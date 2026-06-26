Apple lo ha confirmado: la lista negra de los iPhone que van a dejar de recibir soporte inmediatamente

La «lista triste» de iPhones sin iOS 27 ha cambiado de golpe. Antes de la WWDC26, varias filtraciones apuntaban a que el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE de segunda generación se quedarían fuera de la nueva versión del sistema.

Pero la página oficial de Apple cuenta otra historia. Según la lista publicada por la compañía, iOS 27 sí será compatible con esos modelos, así que el corte real no afecta a los iPhone que ya podían instalar iOS 26. Dicho de otra forma, si tienes un iPhone 11 o un SE de segunda generación, respira un poco.

La filtración no se cumplió

El rumor venía de un filtrador de Weibo citado por medios especializados. La lista previa decía que iOS 27 exigiría al menos un iPhone 12, dejando fuera a cuatro modelos todavía muy usados.

Sobre el papel, tenía sentido. Apple suele cortar el soporte de los móviles más antiguos cuando el nuevo sistema necesita más potencia. Pero esta vez la compañía no ha seguido ese camino, al menos en iPhone.

Qué iPhone se salvan

Apple incluye en la lista oficial al iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y iPhone SE de segunda generación. También aparecen todos los modelos posteriores, desde la familia iPhone 12 hasta los iPhone más recientes.

Esto significa que iOS 27 no estrena un nuevo tijeretazo para los iPhone compatibles con iOS 26. En la práctica, el móvil no solo seguirá recibiendo mejoras del sistema, sino que también mantendrá una base más actual para aplicaciones, seguridad y funciones del día a día.

No todo será igual

La compatibilidad con iOS 27 no quiere decir que todos los iPhone vayan a recibir exactamente lo mismo. Apple Intelligence y Siri AI tendrán requisitos propios, bastante más exigentes que la actualización básica del sistema.

Apple indica que Apple Intelligence y Siri AI estarán disponibles en iPhone 16 y posteriores, además del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Así que un iPhone 11 podrá instalar iOS 27, pero no tendrá las funciones de IA más potentes. Es la letra pequeña, y conviene leerla.

Siri AI marca el cambio

La gran novedad de iOS 27 es Siri AI, una versión más avanzada del asistente de Apple. La compañía afirma que podrá entender mejor lo que aparece en pantalla, buscar información en apps personales y responder con más contexto.

Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, dijo que la compañía quiere hacer sus plataformas «más rápidas, fiables y agradables que nunca». Es una frase muy Apple, sí, pero también deja clara la dirección del año. Menos fuegos artificiales y más inteligencia metida en el sistema.

Qué pasa en España

Para los usuarios en España hay un matiz importante. Apple señala que Siri AI no estará disponible al principio en la Unión Europea en iOS, iPadOS y watchOS, aunque sí menciona disponibilidad para Mac y Apple Vision Pro en la UE con un idioma compatible.

Esto no significa que iOS 27 pierda interés en España. Significa que una parte de la experiencia más llamativa llegará con límites regionales, al menos de salida. Para mucha gente, las mejoras de rendimiento, seguridad y compatibilidad seguirán siendo más importantes que hablar con un asistente nuevo.

Los móviles antiguos aguantan

Apple incluso menciona pruebas internas con un iPhone 11 Pro Max usando una versión preliminar de iOS 27. Ese dato encaja con la decisión oficial de mantener vivo el soporte para la generación de 2019.

También ayuda a entender la estrategia. Un móvil antiguo que funciona mejor puede alargar su vida útil, reducir compras forzadas y mantener a más usuarios dentro del ecosistema. Para quien solo usa WhatsApp, fotos, mapas y banca móvil, eso pesa más que una función de IA que quizá ni siquiera llegue de inicio a su país.

Qué hacer ahora

Si tienes un iPhone 11 o un iPhone SE de segunda generación, no necesitas cambiarlo solo por iOS 27. Lo razonable es esperar a la versión final, revisar qué funciones llegan a tu modelo y comprobar cómo va la batería tras instalarla.

Si tu iPhone es anterior al 11, la situación es distinta. Esos modelos ya no aparecen en la lista oficial de iOS 27, así que seguirán dependiendo de versiones antiguas y de las actualizaciones de seguridad que Apple publique para ellas. La buena noticia es que Apple ha seguido lanzando parches para sistemas anteriores cuando ha detectado riesgos importantes.

El comunicado oficial se ha publicado en Apple Newsroom.



