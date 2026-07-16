La psicología sugiere que las personas que nunca cambian su foto de perfil en WhatsApp no son antisociales, simplemente priorizan la coherencia sobre las modas constantes

Hay personas que conservan durante años la misma foto en WhatsApp o iMessage. Mientras otros estrenan imagen cada pocas semanas, ellas siguen apareciendo con aquel viaje, un retrato profesional o incluso un dibujo que ya conoce todo el grupo.

La conclusión más prudente de la psicología es bastante menos dramática de lo que sugieren muchos titulares. La investigación disponible no ofrece una regla validada que permita mirar una foto sin actualizar y concluir que alguien es «antisocial», inseguro o muestra poco interés por la tecnología. Los estudios encuentran asociaciones parciales y muy dependientes de cada plataforma, no un retrato psicológico completo.

Una foto no es un diagnóstico

La evidencia más cercana sobre la frecuencia de cambio procede sobre todo de Facebook y Twitter. Monica Whitty, James Doodson, Sadie Creese y Duncan Hodges hallaron que una mayor responsabilidad y una menor extraversión se asociaban con más cambios de foto en Facebook, pero los resultados variaban según la plataforma. Eso ya rompe cualquier explicación fácil.

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Otro estudio sobre 66.000 perfiles de Twitter, dirigido por Leqi Liu con investigadores de Bryn Mawr College y la Universidad de Pensilvania, relacionó algunos rasgos visuales de las imágenes con los cinco grandes rasgos de personalidad. Sin embargo, analizó qué foto se elegía, no cuánto tiempo permanecía, y estimó la personalidad a partir de los mensajes publicados. No permite leer a una persona como si su avatar fuera un código de barras.

La coherencia pesa

La teoría de la autoverificación, desarrollada por William Swann, profesor emérito de la Universidad de Texas en Austin, sostiene que solemos preferir que los demás nos vean de una forma compatible con la idea que tenemos de nosotros mismos. Es una posible explicación, no una prueba específica sobre WhatsApp.

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Si una fotografía sigue representando bien a su dueño, cambiarla puede parecer innecesario. Quizá muestra un momento importante, transmite una imagen profesional o simplemente resulta familiar para sus contactos. ¿Para qué sustituirla si todavía cumple su función?

El hábito de no actualizar

Un estudio sobre formación de hábitos, dirigido por Phillippa Lally en University College de Londres, mostró que la repetición en un contexto estable puede hacer que ciertas conductas requieran cada vez menos reflexión consciente. El trabajo estudió rutinas de alimentación, bebida y actividad física, no fotos de perfil, así que la aplicación a la mensajería debe tomarse como una hipótesis.

No hacer algo no es, por sí solo, un hábito aprendido. Pero si alguien abre WhatsApp únicamente para escribir, llamar o mandar una ubicación, editar el perfil nunca entra en su rutina. La imagen queda donde estaba, como esa taza que siempre vuelve al mismo estante.

Privacidad y criterio propio

La regulación de la privacidad, una idea vinculada al psicólogo Irwin Altman, describe cómo las personas ajustan el acceso de los demás a su vida. La investigación sobre divulgación en redes aplica este enfoque al entorno digital, donde cada usuario decide cuánto mostrar y a quién. Una foto antigua o neutra puede mantener el reconocimiento sin abrir una ventana nueva a su vida cotidiana.

También encaja, con cautela, la teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan, desarrollada en la Universidad de Rochester. Este marco distingue las decisiones guiadas por valores propios de las tomadas por presión externa. Ignorar la moda de renovar el avatar puede ser una elección autónoma, aunque por sí sola no demuestra autenticidad ni independencia.

La fatiga decisoria no basta

Resulta tentador decir que no cambiar la foto ahorra energía mental, pero la evidencia sobre la llamada fatiga decisoria es desigual. Una revisión sistemática publicada en 2025 examinó 82 trabajos sobre profesionales sanitarios y encontró efectos significativos en el 45 por ciento de las comprobaciones cuantitativas, además de definiciones poco consistentes.

Ninguno de esos trabajos evaluó selfies, avatares o aplicaciones de mensajería. Elegir entre veinte fotos puede dar pereza, claro, pero no permite afirmar que una persona esté mentalmente agotada. A menudo, la explicación más sencilla es que la tarea tiene poca importancia para ella.

Lo que sí puede significar

Mantener la misma foto puede reflejar estabilidad, comodidad, privacidad o un uso puramente práctico de la aplicación. También puede significar algo mucho más simple, que esa imagen gusta y no existe un motivo claro para tocarla. Son posibilidades que dependen del contexto, no etiquetas psicológicas.

Una foto de perfil tampoco mide cuántos mensajes envía alguien, la calidad de sus amistades o su capacidad para relacionarse. Para saber si una persona es sociable conviene observar cómo se comunica y cómo cuida sus vínculos, no contar los años de su avatar. Una imagen fija rara vez cuenta la historia completa.

El estudio principal sobre personalidad y cambios de foto se ha publicado en Personality and Individual Differences.



