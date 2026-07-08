Un piloto de caza con más de 3.000 horas de vuelo confirma lo que EEUU no quiere que nadie sepa: el F-35, incluso con su tecnología punta, no es el mejor caza

Dave Berke ha pilotado algunos de los cazas más conocidos de Estados Unidos, incluido el F/A-18 Hornet, el F-16 Fighting Falcon, el F-35B Lightning II y el F-22 Raptor. Después de 23 años como piloto del Cuerpo de Marines y unas 3000 horas de vuelo, su respuesta sobre cuál le impresionó más no fue el F-35, sino el F-22. Para él, el Raptor juega en otra liga.

La comparación no significa que el F-35 sea un mal avión. Al contrario, Berke destaca que cambió su forma de entender el combate aéreo moderno. Pero cuando habla de sensación de vuelo, maniobrabilidad, velocidad y capacidad furtiva, el F-22 aparece como la máquina que más le marcó. Y eso, viniendo de alguien que ha estado en esas cuatro cabinas, pesa bastante.

Quién es Dave Berke

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos lo presentó en 2010 como el primer piloto marine seleccionado para volar el F-22 Raptor en un programa de intercambio con la Fuerza Aérea. Antes había volado F/A-18 Hornet, había sido instructor en Top Gun y había desplegado en portaaviones en misiones relacionadas con Irak y Afganistán.

Su historia tiene un punto de película, literalmente. Según contó, decidió que quería ser piloto de combate cuando era adolescente, después de ver «Top Gun». Años más tarde terminó enseñando tácticas de cazabombarderos en la escuela real, no en un decorado de Hollywood.

Ese recorrido ayuda a entender por qué su opinión llama la atención. No compara aviones desde una ficha técnica, sino desde la experiencia de despegar, aterrizar, entrenar y combatir con ellos. Dicho de otra forma, no habla solo de motores y sensores. Habla de lo que pasa cuando todo eso está en tus manos.

El F-22 le cambió la escala

Cuando Berke recuerda su primer vuelo en el F-22, la frase que queda es sencilla. Dijo que el avión «no tiene un equivalente real». También explicó que se dio cuenta al instante de que no se parecía a nada que hubiera volado antes.

El F-22 es un caza de quinta generación, una etiqueta que suele mezclar varias ideas. En lenguaje normal, significa que está diseñado para ser difícil de detectar, volar muy rápido, usar sensores avanzados y compartir información con el piloto de una forma más clara. No se trata solo de ir más deprisa.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos describe el Raptor como una combinación de sigilo, supercrucero, maniobrabilidad y aviónica integrada. El supercrucero significa que puede mantener velocidades supersónicas sin usar el gasto extra de combustible típico del postquemador. En la práctica, eso le permite llegar rápido y conservar energía para seguir peleando.

Por qué no es solo velocidad

Una de las claves del F-22 es el empuje vectorial. Suena técnico, pero la idea es bastante visual. Los motores no solo empujan hacia atrás, también pueden dirigir parte de esa fuerza para ayudar al avión a girar y colocarse en ángulos muy difíciles.

Berke lo resume con la supermaniobrabilidad del Raptor. Para un piloto, eso significa poder hacer movimientos que un caza de cuarta generación, como el F-16 o el F/A-18, no puede repetir igual. Es como comparar un coche deportivo muy bueno con uno que, además, puede cambiar de dirección de una forma casi antinatural.

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Aun así, conviene no convertirlo en una competición simple de «mejor» o «peor». Cada avión nació para resolver un problema distinto. El F-22 se diseñó sobre todo para dominar el aire, mientras que otros modelos equilibran tareas de ataque, defensa, apoyo y operaciones desde portaaviones.

El F-35 ganó por información

El F-35 impresionó a Berke por otro camino. No tanto por volar como un Raptor, sino por ver y entender el campo de batalla de otra manera. Su punto fuerte está en recoger datos, ordenarlos y compartirlos con otros aviones o mandos.

Lockheed Martin, fabricante del F-35, lo presenta como un avión conectado, capaz de reunir, procesar y compartir información para ayudar a fuerzas aéreas, navales y terrestres. Esa idea encaja con lo que cuenta Berke. El piloto no solo mira por la cabina, sino que recibe una imagen más completa de lo que ocurre alrededor.

Ahí está el gran cambio. En la guerra aérea moderna, ver primero y entender mejor puede valer tanto como girar más cerrado. Por eso Berke considera que el F-35 le cambió la cabeza. El futuro, según su lectura, va mucho de información y conciencia situacional, no solo de dogfights como en el cine.

Hornet y F-16 también cuentan

Berke no despacha al F/A-18 Hornet como un avión menor. Lo llamó su «primer amor», porque fue su primer caza operativo y el que más voló. La Armada de Estados Unidos define el F/A-18 como un avión táctico multimisión, apto para portaaviones y capaz de actuar en tareas de caza, defensa de flota, ataque y apoyo cercano.

El F-16, por su parte, le ofreció más rendimiento que el Hornet y le abrió la puerta al programa que acabaría llevándole al F-22. La Fuerza Aérea lo describe como un caza compacto, multimisión y muy maniobrable, probado tanto en combate aire aire como en ataque a objetivos terrestres.

Al final, la comparación deja una idea bastante clara. El F-35 puede ser el avión que mejor encaja con la guerra conectada del futuro, pero el F-22 sigue ocupando un lugar especial para quienes valoran el dominio aéreo puro. Berke lo dice con menos rodeos. Se enamoró del avión al subir.

La entrevista principal se ha publicado en Business Insider.



