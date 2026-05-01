China rompe las reglas con su nuevo portaaviones, el buque más grande y avanzado tecnológicamente con desplazamiento de 80.000 toneladas y sistema de catapulta

¿Cuándo un barco deja de ser solo un casco y se convierte en una pieza de estrategia? China sostiene que ese punto de inflexión llega con el portaaviones Fujian, su tercer portaaviones y el primero diseñado en el país para lanzar aviones con catapultas electromagnéticas.

Lo importante no es solo el tamaño, sino lo que permite hacer. Si el Fujian consolida un ritmo estable de vuelos y aterrizajes, China gana una herramienta para operar más lejos de su costa y durante más tiempo. Aun así, esa “plena capacidad operativa” se construye con meses de pruebas y entrenamiento, no con un acto ceremonial.

Un salto en tamaño y diseño

En junio de 2022, China botó el Fujian en Shanghái y le asignó el número de casco 18. En ese anuncio se habló de un desplazamiento de más de 80.000 toneladas, una forma práctica de medir cuánto “pesa” el buque cuando navega cargado, y se confirmó que llevaba catapultas electromagnéticas y cables de frenado para aterrizar en cubierta.

La comisión llegó el 5 de noviembre de 2025 en un puerto naval de Sanya, en la isla de Hainan, con Xi Jinping presente. El Gobierno chino explicó que el barco fue diseñado y construido de forma independiente y que, con su entrada en servicio, China pasa a operar tres portaaviones. En la cubierta se mostraron aeronaves como el caza J-35, el J-15T y el avión de alerta temprana KongJing-600.

La catapulta, explicada fácil

La diferencia entre despegar con rampa y despegar con catapulta se entiende rápido. La rampa ayuda al avión a “saltar”, pero le obliga a salir más ligero, con menos combustible o menos carga. La catapulta es como un tirachinas gigante que le da velocidad en segundos y le deja despegar más pesado.

En septiembre de 2025, la Marina china anunció que varios aviones habían completado su primer despegue con catapulta y su primer aterrizaje frenado a bordo del Fujian. En esa lista aparecían el J-15T, el J-35 y el KongJing-600, y el mensaje fue que el buque ya tenía capacidad de lanzamiento y recuperación con catapultas. Han Wei, profesor de la Universidad de Aviación Naval y directivo de la Sociedad China de Aeronáutica y Astronáutica, llegó a describir al J-35 como “un puñal oculto” por su perfil furtivo.

La catapulta también abre la puerta a aviones de apoyo que suelen ser más grandes. Un avión de alerta temprana es, básicamente, un radar volador que ve más lejos y ayuda a coordinar lo que pasa alrededor del grupo naval. En la práctica, ese “ojo” extra puede marcar la diferencia cuando todo se mueve rápido.

De las pruebas a la plena capacidad

Que un portaaviones entre en servicio no significa que ya esté listo para todo. La plena capacidad implica entrenar a la tripulación de cubierta, probar equipos en mar abierto y repetir operaciones hasta que salgan igual de día y de noche. También supone aprender a mantener el barco y sus aviones lejos de casa, con repuestos, combustible y buques de apoyo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló en su informe anual de 2025 que el Fujian completó sus primeras pruebas en el mar en mayo de 2024. Ese documento apunta a un futuro grupo aéreo con cazas, aviones de guerra electrónica, helicópteros, un aparato de alerta temprana y drones, y recoge un objetivo de llegar a un total de nueve portaaviones hacia 2035. El mismo informe añade que los portaaviones Liaoning y Shandong realizaron en octubre de 2024 sus primeras operaciones conjuntas con dos cubiertas a la vez.

Si el Fujian termina de encajar esas piezas, la lectura estratégica cambia. Un portaaviones solo no “mueve” una política naval, pero sí puede acelerar el aprendizaje y la coordinación de una flota. Es un proceso lento, pero el rumbo es bastante visible.

Un aeropuerto flotante y la reacción regional

Un portaaviones funciona como un aeropuerto que se desplaza donde haga falta. Eso permite operar aviones sin depender de pistas en tierra, algo clave en crisis o en zonas donde no hay bases amigas. Por eso los países lo ven como una herramienta de presión, disuasión o presencia, según el contexto.

La Marina de Estados Unidos define sus portaaviones como aeródromos adaptables y recuerda que sirven para controlar el mar, lanzar ataques y apoyar misiones de seguridad marítima. En ese mismo resumen también se menciona su uso en respuesta a desastres y ayuda humanitaria, con helicópteros y equipos que pueden llegar rápido a una costa dañada. Y hay una pregunta que resume su valor simbólico, “¿dónde están los portaaviones?”.

En la práctica, cada salida del Fujian será observada por sus vecinos. El 11 de septiembre de 2025, el Estado Mayor Conjunto de Japón informó de que detectó al portaaviones navegando al suroeste a unos 200 kilómetros al noroeste de Uotsuri-shima, acompañado por dos destructores chinos, y que lo siguió con un avión de patrulla P-3C basado en Naha.

El informe principal se ha publicado en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.