Realbotix presenta Melody, el robot humanoide más realista del mundo y la sensación que provoca asusta

En los grandes eventos, perderse entre pasillos y stands es casi parte del plan. Realbotix quiere cambiar esa escena con Melody, un robot humanoide de la serie M diseñado para recibir visitantes, responder preguntas y ayudarles a orientarse sin depender de una pantalla táctil.

La compañía anunció que Melody actuaría como anfitriona oficial en Bitcoin 2026, celebrado del 27 al 29 de abril de 2026 en The Venetian Resort de Las Vegas. Más que un robot que camina por ahí, su propuesta es distinta, poner cuerpo, rostro y voz a la inteligencia artificial en lugares con mucho tránsito.

Melody entra en escena

Melody pertenece a la serie M de Realbotix, una línea de robots humanoides de cuerpo completo, pero estacionarios de cintura para abajo. Eso significa que no son androides paseando por el recinto, sino máquinas pensadas para conversar y moverse con el torso, los brazos y la cara desde una posición fija.

Este matiz importa. La propia ficha de Realbotix aclara que sus robots no caminan, aunque la serie M sí ofrece movilidad avanzada en la parte superior del cuerpo y puede prepararse en formato sentado, de pie o de sobremesa.

39 movimientos independientes

El dato que llama la atención son sus 39 grados de libertad. Dicho sin tecnicismos, son 39 movimientos independientes que permiten girar, inclinar, gesticular o combinar partes del cuerpo para que la interacción parezca menos rígida.

Melody actuando como anfitriona | Vídeo: Realbotix

No es magia, son motores y articulaciones coordinadas. Pero cuando una ceja, la cabeza o una mano se mueven en el momento adecuado, la conversación puede sentirse más cercana que con un menú en una pantalla. Ahí está el truco.

La serie M también tiene paneles corporales y rostros reconfigurables, una especie de cambio rápido de personaje sobre la misma base robótica. Además, puede funcionar conectada a enchufes estándar durante jornadas largas, sin depender de una batería.

Una IA con cara

Andrew Kiguel, director ejecutivo de Realbotix, resumió la idea con una frase sencilla. «La IA está en todas partes, pero vive detrás de una pantalla», dijo en el comunicado de la empresa.

Ese es el corazón del proyecto. Melody usa la plataforma de IA propia de Realbotix para personalizar respuestas, contestar dudas de los asistentes y ofrecer interacciones parecidas a una conversación humana en espacios con mucha gente.

La promesa es que un robot así pueda sustituir algunos puntos de atención fríos, como los quioscos de información que nadie encuentra cuando tiene prisa. Pero la compañía no lo presenta como un robot generalista para cualquier tarea física, sino como una interfaz conversacional con presencia humana.

El precio del realismo

La ficha comercial de Realbotix coloca la serie M desde 95.000 dólares. Es una cifra alta, así que el público inicial no parece ser el hogar medio, sino empresas, eventos, hoteles, centros de atención o marcas que buscan una experiencia llamativa.

La empresa ofrece también una serie B más económica, desde 20.000 dólares, y una serie F con base móvil desde 125.000 dólares. Esa comparación ayuda a entender dónde encaja Melody dentro del catálogo. Está por encima de un busto robótico, pero por debajo del modelo de cuerpo completo con ruedas y batería.

El precio no solo paga la apariencia. Realbotix destaca rostros intercambiables, paneles personalizados, reconocimiento facial y de voz, piel de silicona realista y compatibilidad con distintas plataformas de IA. Son funciones pensadas para que el robot no sea solo una estatua que habla.

Por qué importa

La robótica humanoide vive un giro interesante. Durante años, la imagen clásica fue el brazo industrial que monta coches; ahora muchas empresas buscan robots capaces de mirar, gesticular y hablar sin resultar demasiado raros.

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Ahí aparece el conocido «valle inquietante», la sensación incómoda que provocan algunos robots cuando se parecen mucho a una persona, pero no del todo. Un trabajo reciente de Columbia Engineering, liderado por Hod Lipson y Yuhang Hu y publicado en Science Robotics, explica que los movimientos de labios y rostro son clave porque durante una charla miramos mucho la cara de la otra persona.

AheadForm, una compañía china de robótica, trabaja en una línea parecida con cabezas humanoides biónicas y series como Origin M1, Origin F1 y Elf. Su web oficial habla de robots con IA, piel biónica y aprendizaje autosupervisado para expresar emociones de forma más natural, lo que muestra que Melody no es un caso aislado, sino parte de una carrera más amplia.

Los límites reales

Melody suena futurista, pero conviene mantener los pies en el suelo. No hay que imaginarla cargando maletas por un aeropuerto ni subiendo escaleras; según la propia Realbotix, la serie M permanece fija de cintura para abajo y se centra en la movilidad superior.

También queda por ver cómo reaccionan las personas fuera de una demostración controlada. Una cosa es hacerse una foto con un robot en Las Vegas y otra muy distinta es confiar en él para resolver un problema urgente, como cambiar una reserva o recibir instrucciones durante una evacuación.

Aun así, el caso es interesante porque baja la IA al mundo físico. Al final del día, lo que intenta hacer Melody es convertir una tecnología invisible en alguien, o al menos en algo, con lo que se pueda hablar cara a cara.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Business Wire.



