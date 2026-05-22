Netflix dejará de estar disponible en ciertas TVs, y la lista de modelos afectados recuerda que el streaming también tiene fecha de caducidad

Netflix está cerrando la puerta poco a poco a móviles y televisores antiguos. No es un apagón mágico que ocurra el mismo día en todas las casas, pero desde mayo de 2026 muchos usuarios pueden notar algo muy concreto. La app deja de actualizarse, desaparece de la tienda o empieza a fallar justo cuando uno se sienta a ver una serie.

La clave está en el sistema operativo, que es el software básico que hace funcionar el móvil o la Smart TV. Según el Centro de ayuda de Netflix, la versión más reciente de la app exige iOS o iPadOS 18 en iPhone y iPad, mientras que en Android pide Android 9 o posterior. En televisores, Netflix avisa de que algunos modelos fabricados antes de 2015 pueden dejar de ser compatibles.

Qué cambia

El cambio afecta sobre todo a equipos que ya no pueden recibir actualizaciones. En la práctica, eso significa que el aparato se queda con una versión vieja de Netflix, sin mejoras de seguridad y sin acceso garantizado a funciones nuevas.

Netflix explica en su soporte que algunos avisos aparecen cuando la app o el sistema operativo deben actualizarse para seguir funcionando. Si después de actualizar no hay solución, la propia plataforma indica que el dispositivo ya no está soportado y que hará falta usar otro equipo compatible.

iPhone afectados

En Apple, el corte es bastante claro. Netflix pide iOS 18 para acceder a la versión más reciente de la app, y Apple lista como compatibles con iOS 18 los iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE de segunda generación y modelos posteriores.

Eso deja en una zona delicada a iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación y modelos anteriores. Puede que algunos sigan abriendo una versión antigua durante un tiempo. Pero ya no están en el carril principal.

Hay un matiz importante. Netflix señala que, si la app se descargó antes, algunos dispositivos con iOS 12 o posterior pueden volver a descargarla. Aun así, eso no equivale a tener la versión más nueva ni garantiza que todo funcione igual de bien.

Android depende de la versión

En Android, la lista no se resuelve solo mirando la marca. Lo que manda es si el teléfono puede llegar a Android 9 o posterior. Netflix incluye Android 9 como requisito para la última versión de la app en teléfonos y tabletas Android.

Por eso deben revisarse con cuidado móviles antiguos de Samsung, Huawei, LG o Sony. Modelos como Samsung Galaxy S7, LG G5 y muchos Android lanzados antes de 2018 son los candidatos más claros a perder soporte si se quedaron en Android 8 o versiones anteriores.

Otros modelos citados habitualmente, como Galaxy S8, Huawei P10, Huawei Mate 9, LG G6 o Sony Xperia XZ1, conviene comprobarlos unidad por unidad. En algunos mercados o con algunos operadores pudieron recibir Android 9, pero si el teléfono se quedó bloqueado por debajo de esa versión, Netflix puede dejar de actualizarse.

Smart TV antiguas

En televisores, el problema suele ser más invisible. La pantalla se ve perfecta, el mando funciona y el salón no ha cambiado. Pero por dentro, el sistema de la Smart TV puede estar demasiado viejo para seguir el ritmo de la app.

Netflix indica que algunos televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015 pueden dejar de tener la aplicación disponible. La compañía no publica una lista única y cerrada para todos los modelos, así que la prueba más sencilla es buscar Netflix en la tienda del televisor, como Samsung Smart Hub, LG Content Store o Google Play.

Si la app ya no aparece, no se actualiza o muestra el mensaje «Netflix is no longer available on this device», la cuenta no es el problema. Netflix aclara que ese aviso está relacionado con el dispositivo usado y que la suscripción no ha cambiado.

Por qué ocurre

La razón principal es técnica. Netflix necesita que la app soporte nuevas funciones, formatos de vídeo, directos, podcasts, recomendaciones más rápidas y medidas de seguridad. Un móvil de hace diez años puede reproducir una serie, sí, pero quizá no pueda sostener todo lo que la plataforma añade encima.

La propia compañía ya exige equipos más recientes para eventos en directo. En su guía de directos, Netflix pide Android 9 o posterior en móviles Android e iOS o iPadOS 18 en iPhone y iPad, y avisa de que algunos dispositivos antiguos no soportan retransmisiones en directo.

También hay más funciones en camino o ya activas. Netflix renovó su experiencia de televisión con recomendaciones más dinámicas, permite crear clips desde «Moments», ha incorporado podcasts en vídeo y anunció «Netflix para jugar», una app infantil con juegos sin anuncios ni compras dentro de la aplicación. Todo eso pide más memoria, más potencia y software más moderno.

Qué hacer ahora

Lo primero es comprobar la versión del sistema. En iPhone se revisa desde Ajustes, General e Información. En Android suele estar en Ajustes, Sistema o Acerca del teléfono. Si hay una actualización pendiente, conviene instalarla antes de culpar a Netflix.

En una Smart TV antigua, la solución no siempre es comprar otra pantalla. Un Roku, Fire TV Stick, Chromecast con Google TV, Apple TV, consola o decodificador con app de Netflix puede devolver el servicio por HDMI. Es la salida más barata para muchos salones.

Si nada de eso funciona, queda usar Netflix desde un ordenador con navegador compatible o desde un móvil más reciente. Al final del día, la pregunta es sencilla. ¿El aparato puede actualizarse o se ha quedado congelado en el pasado?

La información oficial sobre compatibilidad y dispositivos se ha publicado en el Centro de ayuda de Netflix.



