Samsung mira a baterías de silicio-carbono pero prioriza seguridad, un mensaje que explica por qué la revolución de autonomía avanza más despacio de lo que promete el hype

Samsung no ha cerrado la puerta a las baterías de silicio-carbono. Al contrario, la compañía ya trabaja en móviles con esta tecnología, pero su mensaje es claro. Llegarán cuando superen sus controles internos y cuando aporten una mejora real para el usuario.

La decisión llega en un momento curioso. Muchas marcas chinas están usando baterías cada vez más grandes sin disparar el grosor de sus teléfonos, mientras Samsung acaba de presentar la familia Galaxy S26 sin dar ese salto. El debate, por tanto, no va solo de autonomía. También va de confianza.

Una batería con más margen

Las baterías de silicio-carbono usan un material distinto en el ánodo, una parte clave de la batería donde se almacena energía durante la carga. En términos sencillos, el silicio permite guardar más energía en menos espacio, y el carbono ayuda a que el material sea más estable.

Esa mezcla explica por qué muchos fabricantes pueden montar baterías de 6.000 o 7.000 mAh en móviles que no parecen ladrillos. REDMAGIC, por ejemplo, promociona en Europa un teléfono con ánodos de silicio-carbono y una batería de 7.050 mAh, con más energía sin añadir volumen extra.

Pero aquí está la parte menos vistosa. El silicio puede expandirse más durante los ciclos de carga y descarga, y eso obliga a diseñar la batería con mucho cuidado. No basta con meter más capacidad y celebrar la cifra en una presentación.

Samsung pisa el freno

Moon Sung-Hoon, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics y responsable del equipo de investigación y desarrollo de smartphones, explicó en una mesa redonda previa al Galaxy Unpacked 2026 que la empresa está preparando esta tecnología. Según sus palabras, Samsung «la está preparando», pero no quiere lanzarla antes de tiempo.

El directivo también dejó otra idea importante. Las nuevas baterías deben superar «estándares de validación muy rigurosos» antes de acabar dentro de un Galaxy. Dicho de otra manera, Samsung no quiere que la carrera por tener más mAh se convierta en un problema de seguridad.

En la práctica, eso significa que la compañía no se opone al silicio-carbono. Lo que dice es que necesita pruebas suficientes, estabilidad y una mejora clara en la experiencia diaria. Más horas de pantalla están muy bien, claro. Pero no a cualquier precio.

El recuerdo del Note7 pesa

Para entender esta cautela hay que volver a 2016, cuando el Galaxy Note7 acabó retirado por problemas relacionados con sus baterías. Aquello fue un golpe enorme para Samsung, tanto en imagen como en confianza del consumidor. Desde entonces, cada cambio en la batería se mira con lupa.

En enero de 2017, Samsung anunció un sistema de seguridad de ocho puntos para sus baterías, con pruebas de durabilidad, inspecciones visuales, rayos X y controles de carga y descarga. La compañía también creó un grupo asesor externo con expertos académicos y de investigación para revisar la seguridad de sus productos.

Por eso, cuando Samsung habla de validación estricta, no es una frase vacía. Es parte de una cultura interna nacida de una crisis muy concreta. Y en tecnología de consumo, a veces una mala decisión pesa durante años.

La competencia ya se mueve

Mientras Samsung espera, buena parte del mercado Android se mueve rápido. Counterpoint Research publicó en marzo de 2026 que seis de los diez smartphones con baterías de 6.000 mAh o más en enero de ese año ya usaban silicio-carbono, con fabricantes chinos dominando esa lista.

OPPO, HONOR, vivo, Xiaomi y otras marcas han convertido la batería grande en un argumento de venta muy potente. Para muchos usuarios, no tener que buscar un enchufe a media tarde vale más que una cámara ligeramente mejor. Es algo muy de vida real.

Samsung, sin embargo, juega con otra presión. Vende millones de unidades en muchos países y cualquier fallo se amplifica. Por eso su ritmo puede parecer lento, pero también responde a una escala distinta.

Qué puede cambiar para los Galaxy

El Galaxy S26 Ultra sí mejoró en carga rápida. Samsung afirma que su sistema Super Fast Charging 3.0 puede llevar el móvil hasta el 75 % de carga en 30 minutos, una mejora notable para quienes usan el teléfono todo el día.

Aun así, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Cuándo llegará un Galaxy con batería de silicio-carbono? Por ahora no hay fecha oficial, y eso es importante. Lo único confirmado es que Samsung trabaja en ello y que solo lo adoptará cuando considere que la seguridad, la vida útil y la experiencia del usuario encajan.

Samsung SDI, la división de baterías del grupo, ya trabaja con materiales de ánodo de silicio-carbono en otros formatos. En diciembre de 2025, la compañía explicó que sus celdas cilíndricas de nueva generación usan ánodos Silicon Carbon Nanocomposite para reducir la hinchazón y alargar la vida útil en baterías para vehículos eléctricos.

La lectura más razonable es que Samsung no llega tarde porque ignore la tecnología, sino porque quiere evitar un estreno apresurado. Al final del día, una batería mejor no es solo la que dura más. También es la que sigue siendo segura después de cientos de cargas.

El comunicado oficial sobre la gama Galaxy S26 se ha publicado en Samsung Newsroom.



