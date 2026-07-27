Rusia patenta un misil hipersónico con un truco de ingeniería inédito: mueve el peso de la punta a la cola durante el vuelo para ganar velocidad y maniobrabilidad

La oficina de diseño OKB Novator ha registrado en Rusia una propuesta de misil hipersónico de dos etapas pensada para maniobrar dentro de la atmósfera. La idea central parece sencilla sobre el papel. El vehículo llevaría peso adicional en la parte delantera durante la aceleración y lo soltaría cerca del tramo final.

¿Para qué cambiar el peso en pleno vuelo? Los ingenieros buscan combinar dos cualidades que suelen competir entre sí, estabilidad al principio y agilidad al final, aunque la documentación solo describe un diseño patentado. No aporta pruebas de vuelo ni demuestra que exista un misil operativo.

Un misil que suelta lastre

La patente presenta la «redistribución de masa» como su solución más singular. Durante la fase inicial, unos pesos colocados en el morro aumentarían la inercia, es decir, la resistencia del vehículo a cambiar de movimiento cuando el aire lo empuja o aparecen turbulencias.

Es algo parecido a llevar una mochila pesada mientras se avanza en línea recta. Cuesta más cambiar de dirección, pero también resulta más difícil desviarse por un pequeño golpe. Según el planteamiento de OKB Novator, esa estabilidad ayudaría durante la aceleración en las capas más densas del aire.

Cuando comienza el tramo final, los pesos podrían desprenderse. Con menos masa, el misil necesitaría menos fuerza para corregir su trayectoria y podría realizar giros más exigentes. Rápido, pero también más ágil.

Dos etapas en una sola forma

El concepto usa dos etapas y una sección delantera separable. Sus elementos quedarían integrados en un «contorno aerodinámico unificado», una carcasa exterior continua pensada para ofrecer menos resistencia al avance.

La etapa inferior incorpora cargas internas del sistema de aceleración colocadas en dos niveles y con una orientación concreta. La patente sostiene que esa distribución ayuda a mantener un conjunto compacto, reducir el rozamiento con el aire y mejorar la aceleración sin abandonar la atmósfera.

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La comparación cotidiana está en sacar la mano por la ventanilla de un coche. Cuanta más superficie se enfrenta al aire, mayor es el empuje hacia atrás. A velocidades hipersónicas, ese efecto deja de ser una molestia y se convierte en uno de los grandes problemas de ingeniería.

Qué significa hipersónico

La NASA define el vuelo hipersónico como el que supera cinco veces la velocidad local del sonido. No se trata solo de ir muy deprisa. A ese ritmo, el aire se comprime con violencia, aparecen ondas de choque y la superficie del vehículo puede calentarse de forma extrema.

Mantener el vuelo dentro de la atmósfera aumenta el reto porque el aire sigue actuando sobre el misil durante gran parte de la trayectoria. Ese mismo aire puede servir para maniobrar, pero también provoca resistencia, vibraciones y calor.

Por eso, elevar la velocidad media sin subir al espacio es una meta ambiciosa. La propuesta de Novator intenta lograrlo mediante la forma exterior, la disposición interna y el cambio de masa, aunque la información disponible no incluye cifras que permitan medir la mejora.

La maniobra final

La última parte de la trayectoria es especialmente delicada. El vehículo viaja a gran velocidad y debe responder a las órdenes de guiado mientras soporta fuertes cargas aerodinámicas.

Al desprender el lastre delantero, el diseño pretende aumentar las «sobrecargas disponibles». En palabras sencillas, eso significa que podría cambiar de dirección con más intensidad sin exigir la misma fuerza que necesitaría un cuerpo más pesado.

La idea permitiría realizar correcciones más marcadas al final del recorrido, pero la patente no presenta ensayos frente a sistemas de defensa ni datos sobre precisión. La información consultada tampoco aclara cuánto peso se expulsaría, en qué momento ocurriría o qué mecanismo garantizaría una separación segura.

Un diseño más compacto

OKB Novator también señala que la arquitectura reduce el tamaño del conjunto. En la práctica, un misil más compacto puede ser más fácil de transportar, almacenar y colocar en un lanzador, siempre que conserve suficiente combustible, protección térmica y espacio para el sistema de control.

Ahí aparece el equilibrio real. Meter más funciones en menos volumen ayuda a la logística, pero puede complicar la refrigeración, el mantenimiento y la separación de las etapas. La documentación disponible no ofrece resultados que resuelvan esas dudas.

Lo que falta por demostrar

La información consultada no ofrece la velocidad prevista, el alcance, el tipo de propulsión, la carga útil ni un calendario de pruebas. Tampoco hay confirmación pública de que se haya fabricado un prototipo. Por ahora, lo comprobable es la existencia de una solución descrita en una patente.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual recuerda que una patente puede concederse sin un prototipo físico ni mediciones de rendimiento. Es una protección jurídica para una invención, no un certificado de que el sistema funciona fuera del papel.

El siguiente paso tendría que pasar por simulaciones, pruebas en tierra y vuelos instrumentados. Solo esos datos mostrarían si el cambio de masa mejora de verdad la velocidad media y el control final sin añadir fallos nuevos. Ese es el examen importante.

La patente oficial RU 2860242 se ha publicado en la base pública del Instituto Federal de la Propiedad Industrial de Rusia.



