Muchos cargamos el móvil mal: los bomberos de Madrid explican cómo hacerlo en casa para evitar accidentes, y el detalle está en calor, cargadores y enchufes

Por Kevin Montien
Publicado el: 27 de mayo de 2026 a las 12:46
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Persona conectando un teléfono móvil a un cargador en un enchufe de casa.

Cargar el móvil parece una de esas cosas que hacemos en piloto automático. Lo enchufas, lo dejas sobre la cama o el sofá y sigues con lo tuyo. Pero ese gesto tan normal puede crear un riesgo real si coinciden calor, mala ventilación y una batería dañada.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 actualizó el 6 de mayo de 2026 su guía de baterías seguras con recomendaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid para móviles, tabletas, patinetes y bicicletas eléctricas. La conclusión es bastante sencilla. El dispositivo debe cargarse lejos de telas, lejos del calor y con un cargador certificado.

El error de la cama

El aviso más doméstico es también el más fácil de pasar por alto. Cama, sofá, cojines, sillas tapizadas o cortinas no son buenos compañeros para un móvil enchufado. Parecen lugares cómodos, pero justo ahí el aparato respira peor.

En la práctica, una tela puede funcionar como una manta. Retiene calor y, si una batería falla, coloca material inflamable justo al lado. La alternativa es una superficie lisa, estable y no combustible, con aire suficiente alrededor.

Bomberos muestran cómo cargar el móvil | 112cmadrid

Qué pasa dentro de la batería

La mayoría de móviles actuales usa baterías de litio. Son ligeras, cargan rápido y guardan mucha energía en poco espacio. Por eso están en teléfonos, auriculares, ordenadores, patinetes y hasta cepillos de dientes eléctricos.

El problema aparece cuando la batería recibe calor intenso, un golpe fuerte, una sobrecarga o una manipulación incorrecta. En esos casos puede iniciarse una «fuga térmica», que es una reacción en la que la batería se calienta sin control y puede emitir humo, gases y llamas.

No es algo habitual en una batería certificada, pero tampoco es ciencia ficción. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos recuerda que las baterías y sus cargadores pueden estar asociados a sobrecalentamiento, fuego, descargas eléctricas y quemaduras cuando fallan o se usan mal.

El cargador también cuenta

Los bomberos insisten en usar «cargadores certificados y de marcas fiables». Ese adaptador barato que apareció en un cajón puede funcionar, sí. Pero si está deteriorado, se calienta demasiado o no encaja con el dispositivo, deja de ser una buena idea.

El marcado CE no convierte un cargador en indestructible, pero indica que el producto ha sido evaluado para cumplir requisitos de seguridad, salud y protección ambiental en el Espacio Económico Europeo. La Comisión Europea también señala que, al colocar ese marcado, el fabricante declara que el producto cumple las exigencias legales aplicables.

También conviene desenchufar el cargador cuando termina la carga. Suena básico, casi de abuela, pero reduce tiempo de exposición. Si el móvil o el cargador queman al tocarlos, la carga debe detenerse.

Patinetes y bicis no son un móvil grande

Con los patinetes y las bicicletas eléctricas el cuidado debe ser mayor. Sus baterías son más grandes, almacenan más energía y, si fallan, pueden producir más humo y gases. Por eso no conviene cargarlas en pasillos, entradas o zonas que sirvan para salir de casa.

La recomendación de Madrid 112 es hacer esa carga al aire libre o cerca de una ventana, siempre que sea posible. La idea no es dejar el aparato «por ahí», sino permitir que se ventile la zona si algo sale mal. Más aire no apaga todos los riesgos, pero ayuda a no convertir una habitación cerrada en una trampa.

Señales que no conviene ignorar

Hay avisos que deben tomarse en serio. Un olor raro a plástico o gas, un silbido durante la carga, una batería hinchada o un calentamiento anormal indican que algo puede estar fallando. En ese momento, seguir cargando «un poco más» es jugar a la suerte.

Si el dispositivo se calienta demasiado, los bomberos recomiendan suspender la carga de inmediato. Después toca esperar, revisar el cargador y, si hay daños o golpes previos, dejar que un técnico cualificado compruebe la batería. Las reparaciones caseras pueden provocar cortocircuitos.

Un detector gana minutos

La última recomendación es menos llamativa que un cargador nuevo, pero puede marcar la diferencia. Instalar detectores de humo en casa permite recibir un aviso temprano y ganar tiempo para actuar, evacuar o llamar al 112. La Comunidad de Madrid también incluye esta medida en sus consejos de prevención de incendios domésticos.

Estos aparatos no evitan que una batería falle. Lo que hacen es avisar cuando el humo empieza, y esos minutos pueden ser decisivos de madrugada o en una habitación cerrada. Son pequeños, baratos en comparación con el daño que puede causar un incendio y fáciles de revisar cada cierto tiempo.

La guía oficial ha sido publicada en Baterías seguras, de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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