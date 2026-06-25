Satélites captan una “criatura submarina” china ya en el agua, y su silueta extraña dispara especulaciones sobre una nueva generación de ingeniería naval

Una imagen satelital tomada en Shanghái ha colocado en el centro de la atención a un submarino chino de gran tamaño y perfil extraño. La información de partida apunta a un detalle que salta a la vista porque, precisamente, no está ahí: la vela o torre de mando que casi todos asociamos con un submarino moderno.

Lo prudente es ir paso a paso. No se conocen su nombre oficial, su misión ni su sistema de propulsión, pero el diseño sugiere que China está probando una idea ambiciosa: reducir al mínimo todo lo que sobresale del casco para moverse mejor bajo el agua y hacer menos ruido. Y en la guerra submarina, hacer menos ruido puede marcar la diferencia.

Un casco casi limpio

El submarino apareció junto al astillero JN, en Shanghái, en imágenes captadas a finales de mayo y el 1 de junio de 2026. Según el analista naval H. I. Sutton, el buque mide unos 120 metros de largo y entre 10 y 11 metros de ancho, una escala cercana a la de varios submarinos nucleares de ataque.

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La forma llama la atención porque parece prescindir de una vela tradicional, aunque las imágenes disponibles dejan ver una pequeña elevación en la parte superior. Es un matiz importante. No estamos ante una confirmación oficial china, sino ante una lectura basada en imágenes satelitales y análisis experto.

Qué es la vela

La vela es la estructura elevada que sobresale del casco de un submarino. Suele alojar periscopios, sensores, antenas de comunicación y tomas de aire, además de ofrecer una posición más alta cuando el buque navega en superficie.

Quitarla no es como retirar un adorno. Es más parecido a quitarle una mochila a alguien que intenta nadar rápido, pero esa mochila también llevaba herramientas útiles. Por eso la ausencia de la vela abre tantas preguntas sobre cómo se comunican, observan o ventilan los sistemas internos de este diseño.

Menos ruido bajo el agua

La explicación más directa está en la hidrodinámica, que es la forma en que el agua se mueve alrededor de un objeto. Cuantos menos bultos tenga el casco, menor resistencia encuentra el submarino al avanzar. En la práctica, eso puede ayudar a ganar velocidad, maniobrabilidad y discreción acústica.

Esa discreción importa porque el sonar detecta sonidos bajo el agua, como si el océano fuera una sala enorme donde cada vibración cuenta. El nuevo submarino también parece tener timones en forma de X y quizá un propulsor encapsulado tipo pumpjet, una hélice dentro de una estructura que puede ayudar a reducir el ruido a determinadas velocidades.

No sale de la nada

La historia naval ya ha visto diseños raros que acabaron cambiándolo todo. El USS Albacore, lanzado en 1953 por la Marina estadounidense, probó un casco en forma de gota pensado para rendir bajo el agua y se convirtió en una referencia para los submarinos posteriores.

China también llevaba tiempo jugando con esta idea. En el mismo astillero de Shanghái apareció en 2018 un submarino mucho más pequeño y sin vela clara, estimado en unos 45 metros, que probablemente sirvió como banco de pruebas. Pasar de aquel prototipo a una plataforma de 120 metros no parece una casualidad.

Drones y submarinos futuros

El diseño encaja con otra pista reciente. En 2024, la corporación estatal China State Shipbuilding Corporation mostró en Zhuhai un concepto de gran vehículo submarino no tripulado, con un perfil bajo parecido y pensado para misiones como ataque a buques, colocación de minas, apoyo a fuerzas especiales o transporte de drones más pequeños.

Eso no significa que el nuevo submarino sea autónomo. De hecho, por su tamaño, varios analistas consideran más probable que tenga tripulación o algún tipo de operación mixta. Pero sí apunta a una misma filosofía de diseño, con plataformas más limpias, más silenciosas y quizá más adaptadas a misiones profundas o rápidas.

Una armada que crece

La aparición del submarino llega en un momento de expansión intensa de la fuerza submarina china. El contraalmirante Michael Brookes, jefe de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, declaró en marzo de 2026 que China está aumentando su producción de submarinos de propulsión nuclear y que sus fuerzas submarinas podrían complicar mucho más la presencia estadounidense en la región hacia 2040.

Por ahora, lo más honesto es decir que hay más preguntas que respuestas. Pero una cosa sí parece clara: China no solo está fabricando más submarinos, también está probando formas menos convencionales de construirlos. Si este diseño funciona, la vieja torre de mando podría dejar de ser una pieza incuestionable y convertirse en una opción más.

El análisis principal de las imágenes satelitales se ha publicado en Naval News.



