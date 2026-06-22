La psicología dice que las personas que nunca hablan por los grupos de WhatsApp no lo hacen porque faltar el respeto al resto, sino que es una forma de autocuidado avalada por los expertos

El silencio en un grupo de WhatsApp suele levantar sospechas. ¿Estará enfadado? ¿Le dará igual? La explicación suele ser bastante menos dramática. Muchas personas prefieren escuchar antes que hablar, leen lo que ocurre y no sienten la necesidad de intervenir en cada conversación.

WhatsApp tiene más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países, según la propia aplicación, así que los grupos ya forman parte de la vida diaria de familias, amigos, colegios y trabajos. Pero estar dentro de un chat no obliga a comentar cada broma, cada plan o cada debate. A veces, no escribir es una forma de cuidarse, respetar el propio tiempo y evitar ruido mental.

El silencio también comunica

Leer sin contestar no siempre significa estar fuera. En la investigación sobre redes sociales se habla de usuarios que observan en silencio, es decir, personas que consumen información sin publicar ni responder de forma activa.

Un estudio dirigido por Xiaoyu Liu, Ran Feng, Xiaobing Chen y Yu Yuan, con participación de la City University of Macau, analizó este comportamiento con más de ochocientas encuestas. Los autores encontraron que la sobrecarga de información, la ansiedad, la fatiga social y las preocupaciones por la privacidad pueden empujar a muchas personas a mirar sin intervenir.

Esto no convierte cada silencio en un problema psicológico. Más bien ayuda a entender algo muy cotidiano. Hay personas que están presentes, pero eligen una presencia discreta.

Los grupos pueden agotar

Un grupo activo puede parecer una cinta transportadora de mensajes. Entras para mirar una cosa y, de pronto, hay memes, audios, planes, discusiones y veinte notificaciones nuevas. Normal que algunas personas pisen el freno.

Una investigación sobre grupos de WhatsApp en Brasil, publicada en First Monday, observó que algunos usuarios silenciaban notificaciones para no ser interrumpidos. También señalaba algo muy humano. Salir de un grupo puede verse como un gesto público y traer consecuencias sociales, así que muchos prefieren quedarse, leer y no hacer ruido.

Las notificaciones tampoco son inocentes. Un trabajo de Sandra Ohly y Luca Bastin en Journal of Occupational Health concluyó que reducir interrupciones causadas por avisos de aplicaciones de comunicación puede mejorar el rendimiento y reducir la tensión. En la práctica, eso explica por qué silenciar un grupo puede sentirse como cerrar una ventana en una calle ruidosa.

Ansiedad y miedo a quedar mal

Algunas personas no responden porque piensan demasiado la respuesta. No quieren sonar bruscas, pesadas o fuera de lugar. En un grupo pequeño puede importar, pero en uno grande la presión se multiplica.

La Australian Psychological Society recoge que los chats grupales pueden generar estrés por la expectativa constante de participar, sobre todo en personas más introvertidas o sensibles a la sobreestimulación. También influye el miedo al juicio, algo tan simple como pensar «mejor no digo nada» antes de enviar un mensaje.

Aquí conviene no exagerar. No todo el que calla tiene ansiedad. Pero sí es razonable pensar que, para ciertas personas, escribir en un grupo no es un gesto automático, sino una pequeña exposición pública.

Privacidad y control del tiempo

Hay usuarios que no quieren contar su vida en un espacio con muchas personas. Prefieren no compartir opiniones, emociones o detalles personales delante de familiares, compañeros de trabajo o conocidos mezclados en el mismo chat. No es frialdad. Es una frontera.

Silvia Martínez Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, ha trabajado sobre comunicación digital y silencio en redes. La idea de la espiral del silencio ayuda a entender por qué algunas personas callan cuando creen que su opinión puede ser minoritaria, malinterpretada o demasiado visible.

Pasa también fuera del móvil. En una comida con mucha gente, no todo el mundo toma la palabra a la vez. Algunos observan, escuchan y hablan solo cuando creen que aporta algo.

No todos los silenciosos son introvertidos

Una persona puede no hablar nunca en el grupo familiar y ser encantadora cara a cara. También puede parecer muy sociable en WhatsApp y ser más reservada en persona. La comunicación digital no cuenta toda la historia.

Por eso conviene evitar diagnósticos rápidos. El silencio puede ser cansancio, prudencia, falta de tiempo, saturación o simple costumbre. A veces, incluso es respeto. No añadir otro mensaje cuando no hace falta también mantiene el grupo más limpio.

La clave está en mirar el contexto. Si alguien siempre ha sido discreto en chats, probablemente no pasa nada. Si una persona desaparece de golpe y también se aísla fuera del móvil, entonces sí puede tener sentido preguntar en privado y con tacto.

Cómo convivir mejor

Lo más sensato es no convertir cada silencio en una ofensa. Si necesitas una respuesta concreta, mejor escribir por privado y de forma directa. Un «¿me confirmas esto cuando puedas?» funciona mejor que presionar en público.

También ayuda aceptar que cada persona tiene su propio ritmo digital. Hay quien responde al instante y hay quien necesita horas, o días. Al final del día, un grupo de WhatsApp no debería ser un examen permanente de disponibilidad.

Las personas que no hablan por los grupos no siempre están ignorando a los demás. Muchas veces están administrando su energía, su privacidad y su atención.

El estudio principal se ha publicado en Frontiers in Psychology.



