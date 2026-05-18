Apple prepara el cambio de cámara variable más radical en una década del iPhone 18 Pro Max

El iPhone 18 Pro Max empieza a tomar forma antes de que Apple lo enseñe en un escenario. La fotografía que dejan las filtraciones es clara, aunque todavía provisional, el modelo Pro Max llegaría en septiembre de 2026 junto al iPhone 18 Pro y el primer iPhone plegable, mientras que el iPhone 18 estándar se iría a la primavera de 2027. Menudo cambio de calendario.

La gran novedad no parece ser un rediseño total, sino una suma de mejoras que se notan en el día a día. Nuevos colores, una cámara más flexible, una pantalla con menos interrupciones, más potencia para inteligencia artificial y un precio que apunta alto. Todo con una advertencia importante, Apple aún no ha confirmado oficialmente estos datos.

Colores más atrevidos

Apple ya probó con el naranja cósmico en el iPhone 17 Pro, un acabado que destacó mucho frente al azul, el plata y los tonos más clásicos. La propia compañía presentó esa gama como una de las señas visuales del modelo anterior, así que no sorprende que quiera repetir la jugada con otro color reconocible.

Según Filipe Esposito, de Macworld, Apple estaría trabajando en cuatro tonos para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. El más llamativo sería «Dark Cherry», un cereza oscuro con aire de vino tinto, junto a azul claro, gris oscuro y plata. Mark Gurman, de Bloomberg, ya había apuntado que Apple probaba un tono rojizo, aunque las últimas filtraciones lo acercan más al cereza que al rojo intenso.

Cámara más flexible

La mejora más interesante para quienes hacen fotos sería la apertura variable en la cámara principal de 48 megapíxeles. Dicho fácil, la apertura funciona como la pupila del ojo, se abre o se cierra para dejar pasar más o menos luz. En un móvil, eso puede ayudar a controlar mejor los fondos desenfocados y las escenas con mucha luz.

El iPhone 17 Pro ya cuenta con tres cámaras traseras de 48 megapíxeles y una cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles, según las especificaciones oficiales de Apple. Las filtraciones del iPhone 18 hablan de una subida a 24 megapíxeles en la cámara frontal, un salto pensado para selfis, videollamadas y contenido en redes. No todo va de números, claro, pero aquí sí puede notarse.

También conviene poner el freno. Una apertura variable en un teléfono no convierte automáticamente el móvil en una cámara profesional. El tamaño del sensor sigue siendo limitado, aunque la función puede dar más margen creativo cuando hay retratos, luces complicadas o fotos nocturnas.

Pantalla menos ocupada

La «Dynamic Island», la zona negra superior donde aparecen alertas y actividades en directo, también estaría en revisión. Varias filtraciones apuntan a una versión más pequeña, aunque no desaparecida. Es decir, Apple podría reducir el espacio visible de sensores y cámara, pero sin llegar todavía a una pantalla totalmente limpia.

En la práctica, eso significa más pantalla útil para vídeos, juegos y lectura. También hay que aclarar un detalle, los 120 hercios de los que se habla no son la resolución, sino la tasa de refresco, la suavidad con la que se mueve la imagen. Es como pasar de una página que se arrastra a otra que fluye mejor.

Más potencia para IA

El corazón del iPhone 18 Pro Max sería el chip A20 Pro. La clave estaría en el proceso de 2 nanómetros de TSMC, una forma de fabricar chips con piezas más pequeñas y más eficientes. TSMC asegura que su tecnología N2 comenzó la producción en volumen a finales de 2025, lo que encaja con los rumores sobre la nueva generación de Apple Silicon.

¿Qué gana el usuario? Por lo general, más rendimiento, mejor autonomía y más margen para funciones de inteligencia artificial. También se espera más memoria RAM en la familia iPhone 18, algo menos vistoso que un color nuevo, pero importante si Apple quiere que sus herramientas de IA funcionen con soltura.

La parte de inteligencia artificial también tiene nombre propio. Google y Apple anunciaron una colaboración para que los próximos modelos base de Apple Intelligence usen tecnología Gemini, y Reuters informó de que iOS 27 permitiría elegir modelos de IA de terceros en varias funciones. Al final del día, el iPhone 18 puede ser tanto una actualización de hardware como una apuesta fuerte por la IA cotidiana.

Conectividad y batería

Otra pieza relevante sería el módem C2, el componente que gestiona la conexión móvil. Las filtraciones hablan de mejoras en 5G y de compatibilidad más amplia con comunicaciones por satélite. Para alguien que se queda sin cobertura en carretera o en una ruta de montaña, esto no suena tan futurista. Suena útil.

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La batería del iPhone 18 Pro Max también apunta a crecer, con estimaciones por encima de los cinco mil miliamperios hora. Ese dato debe tomarse con cautela hasta que haya pruebas reales, porque la autonomía no depende solo del tamaño de la batería. También influyen la pantalla, el chip, el módem y cómo gestione iOS cada tarea.

Precio y plegable

Las estimaciones europeas sitúan el iPhone 18 entre 950 y 1.000 euros, el iPhone 18 Pro cerca de 1.400 euros y el iPhone 18 Pro Max alrededor de 1.500 euros. No son precios oficiales, pero encajan con una gama cada vez más separada entre modelos estándar y modelos premium. Comprar el más grande volvería a ser una decisión seria para el bolsillo.

El otro gran invitado sería el primer iPhone plegable. Las filtraciones hablan de un diseño tipo libro, con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y otra interior de 7,8 pulgadas. También se menciona una bisagra de metal líquido para reducir el desgaste y una posible apuesta por Touch ID en vez de Face ID por falta de espacio interno.

Por ahora, lo más prudente es leer todo esto como una hoja de ruta probable, no como una ficha técnica cerrada. Apple puede cambiar colores, precios o piezas concretas antes de la producción final. Aun así, el mensaje es bastante claro, el iPhone 18 Pro Max se perfila como el modelo grande, caro y fotográfico de la próxima gran hornada.

La información principal sobre las filtraciones se ha publicado en MacRumors.



