Un sistema marino no tripulado documenta buques de guerra chinos en la zona económica exclusiva de Taiwán, y lo llamativo es que la vigilancia ya no depende de grandes plataformas sino de enjambres discretos

Una pequeña embarcación sin tripulación se ha colado en uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta. Seasats, una empresa estadounidense de tecnología naval, anunció que su Lightfish recorrió más de 1.000 millas náuticas, cruzó de forma autónoma el estrecho de Taiwán durante cinco días y detectó varios buques de guerra chinos, incluida una corbeta Tipo 056.

La compañía sostiene que esos barcos operaban dentro de la zona económica exclusiva de Taiwán y sin emitir su identidad mediante el sistema automático que suelen usar muchas embarcaciones para ser localizadas. Dicho de forma simple, el Lightfish hizo de vigía en silencio. Y volvió con imágenes.

El viaje del Lightfish

El Lightfish es un vehículo de superficie no tripulado. En la práctica, es un barco pequeño que navega sin marineros a bordo, guiado por sistemas autónomos y supervisado a distancia.

Seasats asegura que la embarcación fue desplegada desde cientos de millas de distancia y que cubrió toda la longitud del estrecho. No es poca cosa. La zona separa Taiwán de China continental y concentra tráfico comercial, patrullas militares y una tensión política que no se ve desde la orilla.

Qué fotografió

Durante la travesía, el Lightfish se encontró con varios buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, según la versión de Seasats. Uno de ellos fue identificado por la empresa como una corbeta Tipo 056, una clase de buque usada por China para patrulla, escolta y guerra antisubmarina.

Mike Flanigan, director ejecutivo de Seasats, dijo que no era la primera vez que el sistema se cruzaba con un buque chino. Pero añadió que «la ubicación y el momento» hacían el episodio especial, sobre todo por la posibilidad de compartir «prueba fotográfica geolocalizada».

La zona económica exclusiva

La zona económica exclusiva no es lo mismo que las aguas territoriales. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es una franja marítima donde el Estado costero tiene derechos sobre recursos como pesca, energía o minerales, y puede extenderse hasta 200 millas náuticas desde sus costas.

Ese matiz importa. Ver un buque militar extranjero en una zona económica exclusiva puede tener lectura estratégica, pero no siempre equivale por sí solo a una violación directa de soberanía. Por eso las coordenadas, el tipo de buque, su conducta y el contexto naval son clave.

El AIS no siempre cuenta todo

El sistema de identificación automática, conocido como AIS, funciona como una especie de matrícula por radio. La Organización Marítima Internacional explica que sirve para transmitir de forma automática la posición, la identidad y otros datos de un barco a otras naves y autoridades costeras.

Seasats afirma que los buques chinos no estaban transmitiendo esa identidad por AIS. Eso no convierte automáticamente el hecho en ilegal, especialmente cuando hablamos de barcos militares, pero sí dificulta la vigilancia. Es como ver pasar un coche sin matrícula en una carretera muy vigilada.

Cómo aguanta en el mar

El Lightfish está diseñado para misiones largas. La ficha técnica de Seasats describe una plataforma de 3,5 metros de largo, con casco compuesto, quilla retráctil, paneles solares, batería de ion litio y una pila de combustible de metanol para reforzar la energía cuando hace falta.

Su velocidad máxima ronda los 4,5 nudos, algo más de ocho kilómetros por hora. No es rápido, pero ese no es el punto. Su valor está en permanecer, mirar y enviar datos durante mucho tiempo, como una boya inteligente que además puede moverse.

Taiwán mira a los drones

La operación encaja con un cambio más amplio en la defensa de Taiwán. El Ministerio de Defensa taiwanés ha señalado que los sistemas no tripulados ya son una prioridad para mejorar vigilancia, ataque, comunicaciones y apoyo de combate dentro de una estrategia asimétrica.

La idea de fondo es sencilla. Cuando un rival tiene más barcos, más aviones y más misiles, conviene multiplicar sensores pequeños, baratos y difíciles de eliminar. Al final del día, detectar antes puede ser tan importante como disparar primero.

Lo que aún falta saber

El relato disponible procede sobre todo de Seasats, una empresa con interés comercial en demostrar que su tecnología funciona. Eso no invalida las imágenes ni el viaje, pero obliga a leer el anuncio con cautela hasta que haya más confirmaciones independientes.

También queda por ver cómo reaccionarían China y Taiwán ante un despliegue continuado de este tipo de barcos dron. Un Lightfish aislado puede parecer una anécdota tecnológica. Una red de decenas o cientos ya sería otra cosa.

La nota de prensa oficial se ha publicado en PR Newswire.



