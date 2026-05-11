Adiós al WhatsApp de toda la vida: el rediseño Liquid Glass ya está aterrizando en los móviles españoles

WhatsApp está estrenando una nueva cara en iPhone. Se llama Liquid Glass y no cambia lo que haces en la app, pero sí cómo se ve cuando entras en chats, pestañas, botones o menús.

La idea es sencilla. La interfaz parece hecha de vidrio suave, con capas translúcidas, fondo difuminado y una sensación de profundidad que antes no estaba. Pero hay truco, porque aunque tengas WhatsApp actualizado, puede que todavía no lo veas.

Qué es Liquid Glass

Liquid Glass es el nuevo lenguaje visual de Apple para iOS 26. En palabras sencillas, es una forma de diseñar botones, barras y controles para que parezcan flotar sobre la pantalla, como si fueran una lámina de cristal que deja ver un poco lo que hay detrás. Apple lo presentó el 9 de junio de 2025 como un material de software que se adapta al contenido, al contexto y a los modos claro y oscuro.

Alan Dye, vicepresidente de diseño de la interfaz de usuario de Apple, lo definió como «nuestra actualización de diseño de software más extensa hasta la fecha». No es solo maquillaje para el iPhone. También da herramientas a los desarrolladores para que apps como WhatsApp puedan rediseñar sus controles sin romper la forma habitual de usarlas.

Lo nuevo en WhatsApp

El cambio más visible está en la barra de pestañas de la parte inferior. Cuando Liquid Glass está activo, esa barra deja de parecer pegada al borde y empieza a verse como una pieza flotante, con bordes suaves y un efecto semitransparente. Es el típico detalle que notas al abrir la app y piensas, espera, algo ha cambiado.

Según el seguimiento de WABetaInfo, WhatsApp para iOS 26.14.76 fue marcada como una versión compatible con Liquid Glass, aunque el despliegue se está haciendo por cuentas y no llega a todo el mundo a la vez. El rediseño también afecta a botones, menús contextuales y teclado, que adoptan una apariencia más ligera y coherente con iOS 26.

Cómo saber si lo tienes

La primera comprobación es básica. Entra en la App Store y actualiza WhatsApp, porque la versión 26.14.76, publicada el 14 de abril de 2026, abrió la puerta a este cambio, aunque la tienda ya muestra versiones posteriores de la aplicación.

Después abre WhatsApp y mira la barra inferior. Si ves una barra flotante, translúcida y con cierto efecto de profundidad, Liquid Glass ya está activo en tu cuenta. Si todo sigue plano y con el diseño de siempre, no significa que hayas hecho nada mal. Simplemente, tu cuenta todavía no ha recibido el interruptor.

Por qué no llega a todos

WhatsApp está activando Liquid Glass de forma gradual. En la práctica, eso significa que dos personas con el mismo iPhone y la misma versión de la app pueden ver cosas distintas durante unos días o semanas. Es molesto, sí, pero bastante habitual en cambios grandes de interfaz.

WABetaInfo apunta que WhatsApp estaría usando este despliegue por fases para vigilar rendimiento, estabilidad y reacción de los usuarios antes de extenderlo al resto. El cambio ya se está moviendo en WhatsApp Messenger y también en WhatsApp Business, pero todavía no está completo en todas las pantallas.

Qué falta por cambiar

Liquid Glass no ha terminado de aterrizar en WhatsApp. Algunas zonas ya muestran el nuevo aspecto, mientras otras siguen con el diseño anterior o están en pruebas. Por eso la experiencia puede parecer un poco mezclada, como cuando cambias un mueble del salón pero todavía no has tocado el resto de la casa.

La pantalla de chat es una de las partes que WhatsApp sigue afinando. Las pruebas más recientes apuntan a una barra de escritura flotante, una barra superior más transparente y futuros ajustes en elementos como el reproductor de notas de voz.

Por qué importa

Liquid Glass no hace que WhatsApp mande mensajes más rápido ni añade una función secreta. Su importancia está en otra parte. La app se está alineando con el aspecto de iOS 26, igual que muchas otras aplicaciones que buscan parecer más integradas en el sistema.

También hay una cuestión práctica. Una interfaz más clara puede hacer que navegar resulte más cómodo, pero demasiada transparencia también puede distraer si no está bien ajustada. Al final del día, lo que intenta hacer WhatsApp es modernizar la app sin obligarte a aprenderla otra vez.

La nota de prensa oficial sobre el diseño Liquid Glass se ha publicado en Apple Newsroom.