Las “papeleras ocultas” que casi nadie limpia están robando memoria en tu móvil, y vaciarlas es el gesto simple que libera espacio sin borrar lo importante

Por Kevin Montien
Publicado el: 22 de mayo de 2026 a las 08:02
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Móvil Android mostrando el almacenamiento lleno y la papelera oculta que ocupa espacio interno.

El aviso de «espacio insuficiente» suele llegar en el peor momento. Vas a instalar una app, grabar un vídeo o descargar una foto importante, y el móvil se planta. No siempre es culpa de una sola aplicación enorme. Muchas veces, el problema está en archivos que creías borrados, pero siguen esperando en una papelera.

La clave es sencilla. Android, Google Fotos, Files by Google y WhatsApp pueden guardar restos de fotos, vídeos, audios y archivos temporales durante días o semanas. Limpiarlos con cierto orden puede liberar varios gigas, evitar bloqueos y hacer que el teléfono vuelva a moverse con algo más de soltura.

No es magia, es almacenamiento

Cuando el móvil se llena, casi siempre hablamos de almacenamiento, no de memoria RAM. Android diferencia entre el espacio donde guardas fotos, música y archivos, y la memoria que usan las apps mientras están abiertas. Por eso, liberar almacenamiento ayuda a descargar contenido, instalar actualizaciones y, en general, mantener el teléfono más ágil.

El fallo típico es borrar una foto y pensar que ya ha desaparecido. En la práctica, muchas apps la mandan primero a una papelera, como cuando tiras algo al cubo de casa pero aún no has bajado la basura. Parece limpio. Pero no lo está del todo.

La papelera de Android

No existe una única papelera universal en todos los Android. En muchos móviles, la Galería, el gestor de archivos o la propia sección de almacenamiento tienen una zona llamada «Papelera», «Eliminados recientemente» o algo parecido. Google avisa de que los pasos pueden variar según el fabricante, así que conviene buscar dentro de la app que uses para fotos o archivos.

Lo normal es abrir Galería o Mis Archivos, entrar en esa carpeta de eliminados y revisar qué hay dentro. Si todo sobra, toca vaciarla. Mejor hacerlo con calma, porque al borrar de forma permanente ya no hay botón fácil para arrepentirse.

También merece la pena mirar en Ajustes, dentro de Almacenamiento. Algunos móviles muestran accesos para liberar espacio, revisar vídeos grandes o mover archivos a la papelera. Es una limpieza rápida, pero no debería hacerse a ciegas.

Google Fotos guarda más

Google Fotos es una de las papeleras que más despistes provoca. Según la ayuda oficial de Google, las fotos y los vídeos con copia de seguridad se quedan en la papelera 60 días antes de borrarse para siempre. Si no tenían copia de seguridad, en Android 11 o superior suelen permanecer 30 días.

Para vaciarla, abre Google Fotos, entra en Colecciones, toca Papelera, pulsa el menú y elige «Vaciar papelera». Antes de confirmar, revisa bien. Un vídeo largo de vacaciones o varios clips reenviados pueden ocupar más de lo que parece.

Hay otro detalle importante. Si tienes activada la copia de seguridad, borrar una imagen desde Google Fotos puede afectar a otros dispositivos conectados con la misma cuenta. No es un susto pequeño. Por eso conviene distinguir entre «liberar espacio del dispositivo» y eliminar una foto de tu biblioteca.

WhatsApp come gigas

WhatsApp no tiene una papelera clásica y visible como Google Fotos. Aun así, puede convertirse en una especie de trastero digital. Fotos de grupos, vídeos repetidos, audios largos y documentos antiguos se van acumulando sin hacer ruido. WhatsApp explica que permite liberar almacenamiento borrando elementos grandes, archivos reenviados muchas veces o contenido de chats concretos.

El camino más seguro es abrir WhatsApp, tocar los tres puntos, entrar en Ajustes, Almacenamiento y datos, y luego Administrar almacenamiento. Ahí puedes ver qué chats pesan más y eliminar archivos sin borrar necesariamente el contacto ni la conversación entera. Es bastante más limpio que entrar a carpetas internas a lo loco.

También hay una razón por la que el problema vuelve. WhatsApp guarda automáticamente fotos, vídeos y audios enviados al teléfono, y la visibilidad de archivos multimedia está activada por defecto en Android. Si participas en varios grupos activos, eso puede llenar el móvil como una mochila mal hecha.

Files by Google ayuda

Files by Google puede servir como una escoba rápida para el móvil. La app permite limpiar archivos temporales y basura sin cambiar la configuración de las aplicaciones, aunque Google recuerda que esos datos se eliminan de forma permanente cuando confirmas la limpieza.

La misma herramienta incluye una tarjeta específica para borrar archivos multimedia de WhatsApp. Desde Files by Google, basta con entrar en Limpiar, buscar «Eliminar archivos multimedia de WhatsApp», seleccionar lo que sobra y moverlo a la papelera. Es una vía sencilla para quien no quiere navegar por carpetas internas.

Si usas el gestor de archivos del móvil, algunos dispositivos muestran WhatsApp dentro de Android, media, com.whatsapp, WhatsApp y Media. Ahí pueden aparecer imágenes, vídeos, notas de voz y documentos. Mucho cuidado con borrar carpetas completas, sobre todo si ves una carpeta llamada Databases, porque puede contener respaldos antiguos de chats.

Hábitos que evitan el susto

Una revisión al mes suele bastar para muchos usuarios. Papelera de Galería, papelera de Google Fotos, archivos grandes de WhatsApp y descargas olvidadas. Son cuatro sitios, pero pueden marcar la diferencia entre un móvil bloqueado y uno que todavía respira.

También ayuda desinstalar apps que no usas, pasar fotos y vídeos a la nube o a un disco externo, y borrar duplicados. No hace falta vivir obsesionado con el almacenamiento. Basta con no dejar que el móvil se convierta en un cajón de cables viejos.

Al final del día, limpiar estas papeleras ocultas no es una tarea técnica reservada a expertos. Es mantenimiento básico. Como cargar la batería, pero para el espacio interno del teléfono.

La información oficial utilizada para esta guía se ha publicado en Android Help.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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