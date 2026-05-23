La tecnología que funciona como un HDMI inalámbrico ya permite transmitir 4K, pero la experiencia real depende de latencia, Wi-Fi y compatibilidad más que del eslogan

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 23 de mayo de 2026 a las 08:03
Síguenos
Google Chromecast con Google TV, una de las soluciones más populares para transmitir contenido 4K sin cables.

Durante más de veinte años, el HDMI ha sido el enchufe de confianza para unir televisores, consolas, reproductores y ordenadores. La especificación original se lanzó en diciembre de 2002, y hoy HDMI Licensing Administrator calcula que se han enviado casi catorce mil millones de dispositivos compatibles con esta tecnología.

Pero el salón ha cambiado. Ya no todo sale de una consola o de un reproductor bajo la tele. A veces el vídeo está en el móvil, en el portátil o en una app, y ahí entran las soluciones que funcionan como un «HDMI inalámbrico». No hay una única respuesta, sino varias tecnologías que hacen algo parecido por caminos distintos.

Qué hace realmente

Un HDMI inalámbrico intenta mandar imagen y sonido de un dispositivo a una pantalla sin usar el cable HDMI tradicional. En la práctica, convierte una conexión física en una señal enviada por Wi-Fi, por una red directa entre equipos o por radiofrecuencia.

El 4K significa que la imagen tiene muchos más puntos que el Full HD, así que se ve más nítida si la pantalla, el contenido y la conexión acompañan. Google recuerda que, para ver 4K con sus dispositivos de streaming, hacen falta una pantalla compatible, contenido 4K y una conexión rápida de al menos veinte megabits por segundo.

Las opciones más comunes

Wi-Fi Direct permite que dos dispositivos se conecten entre sí sin pasar por el router de casa. La Wi-Fi Alliance presentó esta certificación en 2010 para conectar equipos de forma directa, útil para compartir contenido, imprimir o jugar sin depender siempre de una red tradicional.

Miracast va un paso más cerca del «espejo» de pantalla. Esta tecnología, impulsada también por Wi-Fi Alliance, permite enviar vídeo desde un móvil, un portátil o una tableta a una televisión compatible, y usa Wi-Fi Direct para que no sea obligatorio tener una red Wi-Fi disponible.

Google Cast y Chromecast funcionan de otra manera. El móvil o el navegador actúan como mando, mientras el receptor reproduce el contenido en la tele. Según la documentación de Google Cast, el dispositivo emisor inicia y controla la sesión, y el receptor se encarga de reproducir el contenido audiovisual.

Los kits más parecidos

Los kits con transmisor y receptor son la alternativa más literal al cable HDMI. Un pequeño emisor se conecta a la fuente, como una consola o un ordenador, y otro aparato se conecta a la tele o al proyector. Entre los dos viaja la señal de vídeo y audio.

Algunos modelos comerciales prometen 4K a treinta imágenes por segundo y alcance cercano a treinta metros si hay línea de visión directa. Eaton y J-Tech Digital describen equipos capaces de enviar señal 4K y sonido envolvente, aunque ambos necesitan alimentación eléctrica para funcionar.

Eso es importante. «Inalámbrico» no siempre significa sin ningún cable. Normalmente desaparece el cable largo de señal, el que cruza la habitación, pero siguen quedando cables cortos para la corriente y para conectar el transmisor o el receptor.

Por qué interesa

La ventaja más visible es el orden. Menos cables detrás de la tele, menos canaletas en la pared y menos líos al mover un proyector de una sala a otra. Parece una tontería, hasta que alguien intenta montar una presentación cinco minutos antes de una reunión.

También hay una ventaja de uso diario. Con un Chromecast, una tele compatible con Cast o un sistema Miracast, enviar una película, unas fotos o una pantalla compartida puede hacerse con pocos toques. Para hogares, aulas y oficinas, esa comodidad pesa mucho.

Por otro lado, los kits de transmisor y receptor son útiles cuando se quiere mantener una fuente HDMI concreta lejos de la pantalla. Un ejemplo claro es un proyector instalado en el techo, donde tirar un cable largo puede ser caro, feo o simplemente incómodo.

Dónde falla

La primera pega es la latencia, que es el pequeño retraso entre lo que hace el dispositivo y lo que se ve en pantalla. Para ver una película suele pasar desapercibida. Para jugar, editar vídeo o seguir una retransmisión en directo, puede molestar bastante.

También influyen las paredes, los muebles, otros aparatos y la distancia real entre emisor y receptor. Eaton recomienda línea de visión directa para obtener los mejores resultados en uno de sus extensores, una pista bastante clara de que el alcance anunciado depende mucho de la habitación.

Además, no todos los sistemas tratan el 4K igual. Algunos llegan a 4K con menos imágenes por segundo, otros dependen de la velocidad de internet y otros bajan la calidad si la señal se complica. Vamos, que no basta con leer «4K» en la caja.

Cuándo usar cable

El HDMI tradicional sigue siendo la apuesta más segura cuando importan la estabilidad, la calidad constante y el menor retraso posible. Para consolas, monitores de ordenador, cine en casa exigente o trabajo audiovisual, el cable sigue siendo difícil de superar.

Las soluciones inalámbricas encajan mejor cuando la prioridad es la comodidad. Van bien para compartir contenido desde el móvil, hacer presentaciones, poner una pantalla auxiliar o evitar una instalación aparatosa. Al final del día, el «HDMI inalámbrico» no mata al cable, pero sí le quita trabajo.

La documentación oficial consultada se ha publicado en HDMI Licensing Administrator


Sonia Ramírez

Noticias Relacionadas

Móvil Android mostrando el almacenamiento lleno y la papelera oculta que ocupa espacio interno.

Las “papeleras ocultas” que casi nadie limpia están robando memoria en tu móvil, y vaciarlas es el gesto simple que libera espacio sin borrar lo importante

22 de mayo de 2026 a las 08:02
Nuevo diseño Liquid Glass de WhatsApp en iPhone con la interfaz transparente de iOS 26.

WhatsApp estrena el modo Liquid Glass y cambia la interfaz, pero el detalle que importa es qué móviles son compatibles y qué impacto tiene en fluidez, batería y uso diario

21 de mayo de 2026 a las 09:43
Robot humanoide industrial trabajando en una fábrica automatizada del País Vasco

En Euskadi, la robótica industrial no nace de la nada: con el 23,7% del valor añadido en 2023, el País Vasco empieza a empujar fuerte con humanoides, software industrial e IA para fábricas reales

20 de mayo de 2026 a las 08:03
Robot humanoide de Japan Airlines en el aeropuerto de Haneda durante pruebas de automatización aeroportuaria.

Japón pondrá en marcha una prueba para utilizar androides humanoides en la carga y descarga de equipaje y mercancías, y la verdadera prueba será si pueden trabajar de forma segura dentro del caos controlado de la rampa

19 de mayo de 2026 a las 20:44
Sophia, la robot humanoide de Hanson Robotics, durante una grabación sobre inteligencia artificial.

Un robot humanoide con un vestido dorado actuó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong, y el verdadero titular fue la propia frase de Sophia al público de que su «conexión» es artificial, no producto de la experiencia

19 de mayo de 2026 a las 18:49
Engranajes líquidos experimentales transmitiendo movimiento sin contacto dentro de un fluido en un laboratorio de NYU.

El descubrimiento que va a cambiar todos los motores del mundo: engranajes líquidos que giran sin contacto

12 de mayo de 2026 a las 12:46

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.