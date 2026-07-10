Ucrania ha creado un Amazon militar donde los soldados acumulan puntos destruyendo objetivos rusos y los canjean por drones: ya han pedido más de 500.000 a través de la plataforma Brave1 Market

Ucrania ha cruzado una barrera simbólica en la guerra de drones. Sus fuerzas han pedido ya más de 500.000 drones mediante Brave1 Market, una plataforma que permite a las unidades canjear puntos de combate por tecnología para el frente, según el Ministerio de Defensa de Ucrania.

El dato no habla solo de más aparatos en el aire. También muestra un cambio de fondo. Kiev está probando una forma de compra militar más rápida y descentralizada, donde los resultados registrados en combate ayudan a decidir qué equipos llegan antes a las unidades.

Qué es Brave1 Market

Brave1 Market funciona como un catálogo digital para militares. Mykhailo Fedorov, ministro de Defensa de Ucrania, lo presentó en 2025 como «el Amazon para los militares», pensado para acelerar la llegada de innovaciones al campo de batalla.

En la práctica, una unidad puede consultar modelos disponibles, comparar soluciones y contactar con fabricantes autorizados. No es una tienda cualquiera, claro. Hablamos de drones, robots terrestres, guerra electrónica y componentes que pueden cambiar una misión.

Cómo se ganan los puntos

El sistema se apoya en los ePoints, o puntos electrónicos. Las unidades los reciben por acciones registradas, y después pueden cambiarlos por drones, sistemas de guerra electrónica y otros equipos en Brave1 Market, según explicó la Presidencia ucraniana al presentar la iniciativa.

La idea no se limita a premiar la destrucción de objetivos. También se conceden puntos por misiones de reconocimiento, logística y evacuación, lo que acerca el sistema a una especie de marcador operativo, aunque con consecuencias muy reales sobre el terreno.

La cifra ha crecido rápido

A finales de enero de 2026, Fedorov dijo que las unidades habían pedido 240.000 drones mediante Brave1 Market en seis meses. Más de 160.000 drones y otros equipos ya estaban en el frente, y el plazo medio de entrega era de diez días.

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Cinco meses después, el salto hasta más de medio millón de pedidos muestra una aceleración clara. Conviene matizarlo. La cifra oficial habla de equipos encargados, no de que todos estén ya entregados y operando.

Por qué importan los drones

El Ministerio de Defensa afirma que, desde enero de 2026, sus unidades de sistemas no tripulados han registrado más de 800.000 ataques verificados contra objetivos rusos, con mayo como el mes más activo.

Un dron FPV, por ejemplo, es un aparato que el piloto maneja viendo la imagen de su cámara, casi como si estuviera dentro. Suena a videojuego, pero no lo es. En el frente sirve para reconocer terreno, corregir fuego, atacar vehículos o buscar rutas menos peligrosas.

El frente también se robotiza

Brave1 Market no se queda en el aire. Ucrania también está aumentando el uso de robots terrestres no tripulados, máquinas que pueden llevar munición, mover carga o evacuar heridos sin exponer tanto a los soldados.

Zbroya, el portal ucraniano vinculado a defensa, informó de que el Ministerio de Defensa planea contratar 25.000 vehículos terrestres no tripulados en el primer semestre de 2026, el doble que en todo 2025. Además, la Presidencia ucraniana fijó una meta mínima de 50.000 robots terrestres durante el año.

El valor y el riesgo

El gran atractivo del sistema es la velocidad. Si una unidad descubre que un modelo funciona mejor en barro, con interferencias o en una zona concreta del frente, esa información puede volver al fabricante y al Estado mucho antes que en una compra militar clásica.

Pero también hay preguntas abiertas. Un sistema de puntos puede orientar la conducta de las unidades, y eso exige reglas claras para que no se premie solo lo llamativo, sino lo útil para la misión. Al final del día, lo importante no es sumar puntos, sino sostener operaciones con menos riesgo humano.

Qué falta por saber

La mayoría de cifras proceden de fuentes oficiales ucranianas y no pueden verificarse de forma independiente en esta pieza. Aun así, sirven para ver hacia dónde se mueve la guerra. Cada vez pesa más la mezcla de drones baratos, datos de combate y compras rápidas.

Brave1 se presenta como una institución estatal clave para impulsar la innovación militar, con miles de empresas y productos dentro de su ecosistema. Eso convierte a Ucrania en un laboratorio acelerado de tecnología de defensa, pero también en un aviso para otros ejércitos. La guerra ya no se compra solo en grandes contratos. A veces, también se pide desde una pantalla.

El comunicado oficial ha sido publicado en el Ministerio de Defensa de Ucrania.



