y ofrecer compañía emocional a personas que viven solas, sobre todo mayores y adultos sin pareja.

La propuesta llega en un momento muy concreto. China envejece rápido, la vida en solitario gana peso y muchas familias viven separadas por trabajo, estudios o distancia. ¿Puede una máquina aliviar parte de esa soledad sin sustituir a una persona? Esa es la apuesta, y también la gran pregunta.

Un robot contra la soledad

El U1 pertenece a la marca UWorld, la división de consumo de UBTech, y fue presentado en Shenzhen durante el evento global de la compañía celebrado el 30 de junio de 2026. La serie incluye tres versiones, U1 Lite, U1 Pro y U1 Ultra, con modelos de medio cuerpo y modelos humanoides completos.

Michael Tam, director general de UWorld, explicó durante la presentación que el producto nace para responder a una necesidad social cada vez más visible. «Existe una gran necesidad de compañía y consuelo emocional», dijo, según la información facilitada sobre el lanzamiento.

Qué puede hacer U1

U1 no se vende como un robot doméstico clásico. No está pensado para cocinar, limpiar o planchar, sino para hablar, mirar al usuario y adaptar sus respuestas a lo que detecta en la conversación. En la práctica, eso significa que intenta actuar más como un acompañante que como una aspiradora con piernas.

La compañía asegura que el robot puede reconocer señales emocionales, mantener conversaciones y aprender hábitos con el tiempo. También puede recordar la toma de medicamentos, recomendar ropa según la ocasión y avisar de posibles señales de cansancio o estrés, aunque estas funciones deberán probarse en el uso diario real.

Piel, gestos y memoria

UBTech describe el U1 como un humanoide ultrarrealista, con piel sintética, expresiones faciales y detalles como poros, vasos sanguíneos o huellas. No es un dato menor. Cuanto más humana parece una máquina, más fácil puede ser hablarle como si hubiese alguien al otro lado.

El robot mueve la cabeza, los ojos y la boca para hacer la interacción menos fría. También tiene conexión WiFi y una autonomía que, según los datos difundidos en el lanzamiento, ronda entre dos y cuatro horas por carga. Dicho rápido, no va a pasar todo el día despierto sin volver a la base.

Cuánto cuesta

El precio deja claro que U1 no nace como un producto de masas. La versión U1 Lite parte de 119.800 yuanes, mientras que el U1 Pro sube a 169.800 yuanes y los modelos U1 Ultra alcanzan hasta 990.000 yuanes en su versión masculina más cara.

Aun así, la demanda inicial ha llamado la atención. UBTech afirmó que los pedidos del U1 habían superado las 13.361 unidades entre canales online y offline. La empresa aspira a entregar esos pedidos durante 2026, una meta ambiciosa para un producto que mezcla robótica, IA conversacional y fabricación personalizada.

Privacidad y apego

El lado delicado está en los datos. Un robot de compañía escucha, mira, aprende rutinas y puede almacenar recuerdos del usuario. Por eso la privacidad no es un extra, sino una pieza central del producto.

Según la información difundida en China, U1 guarda los datos de interacción de forma cifrada en local y no obliga a subirlos a la nube. También se ha señalado que el robot se venderá solo a adultos y que no está destinado a relaciones íntimas, una aclaración que intenta marcar límites desde el principio.

Lo que dice la ciencia

La idea de usar robots sociales para reducir la soledad no aparece de la nada. Una investigación publicada en JMIR Aging por Hiroshi Murayama y Mai Takase concluyó que los robots sociales pueden reducir la soledad en personas mayores que viven en comunidad, aunque el contexto y el diseño del acompañamiento importan mucho.

Otra revisión publicada en The Gerontologist observó resultados prometedores en mayores, especialmente en entornos institucionales como residencias. Pero también deja una pista importante para no vender humo. Estos robots pueden ayudar, sí, pero funcionan mejor como apoyo dentro de una red de cuidados, no como reemplazo de familiares, amigos o profesionales.

Qué queda por probar

El gran reto será comprobar si U1 mantiene conversaciones útiles cuando desaparece el brillo de la novedad. Cualquiera puede sorprender en una demo. Lo difícil es acompañar bien un martes cualquiera, cuando el usuario está cansado, preocupado o simplemente quiere hablar de cosas pequeñas.

También falta ver cómo responderán los reguladores, los cuidadores y las familias. La frontera entre ayuda emocional y dependencia puede ser fina, sobre todo si el robot empieza a parecerse a una persona querida. Ahí está el debate de fondo.

La información principal sobre el lanzamiento se ha presentado en el evento global de UBTech en Shenzhen. 

El comunicado oficial de UBTech ha sido publicado en PR Newswire.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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