Los cazas embarcados chinos J-15T ya estarían equipados con misiles antibuque YJ-15: una señal de que el portaaviones Fujian amplía su capacidad ofensiva antes de 2026

Los medios oficiales chinos prevén que el Fujian, el tercer y más avanzado portaaviones del país, pase de una capacidad operativa inicial a una plena capacidad de combate durante 2026. El paso decisivo será entrenar lejos de la costa, donde el buque tendrá que funcionar como una base aérea móvil sin apoyarse tanto en instalaciones terrestres.

El barco entró oficialmente en servicio el 5 de noviembre de 2025, tras comenzar sus pruebas de mar en mayo de 2024. Desde entonces ha practicado lanzamientos, aterrizajes, navegación en formación y rescates coordinados, y el 25 de junio de 2026 el Ministerio de Defensa chino confirmó otro entrenamiento rutinario en el estrecho de Taiwán.

Qué significa estar plenamente operativo

Un portaaviones no está listo solo porque puede navegar y lanzar unos pocos aviones. La plena capacidad operativa significa que tripulación, pilotos, técnicos, escoltas y sistemas de mando pueden sostener misiones completas, de día o de noche, incluso con mal tiempo o ante una avería.

¿Dónde está la diferencia? En repetir el ciclo sin que la maquinaria se atasque. El Fujian debe mover aeronaves por toda la cubierta, armarlas, repostarlas, lanzarlas y recuperarlas con rapidez mientras el grupo naval mantiene comunicaciones, defensa y apoyo logístico.

La catapulta que cambia el salto

Con más de 80.000 toneladas a plena carga, el Fujian es el primer portaaviones chino equipado con catapultas electromagnéticas. A diferencia del Liaoning y el Shandong, no depende de una rampa inclinada, ya que el sistema da al avión un empujón preciso durante el despegue.

Esto permite operar aeronaves más pesadas, con más combustible, sensores o carga útil. También abre la puerta a aviones de alerta temprana de ala fija, capaces de vigilar una zona amplia y avisar de amenazas antes de que se acerquen.

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En septiembre de 2025, la Armada del Ejército Popular de Liberación informó de los primeros despegues con catapulta y aterrizajes detenidos mediante cables del J-15T, el J-35 y el KJ-600. El ensayo confirmó que los aviones y el sistema de cubierta podían trabajar juntos, pero no equivalía todavía a una capacidad de combate plena.

Un ala aérea más compleja

Menos de dos semanas después de su entrada en servicio, el Fujian realizó su primer entrenamiento marítimo con medios operativos. Participaron el caza furtivo J-35, el J-15T, el avión de guerra electrónica J-15DT y el KJ-600 de alerta temprana, además de los buques de la formación.

Durante esas maniobras hubo varias rondas de lanzamientos y recuperaciones, navegación en formación y un ejercicio coordinado de búsqueda y rescate. No era solo hacer despegar aviones, sino comprobar que la cubierta, los pilotos y el resto del grupo podían responder como un único sistema.

El examen de las aguas lejanas

Cerca de la costa siempre existe una red de seguridad formada por radares, comunicaciones y aviones basados en tierra. Lejos de ella, esa red se vuelve mucho más fina y el portaaviones debe resolver problemas con sus propios medios.

China ya siguió ese camino con el Shandong, que realizó su primera misión de entrenamiento en el Pacífico occidental en abril de 2023. El Fujian deberá repetir el salto con una formación completa y durante periodos más largos, mientras afronta tráfico marítimo, vigilancia extranjera y posibles fallos técnicos.

Hasta el 20 de julio de 2026, las fuentes oficiales consultadas no habían anunciado que el Fujian hubiese alcanzado ya la plena capacidad de combate. Su tránsito de entrenamiento por el estrecho de Taiwán en junio muestra que el proceso continúa, pero no supone por sí solo esa confirmación.

Por qué importa

La entrada del Fujian abrió para China una etapa con tres portaaviones en servicio junto al Liaoning y el Shandong. En teoría, esto permite repartir mejor el entrenamiento, el mantenimiento y los despliegues, aunque tener tres cascos no significa que los tres estén siempre disponibles al mismo tiempo.

El salto tecnológico es relevante, pero el buque es solo la parte visible. La eficacia real depende de pilotos suficientes, aviones preparados, destructores y fragatas de escolta, buques de suministro y comunicaciones seguras. Todo debe encajar.

Lo que queda por demostrar

El analista militar Wei Dongxu resumió el criterio principal. «Cuando veamos al Fujian operar con su carga completa de aeronaves, podremos considerar que su capacidad de combate está completamente desarrollada», afirmó.

Una cubierta llena no es solo una foto vistosa. La prueba será mantener un ritmo alto de vuelos, recuperar aeronaves con seguridad, reparar averías y sostener la formación lejos de puerto durante días o semanas.

También han circulado imágenes de cazas J-15T con posibles misiles antibuque YJ-15. Sin una confirmación oficial y datos verificables sobre su integración, esas fotografías deben tratarse como un indicio y no como una capacidad ya demostrada.

La información oficial principal se ha publicado en CCTV News.



