Los expertos en psicología explican que las personas que nunca cambian su estado de WhatsApp no son aburridos, simplemente lo utilizan para lo necesario y no necesitan validacion de otros

Hay personas que llevan años con la misma frase bajo su nombre en WhatsApp. ¿Desinterés por los demás, pereza digital o una seguridad poco común? La respuesta científica es bastante menos rotunda que muchos titulares.

La investigación disponible no permite deducir la personalidad a partir de ese único detalle. Mantener intacto el estado puede encajar con la privacidad, el hábito, una imagen digital estable o el simple desinterés por exhibirse. También podría coincidir con una menor búsqueda de aprobación, pero ese gesto aislado no lo demuestra.

Una frase también presenta quién eres

La aplicación permite editar la frase de información del perfil y decidir quién puede verla, según el centro de ayuda de WhatsApp. Esa frase forma parte de la autopresentación, que no es más que la manera de mostrar a otros quiénes somos o cómo queremos ser vistos. Es una pequeña tarjeta de presentación digital, no un test psicológico.

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Carmen Maíz-Arévalo, de la Universidad Complutense de Madrid, analizó 206 frases de perfil escritas en español. En aquella muestra, casi un tercio conservaba un texto automático, algo más del 7 por ciento estaba en blanco y cerca del 15 por ciento expresaba emociones. El trabajo no relacionó esas opciones con el aislamiento social, por lo que no permite interpretar un estado automático o vacío como una señal clínica.

Antisocial no significa reservado

En psicología, «antisocial» no es sinónimo de callado, introvertido o poco dado a enseñar su vida. La definición clínica de la American Psychological Association se refiere a un patrón persistente de desprecio y vulneración de los derechos ajenos. Una frase inmóvil bajo una foto no se acerca ni de lejos a una evaluación de ese tipo.

Los estudios primarios revisados para este artículo tampoco han seguido a quienes nunca cambian esa frase para comprobar si necesitan menos validación externa. El análisis de Maíz-Arévalo observó el contenido mostrado en un momento concreto, pero no midió la frecuencia de los cambios, la autoestima, la necesidad de aprobación ni la calidad de las relaciones. Esa diferencia importa.

La validación es solo un motivo

La validación externa es la búsqueda de aprobación ajena para sentir que una imagen, una decisión o un logro tienen valor. Murugan Pattusamy, de la Universidad de Hyderabad, y Prasanta Kr Chopdar, del Indian Institute of Management Shillong, identificaron siete motivos en su investigación de 2024, realizada mediante cinco estudios con usuarios de India. Entre ellos estaban buscar atención, cuidar relaciones, expresar opiniones, contar novedades, inspirar, entretener y contribuir a fines sociales.

Ese trabajo examinó las publicaciones temporales de Estado y no exactamente la frase fija del perfil, pero muestra que compartir contenido responde a motivaciones variadas. Un estudio de Sonja Utz, Martin Tanis e Ivar Vermeulen sí halló que la necesidad de popularidad predecía conductas como mejorar el perfil o presentarse de forma estratégica. Pero que algunas personas con más deseo de popularidad publiquen más no significa que todo el que publica menos tenga una autoestima alta o sea inmune a la opinión ajena.

Privacidad y contexto también pesan

Lili Fejes-Vékássy y sus compañeras de la Universidad Eötvös Loránd estudiaron cómo decidimos qué contar en internet. Su estudio sobre divulgación personal, con una encuesta representativa de 1.597 personas en Hungría, mostró que compartir depende de cómo valoramos nuestros datos, del control que creemos tener y del riesgo que percibimos. A veces la explicación es más terrenal y alguien ni siquiera abre ese ajuste durante años.

También influye quién está al otro lado. Una encuesta publicada en BMC Psychology encontró más deseo de autopresentación en redes dominadas por desconocidos que en las formadas sobre todo por amigos, aunque sus autores advierten de que cada plataforma funciona de manera distinta. En la práctica, hablar a diario con tus contactos puede importar mucho más que pulir el escaparate del perfil.

Lo que sí puede sugerir

Un estado que no cambia puede sugerir una identidad digital estable, poco interés por emitir señales públicas o una preferencia por la comunicación directa. También puede coincidir con una menor dependencia de la aprobación, pero solo como una posibilidad que tendría que aparecer junto a otros comportamientos. La psicología no puede convertir una casilla de WhatsApp en un retrato completo.

Pensemos en alguien que escribe cada día, hace videollamadas, organiza planes y mantiene «Disponible» desde hace años. Ese dato no permite llamarle antisocial ni saber cuánto le preocupa la opinión de los demás.

El estudio principal sobre la frase de perfil de WhatsApp se ha publicado en Russian Journal of Linguistics.



