Apple lo confirma: la lista de iPhones que se van a quedar sin actualizaciones de forma inminente

Tener un iPhone con varios años no significa quedarse fuera de iOS 27. Apple mantendrá la actualización para los iPhone 11 y posteriores, además del iPhone SE de segunda generación en adelante, así que muchos usuarios podrán instalar el nuevo sistema sin cambiar de móvil.

La parte importante está en la letra pequeña. iOS 27 llegará con mejoras de rendimiento, cambios visuales y nuevas funciones, pero Apple Intelligence y Siri AI solo funcionarán en modelos concretos. Es decir, tu iPhone puede actualizarse y, aun así, no recibir todas las novedades.

Los iPhone compatibles

La lista oficial incluye 31 modelos. Podrán instalar iOS 27 los iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e, toda la familia iPhone 16, toda la familia iPhone 15, toda la familia iPhone 14, toda la familia iPhone 13 y toda la familia iPhone 12.

También entran el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE de segunda generación y posteriores. En la práctica, si tu móvil aparece en esa lista, podrás dar el salto cuando Apple publique la versión final este otoño.

Los que se quedan fuera

Los grandes ausentes son el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR. También quedan fuera los modelos anteriores, incluido el iPhone SE de primera generación. No hay truco escondido en Ajustes. Si el hardware no aparece en la lista de Apple, iOS 27 no llegará de forma oficial.

Esto no significa que esos móviles dejen de funcionar de un día para otro. Seguirán encendiendo, haciendo fotos y usando aplicaciones compatibles, pero se quedarán en versiones anteriores de iOS y recibirán menos novedades con el paso del tiempo.

La IA no será para todos

Apple Intelligence es el paquete de inteligencia artificial de Apple. Sirve para escribir textos, resumir información, editar imágenes o ayudar a Siri a entender mejor lo que pides. Para funcionar bien necesita más potencia y más memoria, como cuando un videojuego nuevo ya no va fino en una consola antigua.

Apple limita Apple Intelligence en iOS 27 a los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y todos los iPhone 16 o posteriores. Por eso los iPhone 15 y iPhone 15 Plus podrán actualizarse a iOS 27, pero no tendrán el paquete completo de IA.

Siri AI tendrá más límites

Siri AI será una de las novedades más llamativas. Apple la presenta como una versión más conversacional, capaz de entender mejor el contexto personal, lo que aparece en pantalla y algunas acciones dentro de apps. Suena bien, pero no llegará igual a todo el mundo.

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Las funciones más avanzadas en el propio dispositivo quedan reservadas para iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air. Además, Apple avisa de que Siri AI no estará disponible inicialmente en iOS, iPadOS y watchOS dentro de la Unión Europea, un detalle clave para usuarios en España.

Mejor rendimiento en móviles antiguos

iOS 27 no va solo de inteligencia artificial. Apple también habla de mejoras en el sistema, con aperturas de apps hasta un 30 por ciento más rápidas, fotos que cargan hasta un 70 por ciento más deprisa y transferencias por AirDrop hasta un 80 por ciento más veloces en sus pruebas.

Como siempre, esas cifras dependen del modelo, el estado de la batería, el almacenamiento libre y el uso diario. Pero para quien tenga un iPhone 11 o un iPhone 12, una actualización centrada en rendimiento puede notarse más que una función llamativa que se usa dos veces.

Cómo comprobar tu modelo

La forma más sencilla es abrir Ajustes, entrar en General y tocar Información. Ahí aparece el nombre del modelo y también el número de modelo, que sirve para identificar con precisión el iPhone.

Antes de actualizar conviene hacer una copia de seguridad, dejar espacio libre y conectar el móvil al cargador. Parece una tontería, pero evita sustos. Nadie quiere descubrir a mitad de instalación que le faltan gigas o batería.

La información oficial se ha publicado en la página de iOS 27 de Apple.



