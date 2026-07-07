¿Qué es mejor, reiniciar o apagar completamente el móvil? Los expertos coinciden sobre lo que debes hacer cuando tu teléfono empieza a fallar

Por Adrian Villellas
Publicado el: 7 de julio de 2026 a las 09:42
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Una persona sostiene un teléfono Android con las opciones de apagar y reiniciar visibles en la pantalla.

A todos nos ha pasado alguna vez. El móvil Android empieza a ir lento, una app se queda pillada, la batería cae más rápido de lo normal y aparece la duda de siempre. ¿Lo apago del todo o basta con reiniciarlo?

La respuesta útil es menos dramática de lo que parece. Para el mantenimiento diario, reiniciar suele ser la mejor opción, mientras que apagar el móvil queda para casos concretos como calor, batería crítica o reparaciones.

Reiniciar no es apagar

Reiniciar un móvil Android significa cerrar el sistema y volver a encenderlo de forma automática. Es como levantar la persiana otra vez después de ventilar la habitación. Todo arranca de nuevo, pero tú no tienes que esperar ni pulsar otro botón.

Apagar, en cambio, deja el teléfono completamente inactivo hasta que lo enciendes de nuevo. En la práctica, el resultado técnico se parece mucho, porque el sistema también se cierra y se vuelve a cargar desde cero.

La diferencia está en el uso. Reiniciar es más rápido y cómodo para resolver pequeños bloqueos, limpiar procesos temporales y devolver algo de fluidez. Apagar no es una “limpieza profunda” mágica.

Por qué ayuda el reinicio

Cuando reinicias, Android vacía parte de la memoria temporal. Esa memoria, llamada RAM, funciona como una mesa de trabajo donde el móvil deja cosas mientras abre apps, mueve fotos o mantiene notificaciones activas.

Si esa mesa se llena de tareas viejas o una app se queda funcionando mal, el teléfono puede ir más lento. Google recomienda reiniciar el dispositivo al probar soluciones para un Android lento, además de revisar actualizaciones, almacenamiento y apps abiertas.

No hace milagros. Si el móvil tiene la batería gastada, poco almacenamiento libre o una app mal diseñada, un reinicio solo será un alivio temporal. Pero como gesto básico, rápido y sin coste, funciona bastante bien.

La seguridad semanal

La parte más interesante viene por la seguridad. La National Security Agency de Estados Unidos incluye en su guía de buenas prácticas para móviles el consejo de apagar y encender el dispositivo una vez por semana. La misma guía lo relaciona con amenazas como el «spearphishing» y los ataques «zero-click», que son intentos de infección sin que el usuario tenga que tocar un enlace o instalar nada a propósito.

Dicho en sencillo, reiniciar corta procesos que pueden estar vivos en segundo plano. Eso puede molestar a cierto malware, que es software malicioso pensado para espiar, robar datos o controlar partes del teléfono.

Pero conviene no vender humo. Un reinicio semanal no sustituye a las actualizaciones, ni a descargar apps solo desde tiendas fiables, ni a desconfiar de enlaces raros. Es una capa más. Nada más, pero tampoco nada menos.

Actualizaciones y apps

Google también recuerda que las actualizaciones de Android y de seguridad se revisan desde Ajustes, y que en los Pixel las actualizaciones descargadas se activan la próxima vez que se reinicia el dispositivo. En muchos otros Android, el propio teléfono se reinicia durante la instalación.

Por eso, reiniciar no solo sirve cuando el móvil se comporta raro. También ayuda a cerrar el círculo después de una actualización, algo parecido a guardar bien un documento antes de apagar el ordenador.

A esto se suma Google Play Protect, la protección integrada de Google Play. Según Google, revisa apps al instalarlas y también escanea el dispositivo de forma periódica para detectar aplicaciones dañinas o poco seguras.

Cuándo apagarlo

Apagar el móvil Android tiene sentido cuando hay un motivo claro. Por ejemplo, si se está calentando demasiado, si necesitas ahorrar el máximo de batería o si vas a cambiar una tarjeta SIM, manipular accesorios o limpiar el dispositivo con cuidado.

El calor merece especial atención. Google aconseja evitar situaciones en las que el teléfono pueda sobrecalentarse, sobre todo con la batería cargada, porque el calor acelera el consumo y puede dañar la batería.

También puedes apagarlo si te queda muy poca carga y no vas a usarlo durante un buen rato. Es una medida de emergencia, no una rutina obligatoria para que el móvil “descanse” cada noche.

La frecuencia práctica

Para la mayoría de usuarios, una vez por semana es una pauta razonable. Encaja con la recomendación de la NSA y evita caer en el reinicio obsesivo de cada día, que por lo general no hace falta si el móvil funciona bien.

Si el teléfono va lento, se queda congelado o una app falla una y otra vez, reiniciar puede ser el primer paso. Si el problema vuelve enseguida, toca mirar el almacenamiento, actualizar apps o comprobar si una aplicación concreta está causando el lío.

Al final del día, la idea es simple. Reinicia como mantenimiento normal y apaga solo cuando haya calor, batería crítica, una intervención física o una pausa larga sin uso.

La guía oficial se ha publicado en la National Security Agency.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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