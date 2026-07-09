La IA está bien y mejora el rendimiento de los trabajadores, pero hay un problema al que las empresas no se habían enfrentado hasta ahora: o contratan a más creadores o los ingenieros se van a quedar sin trabajo

Claude Code ya no se parece al viejo asistente que sugería una línea de código. Anthropic asegura que, dentro de su propia empresa, la mayoría del código ya lo escribe Claude, mientras los ingenieros se concentran más en arquitectura, criterio de producto y coordinación de agentes. En cristiano, programan menos a mano y deciden más.

La noticia no es solo que la inteligencia artificial ayude a escribir software. Eso ya lo usan miles de equipos. Lo importante es que el atasco se está moviendo. Antes estaba en escribir código. Ahora está en decidir qué merece la pena construir, cómo revisarlo y qué problema real del cliente se quiere resolver primero.

El atasco se mueve

Durante años, el reparto parecía claro. El gerente de producto decidía la función, el diseñador la aterrizaba y el ingeniero la construía. Era una cadena bastante ordenada, como una cocina donde cada persona espera su turno antes de tocar el plato.

Claude Code rompe parte de esa cadena. Anthropic afirma que, en mayo de 2026, más del 80 % del código incorporado a su base interna había sido escrito por Claude. También dice que el ingeniero típico estaba fusionando ocho veces más líneas de código al día en el segundo trimestre de 2026 que en 2024, aunque la propia compañía avisa de que contar líneas no mide por sí solo la calidad ni el valor real.

Más producto, no menos

El cambio tiene una consecuencia poco intuitiva. Si los ingenieros producen más rápido, las empresas no necesitan solo más código. Necesitan más gente capaz de elegir bien qué código debe existir.

Amol Avasare, responsable de crecimiento de Anthropic, ha descrito aumentos de productividad de entre dos y tres veces con herramientas como Claude Code. También resumió la presión sobre los equipos con una frase sencilla, «producto y diseño están exprimidos». Anthropic, de hecho, mantiene ofertas para perfiles de producto centrados en productividad del desarrollo y en cómo se construye software cuando los agentes escriben, prueban y revisan una parte importante del trabajo.

Rutinas que trabajan solas

Una de las piezas que explica este salto son las rutinas de Claude Code. Una rutina es un encargo guardado con una instrucción, repositorios y conexiones a otras herramientas. Puede ejecutarse por horario, por una llamada de una aplicación o cuando pasa algo en GitHub.

Anthropic las presentó en abril de 2026 como agentes en la nube que pueden seguir funcionando incluso si el portátil está cerrado. Dicho de forma sencilla, el ingeniero puede dejar tareas preparadas por la noche y revisar por la mañana qué cambios, pruebas o propuestas ha generado el sistema. Suena cómodo. También obliga a revisar más.

Las especificaciones mandan

Aquí entra otra palabra clave, la especificación. Es el documento que explica qué debe hacer una función antes de construirla. No es papeleo por amor al papeleo. Es como una receta clara antes de ponerse a cocinar.

Kiro, el entorno de desarrollo impulsado por AWS, defiende justo esa idea. Su propuesta consiste en convertir instrucciones en requisitos, diseños y tareas que pueden ejecutar agentes en paralelo. En un ejemplo oficial de AWS, tres arquitectos de soluciones crearon en tres semanas un agente para descubrimiento de fármacos usando este enfoque. El equipo explicó que pasó de escribir cada línea a guiar, delegar y validar con supervisión humana.

Revisar es programar

La otra cara de la velocidad es la confianza. La encuesta de desarrolladores de Stack Overflow de 2025 mostró que el 84 % de los encuestados usaba o pensaba usar herramientas de IA en el desarrollo. Pero el 46 % dijo desconfiar de la precisión de sus respuestas. Mucha gente las usa. No tanta las cree a ciegas.

GitLab detectó el mismo problema desde el lado de las empresas. En su investigación de 2026, el 85 % de los encuestados afirmó que la IA había movido el cuello de botella de escribir código a revisarlo y validarlo. Otro 82 % dijo que el código generado por IA puede crear una nueva deuda técnica si las organizaciones no saben controlarlo.

El ingeniero mira al cliente

Por eso, el programador de 2026 no se define solo por teclear más rápido. También necesita entender sistemas, detectar fallos raros y preguntar qué problema intenta resolver el producto. A veces eso significa mirar tickets de soporte, escuchar llamadas de ventas o hablar con usuarios. No es glamuroso. Pero suele decir más que una reunión llena de diapositivas.

Los fundamentos tampoco desaparecen. Saber cómo funcionan redes, bases de datos, memoria o concurrencia sigue siendo clave cuando una aplicación se cae de madrugada y el código generado por IA parece correcto, pero no lo es. Al final, alguien tiene que separar lo útil de lo peligroso.

Lo que viene

La gran señal no es que Claude Code haga más código. Es que desplaza el valor humano hacia la decisión. Elegir bien el problema, escribir una especificación clara y revisar con criterio empiezan a pesar tanto como programar.

En la práctica, el mejor ingeniero será cada vez más parecido a un constructor de producto. No espera solo un ticket. Entiende al cliente, decide con datos, dirige agentes y frena el sistema cuando la velocidad empieza a tapar errores.

El informe principal se ha publicado en Anthropic.



