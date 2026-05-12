El descubrimiento que va a cambiar todos los motores del mundo: engranajes líquidos que giran sin contacto

Un equipo de la Universidad de Nueva York ha creado unos «engranajes líquidos» que transmiten movimiento sin dientes, sin correa y sin contacto directo entre piezas. La idea parece casi de magia de cocina, como cuando remueves agua en un vaso y algo empieza a girar dentro, pero aquí está medida con precisión de laboratorio.

El avance no sustituye mañana a todos los engranajes de metal. Pero sí abre una vía curiosa para diseñar máquinas más flexibles, menos sensibles a la suciedad y capaces de cambiar la dirección del giro ajustando el flujo del líquido. La clave está en usar corrientes de fluido como si fueran dientes invisibles.

Engranajes sin dientes

Un engranaje normal funciona porque sus dientes encajan con los de otra rueda. Si uno gira, empuja al otro. Es simple, eficaz y lleva miles de años dentro de relojes, molinos, robots y todo tipo de máquinas.

El problema es que esos dientes deben estar muy bien alineados. Una mota de polvo, una separación incorrecta o una pieza deformada puede atascar el sistema. Por eso Jun Zhang, profesor de matemáticas y física en NYU y NYU Shanghái, planteó otra pregunta. ¿Y si el empuje lo hiciera el líquido?

Qué hizo el equipo

El trabajo fue desarrollado por Jesse Etan Smith, Leif Ristroph y Jun Zhang, vinculados a la Universidad de Nueva York y al Courant Institute School of Mathematics, Computing, and Data Science. Ristroph se especializa en dinámica de fluidos, es decir, en cómo se mueven líquidos y gases alrededor de objetos.

Para probar la idea, el equipo sumergió dos cilindros en una mezcla de agua y glicerol. El glicerol ayuda a modificar cómo de espeso se comporta el líquido, algo parecido a comparar agua con un jarabe ligero. Uno de los cilindros giraba con ayuda de un motor, mientras el otro quedaba libre.

El líquido hace de puente

Un rotor es una pieza que gira sobre su propio eje. En este experimento, el rotor activo movía el líquido de alrededor y ese movimiento llegaba hasta el rotor pasivo. Para ver mejor las corrientes, los investigadores añadieron pequeñas burbujas al fluido.

La hidrodinámica es precisamente eso, estudiar cómo se mueven los líquidos y cómo empujan a otros cuerpos. No hace falta imaginar ecuaciones complicadas. Basta pensar en una cuchara removiendo una sopa y en cómo el remolino arrastra trozos cercanos.

Dos formas de girar

Cuando los dos cilindros estaban muy cerca, las corrientes entre ellos se comportaban como los dientes de dos engranajes. El rotor pasivo giraba en sentido contrario al rotor impulsado. Era el modo más parecido a un engranaje clásico, solo que sin roce entre piezas.

Pero al separar más los cilindros y hacer girar más rápido el primero, el sistema cambiaba de comportamiento. El flujo rodeaba al rotor pasivo de una forma parecida a una correa alrededor de una polea. En ese caso, ambos rotaban en la misma dirección. Pequeño cambio, efecto grande.

Control con agua

«Inventamos nuevos tipos de engranajes que se acoplan haciendo girar un fluido en lugar de entrelazar dientes, y descubrimos nuevas capacidades para controlar la velocidad de rotación e incluso la dirección», explicó Jun Zhang. Su perfil académico en NYU Shanghái lo sitúa como codirector del NYU-ECNU Institute of Physics y profesor de física y matemáticas.

En la práctica, eso significa que una máquina podría variar su comportamiento cambiando la velocidad, la separación entre piezas o las propiedades del líquido. No es poca cosa. Un sistema mecánico que no dependa de dientes rígidos puede ser más tolerante a fallos, aunque todavía queda camino para llevarlo fuera del laboratorio.

Por qué puede importar

Leif Ristroph resumió una de las ventajas de forma muy directa. «Los engranajes normales tienen que diseñarse con cuidado para que sus dientes encajen exactamente, y cualquier defecto, separación incorrecta o partícula de suciedad hace que se atasquen», señaló. «Los engranajes fluidos no tienen ninguno de estos problemas, y la velocidad e incluso la dirección pueden cambiarse de maneras que no son posibles con engranajes mecánicos».

Esto podría interesar en dispositivos pequeños, robótica blanda o mecanismos que trabajen en entornos donde las piezas rígidas sufren desgaste. También puede ayudar a entender mejor cómo se transmiten giros entre objetos dentro de fluidos, algo útil en ingeniería y en sistemas biológicos. Al final del día, no solo se trata de hacer girar dos cilindros, sino de controlar movimiento sin contacto.

Lo que falta por probar

El estudio muestra el principio físico, no un producto listo para una fábrica. Antes de imaginar engranajes líquidos dentro de robots comerciales, habría que probar duración, consumo de energía, precisión y comportamiento con otros líquidos. También habría que ver qué pasa cuando el sistema se hace más pequeño o más grande.

Aun así, la propuesta tiene valor porque reimagina una pieza muy antigua con una herramienta muy común, el agua. Un engranaje sin dientes suena raro, pero la lógica es clara. Si el flujo puede empujar con control, también puede transmitir movimiento.

El estudio principal se ha publicado en Physical Review Letters.



