La tecnología que funciona como un HDMI inalámbrico ya permite transmitir 4K, pero la experiencia real depende de latencia, Wi-Fi y compatibilidad más que del eslogan

Durante más de veinte años, el HDMI ha sido el enchufe de confianza para unir televisores, consolas, reproductores y ordenadores. La especificación original se lanzó en diciembre de 2002, y hoy HDMI Licensing Administrator calcula que se han enviado casi catorce mil millones de dispositivos compatibles con esta tecnología.

Pero el salón ha cambiado. Ya no todo sale de una consola o de un reproductor bajo la tele. A veces el vídeo está en el móvil, en el portátil o en una app, y ahí entran las soluciones que funcionan como un «HDMI inalámbrico». No hay una única respuesta, sino varias tecnologías que hacen algo parecido por caminos distintos.

Qué hace realmente

Un HDMI inalámbrico intenta mandar imagen y sonido de un dispositivo a una pantalla sin usar el cable HDMI tradicional. En la práctica, convierte una conexión física en una señal enviada por Wi-Fi, por una red directa entre equipos o por radiofrecuencia.

El 4K significa que la imagen tiene muchos más puntos que el Full HD, así que se ve más nítida si la pantalla, el contenido y la conexión acompañan. Google recuerda que, para ver 4K con sus dispositivos de streaming, hacen falta una pantalla compatible, contenido 4K y una conexión rápida de al menos veinte megabits por segundo.

Las opciones más comunes

Wi-Fi Direct permite que dos dispositivos se conecten entre sí sin pasar por el router de casa. La Wi-Fi Alliance presentó esta certificación en 2010 para conectar equipos de forma directa, útil para compartir contenido, imprimir o jugar sin depender siempre de una red tradicional.

Miracast va un paso más cerca del «espejo» de pantalla. Esta tecnología, impulsada también por Wi-Fi Alliance, permite enviar vídeo desde un móvil, un portátil o una tableta a una televisión compatible, y usa Wi-Fi Direct para que no sea obligatorio tener una red Wi-Fi disponible.

Google Cast y Chromecast funcionan de otra manera. El móvil o el navegador actúan como mando, mientras el receptor reproduce el contenido en la tele. Según la documentación de Google Cast, el dispositivo emisor inicia y controla la sesión, y el receptor se encarga de reproducir el contenido audiovisual.

Los kits más parecidos

Los kits con transmisor y receptor son la alternativa más literal al cable HDMI. Un pequeño emisor se conecta a la fuente, como una consola o un ordenador, y otro aparato se conecta a la tele o al proyector. Entre los dos viaja la señal de vídeo y audio.

Algunos modelos comerciales prometen 4K a treinta imágenes por segundo y alcance cercano a treinta metros si hay línea de visión directa. Eaton y J-Tech Digital describen equipos capaces de enviar señal 4K y sonido envolvente, aunque ambos necesitan alimentación eléctrica para funcionar.

Eso es importante. «Inalámbrico» no siempre significa sin ningún cable. Normalmente desaparece el cable largo de señal, el que cruza la habitación, pero siguen quedando cables cortos para la corriente y para conectar el transmisor o el receptor.

Por qué interesa

La ventaja más visible es el orden. Menos cables detrás de la tele, menos canaletas en la pared y menos líos al mover un proyector de una sala a otra. Parece una tontería, hasta que alguien intenta montar una presentación cinco minutos antes de una reunión.

También hay una ventaja de uso diario. Con un Chromecast, una tele compatible con Cast o un sistema Miracast, enviar una película, unas fotos o una pantalla compartida puede hacerse con pocos toques. Para hogares, aulas y oficinas, esa comodidad pesa mucho.

Por otro lado, los kits de transmisor y receptor son útiles cuando se quiere mantener una fuente HDMI concreta lejos de la pantalla. Un ejemplo claro es un proyector instalado en el techo, donde tirar un cable largo puede ser caro, feo o simplemente incómodo.

Dónde falla

La primera pega es la latencia, que es el pequeño retraso entre lo que hace el dispositivo y lo que se ve en pantalla. Para ver una película suele pasar desapercibida. Para jugar, editar vídeo o seguir una retransmisión en directo, puede molestar bastante.

También influyen las paredes, los muebles, otros aparatos y la distancia real entre emisor y receptor. Eaton recomienda línea de visión directa para obtener los mejores resultados en uno de sus extensores, una pista bastante clara de que el alcance anunciado depende mucho de la habitación.

Además, no todos los sistemas tratan el 4K igual. Algunos llegan a 4K con menos imágenes por segundo, otros dependen de la velocidad de internet y otros bajan la calidad si la señal se complica. Vamos, que no basta con leer «4K» en la caja.

Cuándo usar cable

El HDMI tradicional sigue siendo la apuesta más segura cuando importan la estabilidad, la calidad constante y el menor retraso posible. Para consolas, monitores de ordenador, cine en casa exigente o trabajo audiovisual, el cable sigue siendo difícil de superar.

Las soluciones inalámbricas encajan mejor cuando la prioridad es la comodidad. Van bien para compartir contenido desde el móvil, hacer presentaciones, poner una pantalla auxiliar o evitar una instalación aparatosa. Al final del día, el «HDMI inalámbrico» no mata al cable, pero sí le quita trabajo.

La documentación oficial consultada se ha publicado en HDMI Licensing Administrator



